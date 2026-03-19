Tépik a forintot kora reggeltől: szakad az árfolyam az euró, a dollár és a svájci frank ellen – mi lesz még itt?

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 393,15 forinton jegyezték a szerda este hat órai 392,04 forintos állás után.

Gyengült csütörtök reggelre a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A dollár jegyzése 342,77 forintra ment fel 340,55 forintról, a svájci franké pedig 432,50 forintra 431,39-ről. A forint így 0,3 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal, valamint 0,6 százalékkal a dollárral szemben.

Az év eleje óta a forint 2,2 százalékkal gyengült az euróval szemben, és egyaránt 4,7 százalékot veszített értékéből a dollár és a svájci frank ellenében.

Az olajárak meredeken emelkedtek, a részvénypiac ezzel párhuzamosan gyengült a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának jelentős eszkalációja megrázta a befektetőket. Eközben a jen ingadozott a dolláronkénti kulcsfontosságú 160-as szint közelében, miután a japán jegybank változatlanul hagyta a kamatokat.

A piacok továbbra is a közel-keleti háborúra fókuszálnak, és egyre inkább tartanak attól, hogy a konfliktus elhúzódhat, ami növeli a stagfláció kockázatát.

Irán azzal vádolta Izraelt, hogy szerdán csapást mért a hatalmas South Pars gázmező létesítményeire, és válaszul támadásokat ígért az öböl térségében található olaj- és gázinfrastruktúra ellen. Rakétákat lőtt ki Katar és Szaúd-Arábia felé is.

A Fed döntése sem segített a forintnak

A Federal Reserve szerdán változatlanul hagyta a kamatlábakat, és magasabb inflációt, stabil munkanélküliséget, valamint idén mindössze egyetlen kamatcsökkentést vetített előre.

Az amerikai jegybank döntéshozóinak új előrejelzései szerint a Fed irányadó kamatlába az idei év végéig mindössze negyed százalékponttal csökkenhet, hogy mikor, azt egyelőre homály fedi – írta szerda este a Reuters. Ez a várakozás változatlan maradt a korábbi előrejelzésekhez képest, és továbbra sincs összhangban Donald Trump elnök jelentős hitelköltség-csökkentésre irányuló követelésével.