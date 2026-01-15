Nyugdíjak: nem tudják egyszerre teljesíteni a kifizetést – döntött a kormány, jön a szétbontás

Csütörtök délelőtt ismét kormányzati sajtótájékoztatót, közismertebb nevén kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen számos aktuális témák érintenek, és újságírói kérdésekre is válaszolnak.

Gulyás Gergely ismét kormányinfót tartott / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A kormány nemzeti petíciót indít az Európai Unió tervei miatt, mivel az teljesen eladósítaná az Uniót és ezzel együtt Magyarországot is – mondta el Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy az EU eddig 193 milliárd eurót fordított Ukrajna finanszírozására, ami háromszorosa annak, amit Magyarország a 2004-es csatlakozás óta kapott. A kormány szerint az, hogy a hitelt csak akkor kell Kijevnek visszafizetni, ha háborús jóvátételként megkapja Oroszországtól, az a belesodródás lenne a háborúba, mivel ezzel hitelt nyújtó EU-t is érdekeltté tennék az orosz-ukrán háború megnyerésében. Ez az eladósodás minden magyar család számára 1,3 millió forintot jelentene, ezt nem szabad hagyni.

Gulyás elmondta, hogy a nemzeti petícióra februárban kerül sor, annak részleteiről a következő napokban adnak támogatást.

A miniszter szerint a kormányülésen megvitatták a Bankszövetség észrevételeit a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj kapcsán. Erről az a döntés született, hogy a kormány egymást követő két napon fizeti ki a 13. illetve a 14. havi nyugdíjakat.

Az otthoni energiatárolás kapcsán újabb pályázat indul, ingatlanonként legfejlebb 2,5 millió forint értékben. Ehhez az ingatlanon kell legyen napelem, de ez a feltétel teljesíthető úgy is, ha a mostani pályázattal párhuzamosan létesítik a napelemet. Gulyás úgy véli, hogy ez a pályázat is segíti a családokat a rezsiköltségeik mérséklésében.

Gulyás szerint a nagy téli hideggel kapcsolatos helyzet megnyugtató. A veszély nem múlt el, de az egészségügyi ellátás zavartalan, az utak takarítása és sózása folyamatos, elzárt település nincs. A tömegközlekedésben kis késések vannak, de a működés biztosított. Vörös kód van érvényben, minden bajba jutott embert el kell látniuk az illetékeseknek, és egy hajléktalant sem hagynak az utcán.