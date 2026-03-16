Döbbenetes árak Nyugat-Európában: van, ahol már 1000 forint a benzin literje – itthon működnek a védett üzemanyagárak
Nyugat- Európában egekbe emelkednek az üzemanyagárak, Hollandiában lassan ezer forint a benzin literenkénti ára.
A kormányfő korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével. Orbán Viktor szerint az amerikaiak már léptek, és elkezdték feloldani a szankciókat, de
Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz.
Az Európai Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat. Itt is a következménye:
- Ausztriában 700,
- Németországban 800,
- Hollandiában már közel 1000 forint a benzin literje
– sorolta a példákat Orbán Viktor. „Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon” – fogalmazott.
Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton
Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, hogy a védett magyar üzemanyagárak továbbra is jóval alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.
Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára itthon ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.
- Szlovéniában például 563 forint,
- Lengyelországban 564 forint,
- Csehországban pedig 572 forint az átlagár.
- Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,
- Szlovákiában 583 forint,
- Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
- Romániában 627 forintba kerül literenként.
A gázolaj esetében hasonló tendencia látható:
- Szlovákiában 585,
- Szlovéniában 587,
- Horvátországban pedig 595 forint az átlagár.
- Csehországban már 617 forintba kerül literenként,
- Lengyelországban 639,
- Romániában 661,
- Szerbiában pedig
- 666 forint körül alakul a dízel ára.
Barátság kőolajvezeték: elérte célját a magyar vizsgálóbizottság
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar delegáció kijevi látogatása elérte a célját, mert az ukrán rendszer-üzemeltető vállalat végre megszólalt a Barátság kőolajvezeték ügyében. A miniszter arról számolt be, hogy az ukrán fél a nagykövetek számára tartott tájékoztatón ismertette álláspontját, amely szerinte újabb bizonyítéka annak, hogy politikai okok állnak a vezeték leállítása mögött.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott: az ukránok kizárólag politikai megfontolásból tartják zárva a vezetéket, és szerinte ez a lépés a magyar parlamenti választásokba való beavatkozásként értelmezhető. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország ezt olajblokádként értékeli.
A külügyminiszter azt is elmondta, hogy Ukrajna ismét elutasította azt a javaslatot, miszerint a helyszínen magyar, szlovák vagy uniós szakértők vizsgálják meg a vezeték állapotát. Az ukrán fél ugyanakkor arról tájékoztatta a nagyköveteket, hogy a helyreállítási munkák körülbelül egy hónapot vehetnek igénybe. Ha ez valóban így történik, az azt jelentené, hogy az orosz olaj szállítása legkorábban az április 12-i magyar parlamenti választások után indulhatna újra.