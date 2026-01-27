Nemzetközi pénzügyi hálózatok Magyar Péter körül: több szál is a világ legnagyobb vagyonkezelőjeként ismert BlackRockhoz vezet
Az ukrajnai háború gazdasági hátteréről és annak magyarországi politikai vonatkozásairól közölt átfogó elemzést az Ellenpont, mely szerint a nemzetközi pénzügyi világ egyik legnagyobb szereplője, a BlackRock közvetett módon több szálon is megjelent Magyar Péter környezetében. Az Ellenpont cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt körül az elmúlt időszakban olyan tanácsadók és szakpolitikai szereplők tűntek fel, akik korábbi pályafutásuk révén kötődnek a globális pénzügyi és vállalati hálózatokhoz.
A cikk szerint a legutóbbi bejelentések között szerepel Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke, akit Magyar Péter gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként mutatott be. Korábban csatlakozott a párthoz Kármán András, az Erste Lakástakarékpénztár volt elnöke, valamint most csatlakozott a Tiszához Orbán Anita is, aki Vodafone Global közkapcsolati vezetője. Az Ellenpont hangsúlyozza:
a három szereplő szakmai múltjában közös elem a nagy nemzetközi befektetési körökhöz fűződő kapcsolat, elsősorban a BlackRockkal való érintkezési pontok.
Az elemzés részletesen bemutatja a BlackRock globális súlyát. A New Yorkban alapított vagyonkezelő mára a világ legnagyobb ilyen típusú vállalatává vált, kezelt vagyona 2025 végére mintegy 14 ezermilliárd dollárra (hozzávetőleg 4800 ezermilliárd forint) nőtt, ami a magyar éves GDP nagyjából 110-szeresének felel meg. A BlackRock és két másik óriás, a Vanguard és a State Street együtt meghatározó tulajdonosi pozíciókat töltenek be a globális tőzsdei vállalatok jelentős részében, a fogyasztási cikkektől a technológiai szektorig.
Az Ellenpont szerint különösen érzékeny kérdés a hadiiparban betöltött szerepük. A cikk felsorolja, hogy a legnagyobb fegyvergyártók – köztük a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a Boeing vagy az RTX – mögött is jelentős részvényesi befolyással bírnak ezek az alapkezelők. Mivel ezek a vállalatok kulcsszereplők az Ukrajnának szánt fegyverszállításokban, az Ellenpont értelmezése szerint a háború gazdasági értelemben is nyereséget termel a mögöttük álló befektetőknek.
A lap felidézi azt is, hogy a háború kitörését követően a BlackRock szerepet vállalt Ukrajna jövőbeli újjáépítésének előkészítésében. Larry Fink, a cég vezérigazgatója 2022 végén megállapodást kötött Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel arról, hogy a vagyonkezelő koordinálhatja a háború utáni befektetéseket. Az Ellenpont szerint ez tovább erősíti azt az értelmezést, miszerint ugyanazok a pénzügyi körök érdekeltek a konfliktus során keletkező hadiipari megrendelésekben és az azt követő újjáépítési projektekben is.
Az elemzés nemzetközi példákat is említ a BlackRock politikai beágyazottságára:
- kiemeli Friedrich Merz német kancellárt, aki korábban a BlackRock németországi leányvállalatának felügyelőbizottsági elnöke volt,
- valamint Emmanuel Macron francia államfőt, akit elnöksége alatt többször ért az a vád, hogy döntései kedveznek a globális pénzügyi érdekeknek.
Az Ellenpont ezek alapján azt a következtetést vonja le, hogy a vagyonkezelő hosszú távú stratégiája a politikai döntéshozatal befolyásolására is kiterjed.
A lap mindezeket a folyamatokat összekapcsolja a magyar belpolitikai fejleményekkel, és azt állítja: a Tisza Párt körül megjelenő szakértők és tanácsadók nem elszigetelt jelenséget képviselnek, hanem egy szélesebb nemzetközi hálózat részei lehetnek. Az Ellenpont hangsúlyozza, hogy ezek az állítások értelmezések és összefüggések bemutatására épülnek, ugyanakkor szerintük érdemes figyelemmel kísérni, milyen irányba mozdul el a magyar politikai tér az elkövetkező időszakban, különösen a választások közeledtével.