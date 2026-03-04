Washingtonba kéretik a fegyvergyártókat, Trumpék elszámolhatták magukat, már több rakéta ment el Irán miatt, mint amennyit Ukrajnának szántak – kifogy a készletekből Amerika?
Az Egyesült Államok vezetése egyre jobban a fegyvergyártás felpörgetésére törekszik, miután az elmúlt években Ukrajnába és Izraelbe küldött fegyverek mennyisége saját fegyverkészleteikben okozott hiányt — közölte a Reuters. A Fehér Ház március 6-ára találkozót szervezett a legnagyobb amerikai védelmi ipari vállalatok vezetőivel, hogy felgyorsítsák a fegyver- és lőszergyártást.
A legnagyobb fegyvergyártók fognak tárgyalni
A Reuters információi szerint a megbeszélésen olyan meghatározó vállalatok vezetői vesznek részt, mint a Lockheed Martin (LMT) és a Raytheon technológiai csoport anyavállalata, az RTX, valamint több más kulcsfontosságú beszállító. A találkozót a Fehér Házban tartják, és a résztvevők névtelenséget kértek, mivel a tárgyalások részletei nem nyilvánosak.
Az amerikai hadsereg jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert használt fel a közelmúltbeli katonai műveletek során, különösen az Irán elleni támadásokban.
Az amerikai elnök, Donald Trump vasárnap a brit Daily Mailnek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy
az Irán elleni katonai műveletek várhatóan négy hétig vagy rövidebb ideig tartanak.
Hozzátette: az amerikai vezetés eleve körülbelül egy hónapos időtávval számolt, ugyanakkor nyitott a további tárgyalásokra Teheránnal. Mint mondta, az iráni fél jelezte tárgyalási szándékát, ugyanakkor Washington szerint erre korábban kellett volna sort keríteni.
Trump megmondta a világnak, meddig fog tartani az iráni háború: „Eleve ebből indultunk ki”
Kevesebb a készlet, mint a konfliktus
A Pentagon jelenleg azon dolgozik, hogy feltöltse a készleteket, miközben a konfliktusok egyre nagyobb terhet rónak az amerikai védelmi iparra. Az Egyesült Államok fegyverraktárai kritikus feltöltöttségi szintre kerültek
amiért Oroszország 2022-es ukrajnai invázójához Washington több milliárd dollár értékben (több ezer milliárd forint) adott át katonai felszerelést Kijevnek.
A szállítmányok között
- tüzérségi rendszerek,
- lőszerek
- és páncéltörő rakéták is szerepeltek.
Az amerikai készleteket tovább terhelte Izrael gázai hadműveleteinek támogatása is. A jelenlegi iráni konfliktus azonban több szempontból új kihívás. A hadműveletek során olyan nagy hatótávolságú rakétákból fogyott jelentős mennyiség, amelyeket korábban nem Ukrajnának szállítottak, hanem az amerikai haderő saját készleteiből használtak fel. Ez különösen érzékeny kérdés a Pentagon számára, mert ezek a rendszerek stratégiai jelentőségűek.
Kormányzati nyomásgyakorlás
A Fehér Házban tartandó találkozó egyik fő célja az lesz, hogy az amerikai kormányzat nyomást gyakoroljon a fegyvergyártókra a termelés felgyorsítása érdekében. A védelmi ipar az elmúlt években már növelte a kapacitásait, ugyanakkor több rendszer gyártási ideje még mindig hosszú, és a beszállítói láncok is szűk keresztmetszetet jelentenek.
A washingtoni egyeztetés jól mutatja, hogy az Egyesült Államok stratégiai szinten is igyekszik alkalmazkodni az egyre feszültebb nemzetközi biztonsági környezethez. A fegyvergyártás felpörgetése egyszerre szolgálhatja a folyamatban lévő hadműveletek támogatását, a szövetségesek ellátását és az amerikai hadsereg saját készleteinek gyors feltöltését.