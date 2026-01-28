Robert Fico élesen reagált legfrissebb Facebook-bejegyzésében azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint Brüsszelben másként értékelte volna az Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozóját. A szlovák miniszterelnök szerint a Politico „kitalált állításokat” közölt, miközben sem tanúk, sem bizonyítékok nem támasztják alá a portál értelmezését. Fico azt állítja, hogy az informális brüsszeli csúcson nem szólalt fel, és ott senkivel nem beszélt az amerikai látogatásáról, így szerinte eleve nem is lehetett miről „idézni”.

Fico totálisan kiborult: Magyar Péterrel elbírt, de ez most már sok neki – elmondta az igazságot, mi történt Trumpnál / Fotó: AFP

A kormányfő hangvételéből egyértelműen kiderült, hogy most jóval tovább ment nála az ügy, mint korábban. Bejegyzésében felidézte: alig egy nappal korábban már visszautasította a „probrüsszeli liberális” magyar politikus, Magyar Péter állításait, amelyek szerinte szintén valótlanságokra épültek. Fico úgy fogalmazott, hogy

Magyar Péterrel még „elbírt”, a Politico cikke azonban már olyan szintű beavatkozás, amely szerinte tudatosan rombolja Szlovákia nemzetközi kapcsolatait.

A miniszterelnök szerint létezett korábban is kísérlet arra, hogy meghiúsítsák amerikai és oroszországi látogatásait, és emlékeztetett arra is, hogy egyes uniós tagállamok korábban még a légtérhasználatot sem engedélyezték számára. Ennek ellenére az amerikai út végül megvalósult, és Fico hangsúlyozta: bár az amerikai elnök stratégiáinak egy részével nem ért egyet, a személyes találkozót kifejezetten nagyra értékelte.

A szlovák kormányfő szerint a Politico célja nem az objektív tájékoztatás, hanem a Szlovákia által követett, több irányba nyitott külpolitika gyengítése, beleértve az Egyesült Államokkal való együttműködést és a békés célú nukleáris program diverzifikálását. Fico egyértelművé tette: ha kritikát akar megfogalmazni akár uniós, akár nemzetközi szinten, ahhoz nincs szüksége „hangosítókra”, és ezt korábban is nyíltan megtette.

A Politico cikke szerint Robert Fico a január 22-i brüsszeli uniós csúcs margóján több európai vezetőnek is arról beszélt, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel való január 17-i, mar-a-lagói találkozója után komoly aggodalmak maradtak benne Trump „pszichológiai állapota” miatt, és a benyomásait egyes források szerint „veszélyesnek”, sőt „kiszámíthatatlannak” nevezte.