Hivatalos: jön Magyarország új kőolajvezetéke, direktbe kötik két finomítóval – már tudni, mikor adják át, brutális a kapacitása

Hétfőn Brüsszelben párhuzamosan tartanak külügyminiszteri és energiapolitikai egyeztetéseket, miközben Magyarország szerint Ukrajna továbbra is fenntartja az olajszállítások blokádját. Szijjártó Péter elmondta: a magyar kormány álláspontja változatlan: nem kíván engedni a brüsszeli nyomásnak, és Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása jelenleg nincs napirenden.

A kormány azt is jelezte, hogy a 20. orosz szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitel kérdését csak akkor lehet érdemben tárgyalni, ha Ukrajna újraindítja az olajszállítást, és garanciát ad arra, hogy a jövőben nem állítja le azt. A fejleményekről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentkezett be a helyszínről.

A tárcavezető az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Magyarország lassan ötven napja áll olajblokád alatt Ukrajna részéről. Szijjártó Péter szerint az intézkedésnek nincs

műszaki

vagy technikai

oka, kizárólag politikai döntés áll mögötte. Állítása szerint az ukrán fél egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott arra, miért nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.

A tárcavezető elmondása szerint az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először háromnapos késedelemről beszélt, majd további néhány napot említett, később pedig egy hónapos csúszásról tájékoztatott. Hozzátette: az ukrán külügyminiszter ezzel szemben már 42 napos határidőt említett a tanácsülésen.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy az olajvezeték alkalmas a szállításra, ezért szerinte a blokád politikai nyomásgyakorlás. Állítása szerint a lépés célja az, hogy befolyásolják a magyarországi belpolitikai folyamatokat.

Szijjártó Péter azt mondta: a háttérben az áll, hogy Ukrajna vezetése azt szeretné, ha Magyarországon kormányváltás történne, és ebben a folyamatban szerinte az energiaellátás körüli bizonytalanságot is felhasználnák. A miniszter úgy fogalmazott: az olajszállítás leállításával akár jelentős üzemanyagár-emelkedést is előidézhetnek, ami szerinte politikai célokat szolgálhat.