Deviza
EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37% EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 161,76 -0,49% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 386,13 -0,88% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 559,3 +0,54% BUX121 161,76 -0,49% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 386,13 -0,88% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 559,3 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
benzin
üzemanyag
olaj

Döbbenetes árak Nyugat-Európában: van, ahol már 1000 forint a benzin literje – itthon működnek a védett üzemanyagárak

Miközben Nyugat-Európában brutálisan emelkednek az üzemanyagárak, itthon a védett árakkal garantálják a magyar családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát.
VG
2026.03.16, 13:39
Frissítve: 2026.03.16, 13:48

Nyugat- Európában egekbe emelkednek az üzemanyagárak, Hollandiában lassan ezer forint a benzin literenkénti ára.

Queues at Hungarian Gas Stations
Fotó: Mónus Márton / Reuters

A kormányfő korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével. Orbán Viktor szerint az amerikaiak már léptek, és elkezdték feloldani a szankciókat, de

Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz.

Az Európai Bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat. Itt is a következménye:

  • Ausztriában 700,
  • Németországban 800,
  • Hollandiában már közel 1000 forint a benzin literje

– sorolta a példákat Orbán Viktor. „Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon” – fogalmazott.

Sokkoló számokat hozott nyilvánosságra Nagy Márton

Nemrég nemzetközi üzemanyagárakról tett ki adatokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, hogy a védett magyar üzemanyagárak továbbra is jóval alacsonyabbak a nyugat-európai országokénál.

Az adatok szerint a 95-ös benzin literenkénti ára itthon ugyan nem a legalacsonyabb a régióban, de több környező országénál kedvezőbb. 

  • Szlovéniában például 563 forint, 
  • Lengyelországban 564 forint, 
  • Csehországban pedig 572 forint az átlagár. 
  • Ugyanakkor Horvátországban már 576 forint, 
  • Szlovákiában 583 forint, 
  • Szerbiában pedig 604 forint a benzin ára.
  • Romániában 627 forintba kerül literenként.

A gázolaj esetében hasonló tendencia látható:

  • Szlovákiában 585, 
  • Szlovéniában 587, 
  • Horvátországban pedig 595 forint az átlagár. 
  • Csehországban már 617 forintba kerül literenként, 
  • Lengyelországban 639, 
  • Romániában 661, 
  • Szerbiában pedig 
  • 666 forint körül alakul a dízel ára.

Barátság kőolajvezeték: elérte célját a magyar vizsgálóbizottság

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar delegáció kijevi látogatása elérte a célját, mert az ukrán rendszer-üzemeltető vállalat végre megszólalt a Barátság kőolajvezeték ügyében. A miniszter arról számolt be, hogy az ukrán fél a nagykövetek számára tartott tájékoztatón ismertette álláspontját, amely szerinte újabb bizonyítéka annak, hogy politikai okok állnak a vezeték leállítása mögött.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: az ukránok kizárólag politikai megfontolásból tartják zárva a vezetéket, és szerinte ez a lépés a magyar parlamenti választásokba való beavatkozásként értelmezhető. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország ezt olajblokádként értékeli.

A külügyminiszter azt is elmondta, hogy Ukrajna ismét elutasította azt a javaslatot, miszerint a helyszínen magyar, szlovák vagy uniós szakértők vizsgálják meg a vezeték állapotát. Az ukrán fél ugyanakkor arról tájékoztatta a nagyköveteket, hogy a helyreállítási munkák körülbelül egy hónapot vehetnek igénybe. Ha ez valóban így történik, az azt jelentené, hogy az orosz olaj szállítása legkorábban az április 12-i magyar parlamenti választások után indulhatna újra.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
222 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu