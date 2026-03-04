Barátság-ügy: Magyar Péter csúnyán mellélőtt, nem kevéssel vezet a Fidesz – ezt nagyon benézte a Tisza elnöke, sajátjai előtt sem lesz könnyű elszámolnia

Újabb közvélemény-kutatási eredményeket tett közzé a McLaughlin & Associates közvélemény-kutató. Az amerikai cég felmérése február 25. és március 2. között készült, és méréseik szerint a Fidesz megtartotta 6 százalékpontos előnyét – számolt be az Index.

Kormánypárti győzelmet jósol egy friss közvélemény-kutatás / Fotó: Shutterstock

McLaughlin & Associates közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne. A legfrissebb felmérésük szerint a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció 5 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.

Az Index szerint a felmérésből kiderül, hogy Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta.

A cég szerint a magyar választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket, miközben csupán 22 százalék támogatta Volodimir Zelenszkij álláspontját, amit ők a Tisza Párt álláspontjaként is azonosítanak.

Több témára rákérdezett a közvélemény-kutatás

A megkérdezettek többsége, 61 százaléka nem értett egyet az Európai Unió azon döntésével, miszerint április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt.

A választók csaknem kétharmada (63 százalék) pedig egyetértett azzal, hogy Magyarország energia-infrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól. Összesen 30 százalék nem értett ezzel egyet.

A felmérés szerint tízből hét választó – 69 százalék – nem lenne hajlandó felárat fizetni – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást. A felmérés szerint csupán 18 százalék osztja az ezzel ellentétes álláspontot.

A rezsicsökkentést támadják

A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nem csak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis ha elvágnak minket az orosz olajtól, nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a Nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik. Ugyanis a kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel-alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból, ami az olcsóbb orosz forrásból származna a Molnak, 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten.

A Tisza Párt vezérének beavatásával kitalált terv célja tehát az, hogy energiakáosz alakuljon ki hazánkban, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így váltva ki a szavazók elégedetlenségét a kormánnyal szemben.

Azonban a terv nyilvánosságra került, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és az is kiderült, hogy a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel. Vagyis ha sikerülne a tervük, úgy a magyar családok többszörös energiaszámlákat lennének kénytelenek fizetni, és a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.