Vészesen fogy az ukrán hadsereg, egyre több a nő - a megcélzott 800 ezres létszám a NATO második legnagyobb katonai erejének felelne meg

Elöljáróban: tulajdonképpen nem tudjuk, milyen erős az ukrán hadsereg, hiszen gyakorlatilag kevés hiteles adat van róla „szabad forgalomban”. Ráadásul az ország pontos területét sem ismerjük a háború miatt.

Katonák Lviv közelében – az ukrán hadsereg tervezett 800 ezer fős létszáma kiemelkedő lenne Európában / Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország úgy gondolja, hogy a tűzszünet nem a végleges határokat rögzíti. Hiszen még elvi megállapodás sincs a Moszkva által rendkívül fontosnak tartott, a 600 ezer négyzetkilométeres Ukrajnából legalább 200 ezer négyzetkilométert elfoglaló ütközőzónákról északon, a „hármas határtól” (Oroszország–Belorusszia–Ukrajna) a Duna-deltáig terjedő határ menti területen. Ami láthatóan többé-kevésbé független lenne az Oroszországi Föderációba már bekebelezett Krím félsziget és a kelet-ukrajnai Donbász négy nagy megyéje teljes területétől, ami Moszkva szerint a béketárgyalások megindulásának előfeltétele.

Nyolcszázezres ukrán hadsereg – NATO-szinten is jelentős

Ukrajna haderejét a tervek szerint 800 ezres sereggé építik le, de hogy hogyan és mikorra – még nem világos. Jelenleg mintegy 900 ezer főre becslik az ukrán fegyveres erők létszámát. Olekszandr Szirszkij ukrán hadseregparancsnok tavaly áprilisi nyilatkozata szerint Oroszország 623 ezer katonát tart Ukrajnában, számukat a 2022-es inváziókezdettől megötszörözték. Az ukrán RBC-Ukraine jelentése szerint tavaly, az első fél évben az Ukrajnában lévő oroszországi csapatlétszám körülbelül ugyanakkora maradt, 711-712 ezer, beleértve az operatív, gyorsan, bárhol bevethető tartalékot is.

Ezzel a nyolcszázezres megahadsereggel a NATO-n belül, ha valaha is felveszik a szervezetbe, az USA után a legnagyobb létszámú hadserege lenne Kijevnek.

Ukrajnának ma a becslések szerint legfeljebb 28-30 milliós lehet a lakossága.

Az átlagokat tekintve egy 28-30 milliós ország, mint amilyen például Venezuela, átlagosan 100-120 ezer embert tarthat fegyverben.

Ukrajna szomszédja, a 37 milliós Lengyelország például körülbelül 200 ezres hadsereget tart fenn. Varsó erősen tart egy moszkvai agressziótól, ezért fegyverkezik.

Az ukrán „génállomány”

A Reuters egyik, egy vidéki szülőotthonban (Goscsa, 100 kilométerre északkeletre Lvivtől) készített helyszíni riportja szerint a múlt évben a 2015-ös 400 kisbaba születésszám alig több, mint a harmadát érték el. Sok fiatal férfi meghalt.

Azok, akiken Ukrajna génállományának a karbantartása múlt volna

– idézi a Reuters a goscsai szülészeten dolgozó ukrán orvost, Jevhen Hekkelt.