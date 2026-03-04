Deviza
Európa hét legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került egy magyarországi vízimalom

Az Europa Nostra, Európa vezető örökségvédelmi nonprofit szervezete nyilvánosságra hozta a „7 Legveszélyeztetettebb Örökség" program 2026-os listáját, amelyre a fekedi Fábri-vízimalom is felkerült.
VG - MTI
2026.03.04, 10:25
Frissítve: 2026.03.04, 10:41

Az örökségvédelmi szervezet honlapján található ismertető szerint a Baranya vármegyében található község melletti vízimalom 1788-ban épült a Karasica-patak partjára. 

Az egykor hazánkban található 17 ezer vízimalomból napjainkra körülbelül 300 maradt fenn (illusztráció) / Fotó: 123RF

A vízimalom Magyarország ipari örökségének egy ritka példánya

Az egykor hazánkban található 17 ezer vízimalomból napjainkra körülbelül 300 maradt fenn. A 18. századi sváb telepesek által épített malmot régóta nem használják őrlésre, sokáig a helyiek találkozóhelyeként szolgált. A rendszeres karbantartás hiánya, a rágcsálók okozta károk, a szerkezeti pusztulás és az áradások miatt napjainkban a részleges vagy teljes összeomlás fenyegeti, tavaly novemberben egy fala már össze is dőlt. Bár a helyi közösség és a listára jelölők – Gerst János és Czakó Anita, akik a Magyar Reneszánsz Alapítvány és az Icomos Magyar Nemzeti Bizottság támogatásával jelölték a vízimalmot a programba – kivételes elkötelezettséget mutatnak a malom védelme iránt, ám a hiteles helyreállításhoz a történelmi őrlési technológiához való szakértelemre lenne szükség.

A hét legveszélyeztetettebb örökségi helyszínt segítő program kulcsfontosságú szakmai útmutatást és segítséget jelenthet a malom örökségi és turisztikai helyszínként való helyreállításához.

A malmot a Trabert testvérek építették, akik takarmányt őröltek benne, majd a Fábri család vette birtokba, akik lisztmalommá alakították. Később a Gerst családhoz került, jelenleg is ők a tulajdonosai. A feljegyzések szerint őrlésre 1951 óta nem használták. A nyeregtetős, többszintes malom vályogtéglából és fából épült. „A történelem folyamán a malmok Európa-szerte szerves részét képezték a közösségeknek, a táplálkozásnak és a gazdaságnak, amíg az ipari forradalom el nem tüntette azokat, és velük együtt egy életformát. Ez a malom egy kivételes túlélő” – idézték a honlapon a program tanácsadó testületének véleményét.

Az alábbi fotókon a fekedi Fábri-vízimalom látható:

Az Europa Nostra által lebonyolított program az Európai Beruházási Bank (EIB) intézetének szakmai támogatásával valósul meg. 

A helyszínek egyenként tízezer euró összegű örökségvédelmi támogatásra jogosultak, amit a megmentésükre irányuló elsődleges intézkedésekre fordíthatnak.

A 2026-os év hét legveszélyeztetettebb európai örökségi helyszíne között van még az Erdélyben található őraljaboldogfalvi református templom, a görögországi Katapola falu és Minoa ókori városa, a luxemburgi Blower Hall Esch-sur-Alzette-ben, a máltai Fort Chambray brit laktanyája Gozón, a portugáliai Vale de Milhacos lőporgyár Seixalban és a vajdasági Weifert sörgyár Pancsován.

További fotók a vízimalomról az Origo oldalán láthatók.

