Deviza
EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0% EUR/HUF378,79 +0,04% USD/HUF323,52 +0,49% GBP/HUF434,22 +0,61% CHF/HUF415,63 -0,67% PLN/HUF89,49 -0,12% RON/HUF74,33 -0,4% CZK/HUF15,62 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
katonai támaszpont
iráni konfliktus
Keir Starmer
Donald Trump
háború
Nagy-Britannia
légibázis
amerikai légierő

Háború közbeni nézeteltérés a szövetségesek közt: Trump nyíltan bírálta a brit miniszterelnököt

Donald Trump csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben, mert a kormánya nem elég hamar engedélyezte az amerikai légierőnek a brit támaszpontok használatát az Irán elleni csapásokhoz. Az amerikai elnök egyúttal megragadta az alkalmat, hogy újból kritizálja a szövetségesét amiatt, hogy Nagy-Britannia átengednie Mauritius számára a Chagos-szigetek feletti fennhatóságot.
VG/MTI
2026.03.02, 19:32
Frissítve: 2026.03.02, 19:32

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

FILE PHOTO: U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Donald Trump csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben / Fotó: Leon Neal / Reuters

Trump a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott hétfői interjújában úgy fogalmazott: túlságosan hosszú ideig tartott, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légi támaszpont használatát.

Az amerikai elnök szerint „ilyesmi valószínűleg még soha nem történt a két ország kapcsolataiban”.

A brit kormány nemzetközi jogi aggályokra hivatkozva először valóban nem járult hozzá, hogy az Egyesült Államok brit támaszpontokat vegyen igénybe az iráni hadműveletekhez. Starmer azonban hétfő hajnalban bejelentette, hogy London álláspontja változott, és az amerikai légierő használhatja a brit támaszpontokat.

A brit kormányfő a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában közölte: a brit királyi légierő (RAF) harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen támadások jelentette fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a támadások kiinduló pontjain – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.

Az Egyesült Államok engedélyt kért Londontól arra, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és

a brit kormány „a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében” úgy döntött, hogy eleget tesz az amerikai kérésnek – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Jóllehet Starmer nem részletezte, hogy Washington mely brit támaszpontokról indíthat támadásokat Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó hétfői brit médiajelentések szerint 

  • a ciprusi Akrotíri, 
  • az Angliában működő Fairford és
  • Diego Garcia is e támaszpontok közé tartozik.

Donald Trump a The Daily Telegraphnak kijelentette: Londonnak mindig is engedélyeznie kellett volna a Diego Garcia amerikai használatát az iráni támadásokhoz, hiszen a teheráni rezsim Nagy-Britanniában is számos ember haláláért felelős.

Az amerikai elnök megismételte azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy 

Nagy-Britanniának nem lett volna szabad átengednie Mauritiusnak a Chagos-szigetek feletti fennhatóságot, mivel Mauritius „soha nem volt ennek a területnek a jogszerű tulajdonosa”.

A Diego Garcia szigeten hatalmas brit–amerikai támaszpont működik. A támaszpont építésekor Nagy-Britannia évtizedekkel ezelőtt kitelepítette az őslakosságot, és a korona fennhatósága alá vonta a területet, de néhány hónapja megállapodott a mauritiusi kormánnyal a Chagos-szigetek feletti szuverenitás átadásáról.

A szerződésben ugyanakkor szerepel egy lízingzáradék, amelynek alapján Nagy-Britannia 99 évre – évente több mint százmillió fontért – fenntartja szuverén felségjogát a Diego Garcia felett. Ennek ellenére azonban az amerikai kormány és személyesen Trump is rendszeresen súlyos bírálatokkal illeti az egyezményt, arra a véleményére hivatkozva, hogy a megállapodás nem garantálja a stratégiai fontosságú Diego Garcia-i támaszpont jövőjét.

Elhalasztották az uniós miniszterek találkozóját az EU-tagállamban becsapódott iráni drón miatt

Elmaradt az EU európai ügyekért felelős minisztereinek nicosiai ülése, miután az éjszaka folyamán drón csapódott be a ciprusi Akrotíri brit légibázis területén. A ciprusi elnökség közlése szerint a támadás nem a szigetország ellen irányult, ám a légi közlekedésben okozott fennakadásokat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu