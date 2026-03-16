Itt a fordulat? VIP-listát készített Irán: van, akit átenged a Hormuzi-szoroson, de nem könnyű átmenni a vizsgán

Néhány hajónak engedélyeztük az áthaladást a Hormuzi-szoroson − mondta Mohammad Fathali, Irán indiai nagykövete egy sajtótájékoztatón.

Egyeseknek mégis hajózható a Hormuzi-szoros / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

A tisztviselő hangsúlyozta, hogy Irán és India hosszú ideje jó kapcsolatot ápol, és beszélt arról is, hogy a két országnak számos közös érdeke van.

Hajózható a Hormuzi-szoros?

Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus közepette, március 14-én, jelentette ki Mohammad Fathali diplomata, hogy az iráni hadsereg néhány hajónak engedélyezte az áthaladást a Hormuzi-szoroson. Arra a kérdésre, hogy pontosan hány hajóról van szó nem kívánt nyilatkozni.

Mint azt már korábban megírtuk a közel-keleti konfliktus fellángolása nyomán az iráni hadsereg lezárta a világ energiaellátásának szempontjából kiemelten fontos tengeri átjárót, ezzel ellehetetlenítve az Öböl-menti országokból származó olaj és földgáz világpiacra kerülését.

India energiakereskedelme

India cseppfolyósított földgázimportjának (LNG) 85-90 százaléka származik a régió országaiból, ezért égetően fontos lenne a tankerhajók kijutásának biztosítása a szorosból.

Jelenleg 22 indiai felségjelű hajó várakozik az átjáró nyugati oldalán, miközben a kormány egyeztetéseket folytat a térség országaival, hogy biztosítsa átjutásukat. Az indai hajózási minisztérium szóvivője Radzses Kumar Szingha szerint szombat hajnalban két indiai, LPG-t szállító tanker − Shivalik és Nanda Devi − kelt át a Hormuzi-szoroson.

India és Irán a konfliktus ellenére építi kapcsolatait

„Úgy vélem, ha bármilyen feszültség keletkezik a két ország között, azt ellenségeik ki fogják használni” - mondta Mohammad Fathali, majd azt is hozzátette, hogy mindkét fél elég érett ahhoz, hogy a jelenlegi feszült helyzetet megfelelően kezelje.

A diplomata kitért a Narendra Modi indiai miniszterelnök és Masoud Pezeshkian iráni elnök között lezajlott telefonbeszélgetésre is. Fathali elmondta, hogy a vezetők elkötelezettek egymás iránt, és tovább erősítik a két ország kapcsolatát.

Amikor újságírók arról kérdezték a nagykövetet, hogy Irán számított-e egy ilyen horderejű támadásra, így válaszolt:

Irán készen áll a tárgyalásokra és a háborúra is, azonban mi a diplomatikus megoldást részesítjük előnyben.

Fathali azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok ugyan képes volt kirobbantani a háborút, de megnyerni nem tudja majd.