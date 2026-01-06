Deviza
Berlini áramszünet: Németország már nem csak a külföldi terroristáktól retteg, egy belföldi csoport fél Berlin áramszolgáltatását vágta haza

Több tízezer háztartást és ipari létesítményt érintő áramszünet bénította meg Berlin délnyugati részét. A hatóságok szerint szándékos rongálás állhat a háttérben, amely új biztonsági kérdéseket vet fel Németországban. A berlini áramszünet kapcsán újból felmerülnek már régóta szunnyadó kérdések.
2026.01.06, 11:02

Kedden reggel továbbra is mintegy 26 900 háztartásban és 1220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén. A rendőrség tájékoztatása szerint a berlini áramszünetet az idézte elő, hogy feltehetően szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a Berlintől délre lévő Teltow-csatornánál. A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram. A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását.

Berlini áramszünet: Németország már nem csak a külföldi terroristáktól retteg, egy belföldi csoport fél Berlin áramszolgáltatását vágta haza
Berlini áramszünet: Németország már nem csak a külföldi terroristáktól retteg, egy belföldi csoport fél Berlin áramszolgáltatását vágta haza / Fotó: Anadolu via AFP

A támadás ügyében a berlini ügyészség indított vizsgálatot, elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett. A német iparvállalatok szövetsége (BDI) az eset kapcsán a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények fokozottabb védelmét szorgalmazta.

Az energiaellátás, a logisztika és a kommunikáció terén már hosszú ideje tapasztalni hibrid fenyegetéseket és célzott támadásokat, melyek gazdaságunk gerincét érintik – mondta kedden Holger Lösch, a BDI helyettes vezetője, aki szerint 

a politikusok nem érzik, hogy milyen sürgős szükség lenne megfelelő választ adni ezekre az egyre erősödő fenyegetésekre.

Olyan biztonsági rendszerre lenne szükség, amely az állam és a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények üzemeltetőinek stabil partnerségén alapul, és amelyben integráltan követik figyelemmel a digitális és a fizikai kockázati tényezőket. Továbbá a hibrid támadások egyre gyakoribbá válása miatt Lösch szerint felül kellene vizsgálni a transzparenciával kapcsolatos kötelezettségeket is.

Power outage in Berlin
Fotó: Anadolu via AFP

A transzparencia nem vezethet oda, hogy támadási felületek nyíljanak, és a sebezhető pontok láthatóvá váljanak a potenciális támadók számára. Nem szabad engedni, hogy a biztonság szempontjából fontos adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, és rossz kezekbe kerüljenek – mondta a BDI szakembere.

Szombat hajnalban súlyos áramszünet bénította meg Berlin délnyugati részét, miután tűz rongált meg egy kábelhidat a Teltow-csatornánál. A hatóságok szerint nem balesetről volt szó: a gyújtogatást egy szélsőbaloldali szervezet, a Vulkán-csoport vállalta magára, a nyomozást pedig már az állambiztonsági szolgálat is vizsgálja. Az áramszünet mintegy 45 ezer háztartást és több ezer vállalkozást érintett, leálltak fűtési rendszerek, közlekedési lámpák, akadozik a kommunikáció, kórházak pedig szükségáramra álltak át. A károk súlyossága miatt a teljes helyreállítás napokat vehet igénybe, miközben a hideg időjárás tovább nehezíti a helyzetet. A politikai vezetés szerint az eset újra rámutat a kritikus infrastruktúra sebezhetőségére és a belső szélsőséges fenyegetések súlyára.

