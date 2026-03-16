Hivatalos: jön Magyarország új kőolajvezetéke, direktbe kötik két finomítóval – már tudni, mikor adják át, brutális a kapacitása
Hétfőn Brüsszelben párhuzamosan tartanak külügyminiszteri és energiapolitikai egyeztetéseket, miközben Magyarország szerint Ukrajna továbbra is fenntartja az olajszállítások blokádját. Szijjártó Péter elmondta: a magyar kormány álláspontja változatlan: nem kíván engedni a brüsszeli nyomásnak, és Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása jelenleg nincs napirenden.
A kormány azt is jelezte, hogy a 20. orosz szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitel kérdését csak akkor lehet érdemben tárgyalni, ha Ukrajna újraindítja az olajszállítást, és garanciát ad arra, hogy a jövőben nem állítja le azt. A fejleményekről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentkezett be a helyszínről.
A tárcavezető az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Magyarország lassan ötven napja áll olajblokád alatt Ukrajna részéről. Szijjártó Péter szerint az intézkedésnek nincs
- műszaki
- vagy technikai
oka, kizárólag politikai döntés áll mögötte. Állítása szerint az ukrán fél egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott arra, miért nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
A tárcavezető elmondása szerint az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először háromnapos késedelemről beszélt, majd további néhány napot említett, később pedig egy hónapos csúszásról tájékoztatott. Hozzátette: az ukrán külügyminiszter ezzel szemben már 42 napos határidőt említett a tanácsülésen.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy az olajvezeték alkalmas a szállításra, ezért szerinte a blokád politikai nyomásgyakorlás. Állítása szerint a lépés célja az, hogy befolyásolják a magyarországi belpolitikai folyamatokat.
Szijjártó Péter azt mondta: a háttérben az áll, hogy Ukrajna vezetése azt szeretné, ha Magyarországon kormányváltás történne, és ebben a folyamatban szerinte az energiaellátás körüli bizonytalanságot is felhasználnák. A miniszter úgy fogalmazott: az olajszállítás leállításával akár jelentős üzemanyagár-emelkedést is előidézhetnek, ami szerinte politikai célokat szolgálhat.
Szijjártó Péter megerősítette: Magyarország blokkolja az újabb uniós döntéseket
A külügyminiszter közölte: Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos uniós döntéseket, amíg az olajszállítás nem indul újra.
Elmondása szerint Budapest nem szavazza meg sem a 20. orosz szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagot. Hozzátette: a jövőben sem támogatnak olyan döntéseket, amelyek pénzügyi forrást biztosítanak Ukrajnának.
Nem lehet az, hogy miközben az ukránok blokád alatt tartanak minket, mi Brüsszelben szívességet tegyünk nekik
– fogalmazott. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a tanácsülésen rendkívül éles vita alakult ki. Elmondása szerint a német külügyminiszter „nagyon súlyos következményeket” helyezett kilátásba arra az esetre, ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnával kapcsolatos döntéseket.
A miniszter ezt példátlan nyomásgyakorlásnak nevezte, és azt mondta, 11 és fél éves miniszteri pályafutása során még nem találkozott ilyen jellegű fenyegetéssel. Szijjártó Péter úgy fogalmazott:
a „Brüsszel–Berlin–Kijev tengely” szerinte azt szeretné elérni, hogy Magyarországon kormányváltás történjen, mert álláspontja szerint a jelenlegi magyar kormány akadályozza azokat a döntéseket, amelyek Európa további szerepvállalását erősítenék a háborúban.
Új üzemanyagvezeték épül Szlovákiával
A sajtótájékoztatón a miniszter arról is beszámolt, hogy megállapodást írt alá szlovák partnerével egy új üzemanyagvezeték megépítéséről.
Az egyezmény értelmében Magyarország és Szlovákia között egy 127 kilométer hosszú dízel- és benzinvezeték épül, amely a pozsonyi és a százhalombattai finomítót köti majd össze.
A vezeték évente mintegy 1,5 millió tonna olajterméket tud majd szállítani. A miniszter szerint a beruházás növeli Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságát, és csökkentheti az olyan külső kockázatok hatását, mint a háborús helyzet vagy az energiaszállítások politikai jellegű korlátozása.
A tervek szerint az új vezeték a jövő év első felében készülhet el, és a két ország finomítóinak közvetlen összekapcsolásával rugalmasabbá teheti az üzemanyag-ellátást a térségben. A vezeték ez egy újabb hozzáadott értéket fog jelenteni a magyar energiaellátás, a magyar dízelellátás szempontjából, és ki tudja védeni azokat a hatásokat, amelyeket a világban zajló háborúk és az elhibázott brüsszeli politika jelentenek.
Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz, és a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomítók összekötésével a kettő közötti közvetlen dízel és benzinszállítás lehetőségével sokkal védettebbé teszi mind Magyarországot, mind Szlovákiát az olyan zsarolásokkal szemben, mint amelyet most élünk át az ukránok részéről Berlin és Brüsszel támogatásával.
