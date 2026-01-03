Deviza
migráció
Elon Musk
Orbán Viktor

Elon Musk nyilvánosan üzent Orbán Viktornak, mégpedig azt, hogy igaza van

A Tesla-vezér rendszeresen közli gondolatait a világról a tulajdonában álló X közösségi platformon. Elon Musk ezúttal Orbán Viktornak üzent.
VG
2026.01.03, 15:47
Frissítve: 2026.01.03, 16:25

Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere rendszeresen osztja meg gondolatait gazdasági és politikai kérdésekről saját tulajdonú közösségi médiafelületén, az X-en. Ezúttal a magyar miniszterelnöknek üzent: egyetlen szóval reagált Orbán Viktor migrációval kapcsolatban megfogalmazott véleményére, de ennyi elég volt.

Orbán Viktor miniszterelnök Elon Musk
Elon Musk igazat adott a magyar miniszterelnöknek / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Elon Musk egyetlen szóval szállt be az európai migrációs vitába

Musk kommentje mindössze annyi volt: „True”, vagyis „Igaz”. A rövid reakció egyértelmű támogatásként értelmezhető, és rövid idő alatt jelentős figyelmet kapott a platformon. A bejegyzést a HungaryBased nevű fiók tette közzé, amely egy angol nyelvű videórészletet osztott meg Orbán Viktorról. 

A klipben a miniszterelnök a migrációt nem humanitárius vagy gazdasági kérdésként értelmezi, hanem tudatos társadalomátalakító koncepcióként beszél róla.

A videóban Orbán Viktor arról beszél, hogy a migráció első ránézésre bonyolult kérdésnek tűnik, jogi szempontból azonban egyszerűen megítélhető. Mint fogalmaz, az engedély nélküli határátlépés bűncselekmény, „történet vége”. Hozzátette ugyanakkor, hogy a migráció valódi tétje nem jogi, hanem társadalmi kérdés és értelmezése szerint  a társadalom egészének átalakításáról szól.

Az eredeti poszt, amelyet Musk megosztott és azt írta rá, hogy igaz, ezzel a bevezetővel és Orbán Viktor-idézettel került az X-re: Magyarország leleplezi, miért engedik a migrációt Európában. „Ez a bennszülött szavazók lecserélése. Ez a baloldal terve.”

A miniszterelnök szerint ez a folyamat az „eredeti lakosság”, illetve az adott országban született szavazók lecserélését jelenti más csoportokra. Hangsúlyozza, hogy állítása nem összeesküvés-elméletre épül. A jelenséget politikai tervként értelmezi, amelyet a baloldalhoz köt.

Orbán Viktor a videóban arról is beszél, hogy az elmúlt mintegy 150 év európai politikája – Nagy-Britanniát is beleértve – lényegében két gondolkodásmód versenyéről szólt. Az egyik oldalon azok állnak, akik szerinte ragaszkodnak az európai hagyományos keretekhez és értékekhez, mint a nemzet, a szabadság és a kereszténység, míg a másik oldal e keretek meghaladásában látja a jövőt.

