Tépik a forintot kora reggeltől: szakad az árfolyam az euró, a dollár és a svájci frank ellen – mi lesz még itt?

Az iráni háború hatásai továbbra is jelentősek a devizapiacon. Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.
VG/MTI
2026.03.19, 07:14
Frissítve: 2026.03.19, 07:57

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 393,15 forinton jegyezték a szerda este hat órai 392,04 forintos állás után.

A dollár jegyzése 342,77 forintra ment fel 340,55 forintról, a svájci franké pedig 432,50 forintra 431,39-ről. A forint így 0,3 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,6 százalékkal a dollárral szemben.

Az év eleje óta a forint 2,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, és egyaránt 4,7 százalékot veszített értékéből a dollár és a svájci frank ellenében.

Nem bírta ki, csütörtök reggel felrobbant az olaj és a gáz ára: elviselhetetlen a drágulás, nincs ami megállítsa – most tényleg mindenki megrettent

Az olajárak meredeken emelkedtek, a részvénypiac ezzel párhuzamosan gyengült a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának jelentős eszkalációja megrázta a befektetőket. Eközben a jen ingadozott a dolláronkénti kulcsfontosságú 160-as szint közelében, miután a japán jegybank változatlanul hagyta a kamatokat.

A piacok továbbra is a közel-keleti háborúra fókuszálnak, és egyre inkább tartanak attól, hogy a konfliktus elhúzódhat, ami növeli a stagfláció kockázatát.

Irán azzal vádolta Izraelt, hogy szerdán csapást mért a hatalmas South Pars gázmező létesítményeire, és válaszul támadásokat ígért az öböl térségében található olaj- és gázinfrastruktúra ellen. Rakétákat lőtt ki Katar és Szaúd-Arábia felé is.

A Fed döntése sem segített a forintnak

A Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a kamatlábakat, és magasabb inflációt, stabil munkanélküliséget, valamint idén mindössze egyetlen kamatcsökkentést vetített előre.

Az amerikai jegybank döntéshozóinak új előrejelzései szerint a Fed irányadó kamatlába az idei év végéig mindössze negyed százalékponttal csökkenhet, hogy mikor, azt egyelőre homály fedi – írta szerda este a Reuters. Ez a várakozás változatlan maradt a korábbi előrejelzésekhez képest, és továbbra sincs összhangban Donald Trump elnök jelentős hitelköltség-csökkentésre irányuló követelésével.

A közel-keleti fejlemények amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai bizonytalanok – közölte a Fed a kamatdöntésről szóló nyilatkozatában, amely egyben a stabil munkanélküliséget is hangsúlyozta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
