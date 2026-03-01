BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
politika
Tisza Párt
Ellenpont
BlackRock

Váratlan helyen bukkant fel a Blackrock: a Tisza Párt holdudvara is kötődik a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez

Az átlagember számára felfoghatatlan pénzeket mozgat meg a tőkealap. Az Ellenpont feltárta Bajnai Gordon és a BlackRock kapcsolatát.
VG
2026.03.01, 14:41
Frissítve: 2026.03.01, 14:50

Az elmúlt hónapokban áramlani kezdtek a nemzetközi pénzügyi körök képviselői a Tiszába. A legismertebb eset az volt, amikor a Shell globális alelnökének, Kapitány Istvánnak az érkezését jelentették be. De csatlakozott Magyar Péterékhez az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. korábbi elnöke, Kármán András és a Vodafone Global közkapcsolati vezetője, a Globsec elnökségi tagja, Orbán Anita is – írta az Ellenpont.

Blackrock Ellenpont
Korábbi magyar politikussal is kapcsolatban állhat a Blackrock / Fotó: Shutterstock

A lap szerint a szóban forgó tanácsadók a nemzetközi karrierjük idején kötődtek a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRockhoz. Az Ellenpont szerint Bajnai Gordon is kapcsolódik az óriásvállalathoz, méghozzá egyik nemzetközi szervezetén keresztül. A korábbi miniszterelnök a nyilvánosságban sokáig távol tartotta magát a hazai politikától, azonban az január elején a HVG-nek adott interjúban az Ellenpont szerint kiállt Magyar Péter mellett.

Hozzátették, hogy Bajnai az elmúlt években a nemzetközi tanácsadói munkái mellett újra egyre erőteljesebb szerepet kezdett játszani a nagy pénzügyi befektetők világában. Tavalyelőtt kinevezték a független, befektetésekre specializálódott globális tanácsadó cég, a Campbell Lutyens élére. Ezen kívül két hasonló profilú szervezetben is magas pozíciót tölt be: elnök és igazgatósági tag az Institutional Circle-ben (InCircle), továbbá szintén helyet foglal a Pacific Pension Institute (Board of Directors) vezetőségében.

Mindkét szervezetet a nagy intézményi befektetők (nyugdíjalapok, biztosítók, befektetési alapkezelők stb.) számára hozták létre egyfajta platformként, elsősorban tudás, -és tapasztalatmegosztás céljából.

A portál megjegyezte, hogy bár ezek a társaságok nem mozgatnak önállóan pénzeket, az általuk szervezett fórumokon kapcsolatba kerülnek a nemzetközi pénzelittel. Így a legnagyobb befektetési alapkezelők képviselőivel is, akik időként visszaadnak valamit abból, amit szakmailag kaptak.

Az Ellenpont szerint így van ez Bajnai Gordon által elnökölt InCircle esetében is, akik mögött közvetve megjelent a BlackRock. Tavaly az InCircle egyik legfőbb szponzora a Scientific Beta volt.

Kiemelték, hogy a BlackRock az átlagember számára felfoghatatlan pénzeket mozgat meg: 2025 végére a kezelt vagyonuk rekordösszegre, nagyságrendileg 14 000 milliárd dollárra nőtt. Ezzel továbbra is messze vezetik a világ legnagyobb vagyonkezelőinek a listáját, maguk mögé utasítva a második helyen álló, szintén több billió dolláros értékben üzletelő Vanguardot.

