Háború közbeni nézeteltérés a szövetségesek közt: Trump nyíltan bírálta a brit miniszterelnököt
Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.
Trump a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott hétfői interjújában úgy fogalmazott: túlságosan hosszú ideig tartott, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légi támaszpont használatát.
Az amerikai elnök szerint „ilyesmi valószínűleg még soha nem történt a két ország kapcsolataiban”.
A brit kormány nemzetközi jogi aggályokra hivatkozva először valóban nem járult hozzá, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat vegyen igénybe az iráni hadműveletekhez. Starmer azonban hétfő hajnalban bejelentette, hogy London álláspontja változott, és az amerikai légierő használhatja a brit támaszpontokat.
A brit kormányfő a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában közölte: a brit királyi légierő (RAF) harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.
Az Egyesült Államok engedélyt kért Londontól arra, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és
a brit kormány „a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében” úgy döntött, hogy eleget tesz az amerikai kérésnek – fogalmazott a brit miniszterelnök.
Jóllehet Starmer nem részletezte, hogy Washington mely brit támaszpontokról indíthat támadásokat Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó hétfői brit médiajelentések szerint
- a ciprusi Akrotíri,
- az Angliában működő Fairford és
- Diego Garcia is e támaszpontok közé tartozik.
Donald Trump a The Daily Telegraphnak kijelentette: Londonnak mindig is engedélyeznie kellett volna a Diego Garcia amerikai használatát az iráni támadásokhoz, hiszen a teheráni rezsim Nagy-Britanniában is számos ember haláláért felelős.
Az amerikai elnök megismételte azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy
Nagy-Britanniának nem lett volna szabad átengednie Mauritiusnak a Chagos-szigetek feletti fennhatóságot, mivel Mauritius „soha nem volt ennek a területnek a jogszerű tulajdonosa”.
A Diego Garcia szigeten hatalmas brit–amerikai támaszpont működik. A támaszpont építésekor Nagy-Britannia évtizedekkel ezelőtt kitelepítette az őslakosságot, és a korona fennhatósága alá vonta a területet, de néhány hónapja megállapodott a mauritiusi kormánnyal a Chagos-szigetek feletti szuverenitás átadásáról.
A szerződésben ugyanakkor szerepel egy lízingzáradék, amelynek alapján Nagy-Britannia 99 évre – évente több mint százmillió fontért – fenntartja szuverén felségjogát a Diego Garcia felett. Ennek ellenére azonban az amerikai kormány és személyesen Trump is rendszeresen súlyos bírálatokkal illeti az egyezményt, arra a véleményére hivatkozva, hogy a megállapodás nem garantálja a stratégiai fontosságú Diego Garcia-i támaszpont jövőjét.
Elhalasztották az uniós miniszterek találkozóját az EU-tagállamban becsapódott iráni drón miatt
Elmaradt az EU európai ügyekért felelős minisztereinek nicosiai ülése, miután az éjszaka folyamán drón csapódott be a ciprusi Akrotíri brit légibázis területén. A ciprusi elnökség közlése szerint a támadás nem a szigetország ellen irányult, ám a légi közlekedésben okozott fennakadásokat.