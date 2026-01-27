Az ukrajnai háború gazdasági hátteréről és annak magyarországi politikai vonatkozásairól közölt átfogó elemzést az Ellenpont, mely szerint a nemzetközi pénzügyi világ egyik legnagyobb szereplője, a BlackRock közvetett módon több szálon is megjelent Magyar Péter környezetében. Az Ellenpont cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt körül az elmúlt időszakban olyan tanácsadók és szakpolitikai szereplők tűntek fel, akik korábbi pályafutásuk révén kötődnek a globális pénzügyi és vállalati hálózatokhoz.

Nemzetközi pénzügyi hálózatok Magyar Péter körül: több szál is a világ legnagyobb vagyonkezelőjeként ismert BlackRockhoz vezet / Fotó: NurPhoto via AFP

A cikk szerint a legutóbbi bejelentések között szerepel Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke, akit Magyar Péter gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként mutatott be. Korábban csatlakozott a párthoz Kármán András, az Erste Lakástakarékpénztár volt elnöke, valamint most csatlakozott a Tiszához Orbán Anita is, aki Vodafone Global közkapcsolati vezetője. Az Ellenpont hangsúlyozza:

a három szereplő szakmai múltjában közös elem a nagy nemzetközi befektetési körökhöz fűződő kapcsolat, elsősorban a BlackRockkal való érintkezési pontok.

Az elemzés részletesen bemutatja a BlackRock globális súlyát. A New Yorkban alapított vagyonkezelő mára a világ legnagyobb ilyen típusú vállalatává vált, kezelt vagyona 2025 végére mintegy 14 ezermilliárd dollárra (hozzávetőleg 4800 ezermilliárd forint) nőtt, ami a magyar éves GDP nagyjából 110-szeresének felel meg. A BlackRock és két másik óriás, a Vanguard és a State Street együtt meghatározó tulajdonosi pozíciókat töltenek be a globális tőzsdei vállalatok jelentős részében, a fogyasztási cikkektől a technológiai szektorig.

Az Ellenpont szerint különösen érzékeny kérdés a hadiiparban betöltött szerepük. A cikk felsorolja, hogy a legnagyobb fegyvergyártók – köztük a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a Boeing vagy az RTX – mögött is jelentős részvényesi befolyással bírnak ezek az alapkezelők. Mivel ezek a vállalatok kulcsszereplők az Ukrajnának szánt fegyverszállításokban, az Ellenpont értelmezése szerint a háború gazdasági értelemben is nyereséget termel a mögöttük álló befektetőknek.