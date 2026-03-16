Döbbenetes árak Nyugat-Európában: van, ahol már 1000 forint a benzin literje – itthon működnek a védett üzemanyagárak

Nyugat- Európában egekbe emelkednek az üzemanyagárak, Hollandiában lassan ezer forint a benzin literenkénti ára.

A kormányfő korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével. Orbán Viktor szerint az amerikaiak már léptek, és elkezdték feloldani a szankciókat, de

Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz.

Az Európai Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat. Itt is a következménye:

Ausztriában 700,

Németországban 800,

Hollandiában már közel 1000 forint a benzin literje

– sorolta a példákat Orbán Viktor. „Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon” – fogalmazott.

Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton

Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, hogy a védett magyar üzemanyagárak továbbra is jóval alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.

Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára itthon ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb.

Szlovéniában például 563 forint,

Lengyelországban 564 forint,

Csehországban pedig 572 forint az átlagár.

Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint,

Szlovákiában 583 forint,

Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.

Romániában 627 forintba kerül literenként.

A gázolaj esetében hasonló tendencia látható:

Szlovákiában 585,

Szlovéniában 587,

Horvátországban pedig 595 forint az átlagár.

Csehországban már 617 forintba kerül literenként,

Lengyelországban 639,

Romániában 661,

Szerbiában pedig

666 forint körül alakul a dízel ára.

Barátság kőolajvezeték: elérte célját a magyar vizsgálóbizottság

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar delegáció kijevi látogatása elérte a célját, mert az ukrán rendszer-üzemeltető vállalat végre megszólalt a Barátság kőolajvezeték ügyében. A miniszter arról számolt be, hogy az ukrán fél a nagykövetek számára tartott tájékoztatón ismertette álláspontját, amely szerinte újabb bizonyítéka annak, hogy politikai okok állnak a vezeték leállítása mögött.