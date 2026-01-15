Nyugdíjak: nem tudják egyszerre teljesíteni a kifizetést – döntött a kormány, jön a szétbontás
Csütörtök délelőtt ismét kormányzati sajtótájékoztatót, közismertebb nevén kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen számos aktuális témák érintenek, és újságírói kérdésekre is válaszolnak.
A kormány nemzeti petíciót indít az Európai Unió tervei miatt, mivel az teljesen eladósítaná az Uniót és ezzel együtt Magyarországot is – mondta el Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy az EU eddig 193 milliárd eurót fordított Ukrajna finanszírozására, ami háromszorosa annak, amit Magyarország a 2004-es csatlakozás óta kapott. A kormány szerint az, hogy a hitelt csak akkor kell Kijevnek visszafizetni, ha háborús jóvátételként megkapja Oroszországtól, az a belesodródás lenne a háborúba, mivel ezzel hitelt nyújtó EU-t is érdekeltté tennék az orosz-ukrán háború megnyerésében. Ez az eladósodás minden magyar család számára 1,3 millió forintot jelentene, ezt nem szabad hagyni.
Gulyás elmondta, hogy a nemzeti petícióra februárban kerül sor, annak részleteiről a következő napokban adnak támogatást.
A miniszter szerint a kormányülésen megvitatták a Bankszövetség észrevételeit a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj kapcsán. Erről az a döntés született, hogy a kormány egymást követő két napon fizeti ki a 13. illetve a 14. havi nyugdíjakat.
Az otthoni energiatárolás kapcsán újabb pályázat indul, ingatlanonként legfejlebb 2,5 millió forint értékben. Ehhez az ingatlanon kell legyen napelem, de ez a feltétel teljesíthető úgy is, ha a mostani pályázattal párhuzamosan létesítik a napelemet. Gulyás úgy véli, hogy ez a pályázat is segíti a családokat a rezsiköltségeik mérséklésében.
Gulyás szerint a nagy téli hideggel kapcsolatos helyzet megnyugtató. A veszély nem múlt el, de az egészségügyi ellátás zavartalan, az utak takarítása és sózása folyamatos, elzárt település nincs. A tömegközlekedésben kis késések vannak, de a működés biztosított. Vörös kód van érvényben, minden bajba jutott embert el kell látniuk az illetékeseknek, és egy hajléktalant sem hagynak az utcán.
A szolidaritási hozzájárulásról és a tűzifaprogramról is fontos bejelentést hozott a kormányinfó
A Bászna Gabona-ügy kapcsán a tárcavezető ismertette a kormány döntését, melynek értelmében minden gazdát kifizetnek, senki nem marad támogatás nélkül. Gulyás elmondta, hogy a kormány nem akarja, hogy csak a felszámolási eljárás után jussanak pénzükhöz a gazdák, emiatt egy különeljárást dolgoznak ki.
Az állami tűzifaprogram kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy ez egy szociális tűzifaosztás, ingyenes, minden rászoruló igényelheti.
Az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását 50 millió forintig eltörölte a kormány. Azt ezt meghaladó összeg felett a szabályozás nem változott.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a sorkatonai szolgálat visszaállításának semmilyen aktualitása nincsen. A kormány szerint fontos, hogy Magyarországnak erős, képzett, az országot megvédeni képes hadserege legyen, de ehhez nincs szükség a sorkötelezettség visszaállítására.
A Szlovákiában a Benes-dekrétumok miatt kirobban üggyel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy a kormány álláspontja szerint ma Európában a származási alapú megkülönböztetés elméleti szinten sem merülhetne fel. A jelenlegi ügy árt Szlovákiának és árt az Európai Uniónak is.
A NIS kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy az tárgyal, aki vásárolni akar, és ez nem a magyar állam, hanem a Mol. A magyar diplomáciára azért vagy szükség, hogy a NIS-re korábban kivetett amerikai szankciók megszűnjenek. A miniszter szerint ez a szankció nem a magyar szuverenitást sérti, hanem Szerbiát hozza nehéz helyzetbe.
Az Otthon Start Program eddigi eredményeit ismertetve Gulyás Gergely elmondta, hogy a program szeptemberi indulása óta 34 ezer hiteligénylés történt, 18 ezer hitelt már folyósítottak is. Az igénylők átlagéletkora 34 év, 80 százalékuk 40 év alatti. A hitelek átlagos nagysága 34 millió forint, átlagos futamideje 21,5 év. A magyar ingatlanpiacon 10-ből 4 tranzakció az Otthon Start Programhoz köthető. Az első lakásvásárlók számra 40 százalékkal emelkedett a program hatására.