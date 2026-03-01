Deviza
M1-es autópálya
MKIF Zrt
Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
autópálya
bővítés

Különleges technológiai megoldás jelöli az M1-es autópálya bővítésének újabb szakaszát

Az M1-es autópálya bővítése során most különleges tömzsveréses technológiát alkalmaznak az altalaj megerősítésére, amelyet hatalmas munkagépek végeznek.
Világgazdaság
2026.03.01, 14:00

Gőzerővel zajlik az M1-es autópálya bővítése, amelynek során több különleges technológiát is alkalmaznak a pályaszerkezet tartósságának biztosításához – írja az Origo.

M1-es autópálya
Az M1-es autópálya bővítése során hatalmas munkagépek dolgoznak / Fotó: Janosa Bence / MKIF / Facebook

M1-es autópálya: különleges technológiával erősítik az altalajt

Több helyen is találkozhatunk hatalmas, speciális gépekkel, amelyek az ún. tömzsölést végzik. 

Ez egy altalajerősítési eljárás, amellyel talajkiszorítással zúzottkövet juttatnak le megadott kiosztásban 6-10 méter mélységbe. 

A lejuttatást nagy teljesítményű korszerű cölöpverőgépekkel végzik, melyeken hidraulikus verőszerszámok dolgoznak, 5-10 tonna tömegű verőmaggal - számolt be a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) M1 bővítési naplójának 45. bejegyzésében a közösségi oldalán.

Ezek a gépek nem egyedül dolgoznak: a levert célszerszámba, a zúzottkövet, 50 tonnás kotrógépre szerelt ún. kősurrantó tölcsér segítségével juttatják le.  

Erre a hétre az M1-es autópálya mellett már 1600 tömzs készült el. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

