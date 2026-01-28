Fico totálisan kiborult: Magyar Péterrel elbírt, de ez most már sok neki – elmondta az igazságot, mi történt Trumpnál
Robert Fico élesen reagált legfrissebb Facebook-bejegyzésében azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint Brüsszelben másként értékelte volna az Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozóját. A szlovák miniszterelnök szerint a Politico „kitalált állításokat” közölt, miközben sem tanúk, sem bizonyítékok nem támasztják alá a portál értelmezését. Fico azt állítja, hogy az informális brüsszeli csúcson nem szólalt fel, és ott senkivel nem beszélt az amerikai látogatásáról, így szerinte eleve nem is lehetett miről „idézni”.
A kormányfő hangvételéből egyértelműen kiderült, hogy most jóval tovább ment nála az ügy, mint korábban. Bejegyzésében felidézte: alig egy nappal korábban már visszautasította a „probrüsszeli liberális” magyar politikus, Magyar Péter állításait, amelyek szerinte szintén valótlanságokra épültek. Fico úgy fogalmazott, hogy
Magyar Péterrel még „elbírt”, a Politico cikke azonban már olyan szintű beavatkozás, amely szerinte tudatosan rombolja Szlovákia nemzetközi kapcsolatait.
A miniszterelnök szerint létezett korábban is kísérlet arra, hogy meghiúsítsák amerikai és oroszországi látogatásait, és emlékeztetett arra is, hogy egyes uniós tagállamok korábban még a légtérhasználatot sem engedélyezték számára. Ennek ellenére az amerikai út végül megvalósult, és Fico hangsúlyozta: bár az amerikai elnök stratégiáinak egy részével nem ért egyet, a személyes találkozót kifejezetten nagyra értékelte.
A szlovák kormányfő szerint a Politico célja nem az objektív tájékoztatás, hanem a Szlovákia által követett, több irányba nyitott külpolitika gyengítése, beleértve az Egyesült Államokkal való együttműködést és a békés célú nukleáris program diverzifikálását. Fico egyértelművé tette: ha kritikát akar megfogalmazni akár uniós, akár nemzetközi szinten, ahhoz nincs szüksége „hangosítókra”, és ezt korábban is nyíltan megtette.
A Politico cikke szerint Robert Fico a január 22-i brüsszeli uniós csúcs margóján több európai vezetőnek is arról beszélt, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel való január 17-i, mar-a-lagói találkozója után komoly aggodalmak maradtak benne Trump „pszichológiai állapota” miatt, és a benyomásait egyes források szerint „veszélyesnek”, sőt „kiszámíthatatlannak” nevezte.
A lap öt, névtelenséget kérő európai diplomata beszámolójára hivatkozva azt állította, hogy Fico ezeket a megjegyzéseket nem a hivatalos ülésen, hanem egy informális vezetői egyeztetésen tette, és bár a források nem tudták pontosan megmondani, mi váltotta ki a reakciót, a szlovák kormányfő állítólag sokkal kritikusabban értékelte Trumpot zárt körben, mint ahogyan azt korábban nyilvánosan, saját közösségi felületein tette.