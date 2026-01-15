Deviza
Nyugdíjak: nem tudják egyszerre teljesíteni a kifizetést – döntött a kormány, jön a szétbontás

A kormány egymást követő két nap fizeti ki a 13. és 14. havi nyugdíjakat. A kormányinfón Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy februárban nemzeti petíciót indít a kormány. Cikkünk frissül.
VG
2026.01.15, 10:19
Frissítve: 2026.01.15, 12:25

Csütörtök délelőtt ismét kormányzati sajtótájékoztatót, közismertebb nevén kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen számos aktuális témák érintenek, és újságírói kérdésekre is válaszolnak.

Gulyás Gergely kormányinfó
Gulyás Gergely ismét kormányinfót tartott / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A kormány nemzeti petíciót indít az Európai Unió tervei miatt, mivel az teljesen eladósítaná az Uniót és ezzel együtt Magyarországot is – mondta el Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy az EU eddig 193 milliárd eurót fordított Ukrajna finanszírozására, ami háromszorosa annak, amit Magyarország a 2004-es csatlakozás óta kapott. A kormány szerint az, hogy a hitelt csak akkor kell Kijevnek visszafizetni, ha háborús jóvátételként megkapja Oroszországtól, az a belesodródás lenne a háborúba, mivel ezzel hitelt nyújtó EU-t is érdekeltté tennék az orosz-ukrán háború megnyerésében. Ez az eladósodás minden magyar család számára 1,3 millió forintot jelentene, ezt nem szabad hagyni.

Gulyás elmondta, hogy a nemzeti petícióra februárban kerül sor, annak részleteiről a következő napokban adnak támogatást.

A miniszter szerint a kormányülésen megvitatták a Bankszövetség észrevételeit a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj kapcsán. Erről az a döntés született, hogy a kormány egymást követő két napon fizeti ki a 13. illetve a 14. havi nyugdíjakat.

Az otthoni energiatárolás kapcsán újabb pályázat indul, ingatlanonként legfejlebb 2,5 millió forint értékben. Ehhez az ingatlanon kell legyen napelem, de ez a feltétel teljesíthető úgy is, ha a mostani pályázattal párhuzamosan létesítik a napelemet. Gulyás úgy véli, hogy ez a pályázat is segíti a családokat a rezsiköltségeik mérséklésében.

Gulyás szerint a nagy téli hideggel kapcsolatos helyzet megnyugtató. A veszély nem múlt el, de az egészségügyi ellátás zavartalan, az utak takarítása és sózása folyamatos, elzárt település nincs. A tömegközlekedésben kis késések vannak, de a működés biztosított. Vörös kód van érvényben, minden bajba jutott embert el kell látniuk az illetékeseknek, és egy hajléktalant sem hagynak az utcán.

A szolidaritási hozzájárulásról és a tűzifaprogramról is fontos bejelentést hozott a kormányinfó

A Bászna Gabona-ügy kapcsán a tárcavezető ismertette a kormány döntését, melynek értelmében minden gazdát kifizetnek, senki nem marad támogatás nélkül. Gulyás elmondta, hogy a kormány nem akarja, hogy csak a felszámolási eljárás után jussanak pénzükhöz a gazdák, emiatt egy különeljárást dolgoznak ki.

Az állami tűzifaprogram kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy ez egy szociális tűzifaosztás, ingyenes, minden rászoruló igényelheti.

Az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását 50 millió forintig eltörölte a kormány. Azt ezt meghaladó összeg felett a szabályozás nem változott.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a sorkatonai szolgálat visszaállításának semmilyen aktualitása nincsen. A kormány szerint fontos, hogy Magyarországnak erős, képzett, az országot megvédeni képes hadserege legyen, de ehhez nincs szükség a sorkötelezettség visszaállítására.

A Szlovákiában a Benes-dekrétumok miatt kirobban üggyel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy a kormány álláspontja szerint ma Európában a származási alapú megkülönböztetés elméleti szinten sem merülhetne fel. A jelenlegi ügy árt Szlovákiának és árt az Európai Uniónak is.

A NIS kapcsán Gulyás Gergely elmondta, hogy az tárgyal, aki vásárolni akar, és ez nem a magyar állam, hanem a Mol. A magyar diplomáciára azért vagy szükség, hogy a NIS-re korábban kivetett amerikai szankciók megszűnjenek. A miniszter szerint ez a szankció nem a magyar szuverenitást sérti, hanem Szerbiát hozza nehéz helyzetbe.

Az Otthon Start Program eddigi eredményeit ismertetve Gulyás Gergely elmondta, hogy a program szeptemberi indulása óta 34 ezer hiteligénylés történt, 18 ezer hitelt már folyósítottak is. Az igénylők átlagéletkora 34 év, 80 százalékuk 40 év alatti. A hitelek átlagos nagysága 34 millió forint, átlagos futamideje 21,5 év. A magyar ingatlanpiacon 10-ből 4 tranzakció az Otthon Start Programhoz köthető. Az első lakásvásárlók számra 40 százalékkal emelkedett a program hatására.

