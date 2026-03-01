Orbán Viktor: az iráni háború miatt még nagyobb bűn, amit Zelenszkij csinál – keményen üzent az ukrán elnöknek

„Az iráni háború miatt még nagyobb bűn, hogy Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság olajvezetéket. Nemcsak a cégeket, nemcsak az ipart, de minden magyar embert veszélyeztet. Ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni!” – jelentette ki vasárnap délután közzétett Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén szombaton / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök a bejegyzéséhez egy videót is csatolt, amely a február 28-án Esztergomban, a Digitális Polgári Körök gyűlésén elhangzott beszédének egy részlete.

„Ilyen körülmények között, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól, ez kétszeresen bűn. Ez kétszeres veszély! Mi úgy tudjuk, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy ezen a vezetéken olaj érkezzen Magyarországra. Itt valami más van a háttérben” – jelentette ki a videóban a kormányfő.

„Ami ma történt, részben az iráni háborúval, és amit Zelenszkij csinált, hogy fogta és lezárta a Barátság kőolajvezetéket, ezzel valójában olajblokád alá vette Magyarországot! Tehát amit Zelenszkij most tett, azt nem a magyar ipar ellen tette, nem a Mol ellen tette, ezt az összes magyar ember ellen csinálta. Ez az olajblokádot mi le fogjuk törni! Ezt a csatát meg fogjuk nyerni! De az elején kell világosan megmondanunk, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni!” – tette hozzá Orbán Viktor.

„Az iráni konfliktus megemelheti az olaj világpiaci árát, nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond” – erre figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense a köztévében. A szakértő elmondta, hogy mintegy 500 célpontot támadtak Iránban, ez Izrael történetének legnagyobb légi támadása.

Netanjahu és Donald Trump is Irán lakosságát biztatta, hogy lázadjanak fel. A szabadságra apellálva most könnyebb hatást elérni. Hosszabb konfliktus esetén azonban a félelem, a hazafias érzelmek erősödhetnek. Az eszkaláció megtörtént, a helyzet rendkívül súlyos, sok ország érintett – tette hozzá.