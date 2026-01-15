Végzete felé száguld a nagy EU-tagállam, olyan baj szakadt rá, amit a világháború óta nem tapasztalt

Történelmi fordulóponthoz érkezett Franciaország, ahol a hivatalos statisztikák szerint 2025-ben először fordult elő a második világháború vége óta, hogy több halálesetet regisztráltak, mint születést. Az INSEE adatai alapján tavaly 651 ezer halálozás mellett mindössze 645 ezer gyermek jött világra, ami egyértelmű jele annak, hogy a demográfiai válság már nem elméleti veszély, hanem kézzelfogható valóság lett a nagy uniós tagállamban. A fordulat túlmutat a puszta számokon, hiszen a társadalmi egyensúlyra és a gazdasági kilátásokra is komoly hatással lehet.

Soha nem látott bajban Franciaország: új szintre lépett a demográfiai válság / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Franciaország hosszú ideig kivételnek számított Európában: miközben más országok már évekkel ezelőtt belesodródtak a demográfiai lejtmenetbe, a francia népesedési mutatók viszonylag kedvezőek maradtak. Ez az előny azonban látványosan elolvadt. A termékenységi ráta tavaly 1,56-ra csökkent, ami a legalacsonyabb szint az első világháború óta, és jóval elmarad attól az 1,8-as értéktől, amellyel a francia nyugdíjrendszer hosszú távú finanszírozása számol. Bár 2023-ban Franciaország még az uniós élmezőnyben volt ezen a téren, a trend iránya egyértelműen lefelé mutat.

A demográfiai fordulat különösen érzékenyen érinti az államháztartást. A francia Állami Számvevőszék már korábban arra figyelmeztetett, hogy

az elöregedő társadalom miatt a közkiadások a következő években ismét a járvány idején tapasztalt szintekhez közelíthetnek,

miközben az adóalap fokozatosan szűkül. A helyzetet súlyosbítja, hogy a hatvanas évek nagy létszámú generációi most vonulnak nyugdíjba, ami egyszerre növeli a nyugdíjkiadásokat és szűkíti a munkaerőpiacot. Elemzők szerint a munkaerőhiány és a foglalkoztatási feszültségek gyorsan erősödhetnek.

Formálisan a francia népesség még nem csökken: a lakosságszám 69,1 millióra nőtt, elsősorban a nettó bevándorlásnak köszönhetően, melyet az INSEE tavaly 176 ezer főre becsült. Ez azonban elfedi a belső demográfiai folyamatok romlását, és nem oldja meg az eltartottsági arány növekedéséből fakadó strukturális problémákat. Közben a várható élettartam történelmi csúcsra emelkedett,

a 65 év felettiek aránya elérte a 22 százalékot, és már majdnem megegyezik a 20 év alattiak részarányával.

A számok összességében azt jelzik, hogy Franciaország olyan demográfiai kihívással néz szembe, melyhez hasonlót generációk óta nem tapasztalt. A népesség öregedése, a születésszám tartós visszaesése és az állami rendszerekre nehezedő nyomás egyszerre jelentkezik, miközben a gazdasági növekedés és a közpénzügyek mozgástere egyre szűkül. A második világháború óta nem volt példa arra, hogy ilyen mély és összetett népesedési válság jelei egyszerre rajzolódjanak ki Európa egyik legfontosabb gazdaságában.