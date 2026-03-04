Mentesítő járat indult Jordániába a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Elindult az első mentesítő járat Magyarországról Jordániába, amellyel olyan magyar állampolgárokat fognak hazaszállítani, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon közzétett videójában.

Mentesítő járat indult Kecskemétről Ammánba, hogy hazaszállítsa a közel-keleti háború miatt a térségben rekedt állampolgárokat / Fotó: Violeta Santos Moura / Reuters (illusztráció)

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Közel-Keleten továbbra is rossz a helyzet, éjszaka is folyamatosak voltak a rakéta- és dróntámadások az arab országokkal szemben, így továbbra is komoly légtérzárak és korlátozások vannak érvényben, sok helyre gyakorlatilag lehetetlen és kizárt a repülés.

„Azonban a mai napon egy mentesítő járatot el tudtunk indítani. A gép néhány perce Kecskemétről fel is szállt, hogy aztán Ammánban landoljon, és onnan, Jordániából hozzon haza 87 embert, közöttük 83 magyar, két román, egy szlovák és egy kolumbiai állampolgárt” – tájékoztatott.

Ők alapvetően olyan utasok lesznek, akik korábban Izraelben tartózkodtak. Izraelben totális légtérzár van, így Izraelt csak szárazföldön lehet elhagyni. Egy 51 fős zarándokcsoportnak segítettünk, hogy Jordánia felé el tudja hagyni szárazföldön Izraelt, rajtuk kívül pedig harmincegynéhány, Jordániában tartózkodó embert hozunk ma haza.

Szijjártó Péter tudatta, hogy a mentesítő járat csütörtökön is útnak indul, akkor is Ammánból szállítanak haza ott rekedt, illetve oda átjutott magyarokat.

„A pénteki napon pedig majd Sarm-es Sejk következik, hiszen akik Izraelben ragadtak a totális légtérzár miatt, azoknak vagy Jordánia vagy Egyiptom irányába van lehetőségük szárazföldön elhagyni az országot. Most a héten őket haza is tudjuk hozni, utána pedig már a Wizz Air sűríti a Sarm-es Sejk-i járatait heti tízre, így onnan menetrend szerinti járattal való hazautazás is lehetséges lesz” – húzta alá.

„Folyamatosan tartom a kapcsolatot a térségbeli kollégáimmal annak érdekében, hogy minél több magyarnak tudjunk segíteni. A légtérzárak azonban sajnos egyelőre több helyen is lehetetlenné teszik azt, hogy a magyar emberek hazatérjenek. A nagykövetségeink továbbra is teljes kapacitáson üzemelnek, a konzuli részlegeink pedig állnak az önök rendelkezésére” – összegzett.

Az iráni drón- és rakétatámadások menekvésre kényszerítik az embereket az Egyesült Arab Emírségekből. A dubaji reptér forgalma akadozik, a légitársaságok kevesebb járatot üzemeltetnek, nehézkes a menekülés a háború sújtotta területről. A turisták közül sokan magángépekkel repülnének haza, de azokból sincs elég, így másoknak marad a hosszú autóút vagy a beletörődés, hogy egyelőre az országban rekedtek. A magyar Konzuli Szolgálat nem javasolja az utazást a térségbe, és felszólította az ott tartózkodó magyarokat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre. A hivatal arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet egyik pillanatról a másikra tovább romolhat.