Washingtonba kéretik a fegyvergyártókat, Trumpék elszámolhatták magukat, már több rakéta ment el Irán miatt, mint amennyit Ukrajnának szántak – kifogy a készletekből Amerika?

Az Egyesült Államok kormánya a legnagyobb amerikai fegyvergyártók vezetőivel egyeztet a Fehér Házban, miután a közelmúltbeli katonai műveletek jócskán megterhelték az amerikai hadsereg fegyverkészleteit. Mivel Ameriknak esze ágában sincsen a háborúzás fegyverrel való támogatását befejezni, így a tárgyaláson több kulcsszereplő, például a Lockheed Martin és az RTX Corporation vezetői is részt vesznek.
Csókási Annamária
2026.03.04., 10:35

Az Egyesült Államok vezetése egyre jobban a fegyvergyártás felpörgetésére törekszik, miután az elmúlt években Ukrajnába és Izraelbe küldött fegyverek mennyisége saját fegyverkészleteikben okozott hiányt — közölte a Reuters. A Fehér Ház március 6-ára találkozót szervezett a legnagyobb amerikai védelmi ipari vállalatok vezetőivel, hogy felgyorsítsák a fegyver- és lőszergyártást.

 Ukrajna és a Közel-Kelet konfliktusai egyre nagyobb terhet rónak az amerikai fegyver- és védelmi iparra / Fotó: Shutterstock

A legnagyobb fegyvergyártók fognak tárgyalni

A Reuters információi szerint a megbeszélésen olyan meghatározó vállalatok vezetői vesznek részt, mint a Lockheed Martin (LMT) és a Raytheon technológiai csoport anyavállalata, az RTX, valamint több más kulcsfontosságú beszállító. A találkozót a Fehér Házban tartják, és a résztvevők névtelenséget kértek, mivel a tárgyalások részletei nem nyilvánosak.

Az amerikai hadsereg jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert használt fel a közelmúltbeli katonai műveletek során, különösen az Irán elleni támadásokban. 

Az amerikai elnök, Donald Trump vasárnap a brit Daily Mailnek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy

az Irán elleni katonai műveletek várhatóan négy hétig vagy rövidebb ideig tartanak. 

Hozzátette: az amerikai vezetés eleve körülbelül egy hónapos időtávval számolt, ugyanakkor nyitott a további tárgyalásokra Teheránnal. Mint mondta, az iráni fél jelezte tárgyalási szándékát, ugyanakkor Washington szerint erre korábban kellett volna sort keríteni.

Trump megmondta a világnak, meddig fog tartani az iráni háború: „Eleve ebből indultunk ki”

Kevesebb a készlet, mint a konfliktus

A Pentagon jelenleg azon dolgozik, hogy feltöltse a készleteket, miközben a konfliktusok egyre nagyobb terhet rónak az amerikai védelmi iparra. Az Egyesült Államok fegyverraktárai kritikus feltöltöttségi szintre kerültek 

amiért Oroszország 2022-es ukrajnai invázójához Washington több milliárd dollár értékben (több ezer milliárd forint) adott át katonai felszerelést Kijevnek. 

A szállítmányok között 

  • tüzérségi rendszerek, 
  • lőszerek 
  • és páncéltörő rakéták is szerepeltek. 

Az amerikai készleteket tovább terhelte Izrael gázai hadműveleteinek támogatása is. A jelenlegi iráni konfliktus azonban több szempontból új kihívás. A hadműveletek során olyan nagy hatótávolságú rakétákból fogyott jelentős mennyiség, amelyeket korábban nem Ukrajnának szállítottak, hanem az amerikai haderő saját készleteiből használtak fel. Ez különösen érzékeny kérdés a Pentagon számára, mert ezek a rendszerek stratégiai jelentőségűek.

Kormányzati nyomásgyakorlás

A Fehér Házban tartandó találkozó egyik fő célja az lesz, hogy az amerikai kormányzat nyomást gyakoroljon a fegyvergyártókra a termelés felgyorsítása érdekében. A védelmi ipar az elmúlt években már növelte a kapacitásait, ugyanakkor több rendszer gyártási ideje még mindig hosszú, és a beszállítói láncok is szűk keresztmetszetet jelentenek.

A washingtoni egyeztetés jól mutatja, hogy az Egyesült Államok stratégiai szinten is igyekszik alkalmazkodni az egyre feszültebb nemzetközi biztonsági környezethez. A fegyvergyártás felpörgetése egyszerre szolgálhatja a folyamatban lévő hadműveletek támogatását, a szövetségesek ellátását és az amerikai hadsereg saját készleteinek gyors feltöltését.

