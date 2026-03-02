Deviza
Ursula von der Leyen
űrkutatás
Svájci Államszövetség
kereskedelmi megállapodás
Brüsszel

Hazatér Európa fekete báránya: történelmi megállapodás született Brüsszelben – még egy közös űrprogram is szóba jött

A csomag gazdasági előnyöket és nagyobb jogbiztonságot ígér mindkét fél számára. Az EU és Svájc stratégiai jelentőségű egyezséget kötött, amely hosszú távon stabilizálja és modernizálja a kétoldalú kapcsolatokat.
VG/MTI
2026.03.02, 19:45
Frissítve: 2026.03.02, 19:47

Az Európai Unió és Svájc átfogó megállapodáscsomagot írt alá, amely új alapokra helyezi a kétoldalú együttműködést. Az egyezség modern keretet ad a gazdasági, energetikai és egészségügyi kapcsolatoknak, miközben Svájc tovább erősíti hozzáférését a 460 millió fogyasztót számláló uniós piachoz.

EU-Switzerland sign ‘Agreement Package’ in Brussels svájc
Brüsszelben hivatalosan is új fejezet nyílt az EU és Svájc kapcsolatában / Fotó: Anadolu via AFP

A megállapodást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Guy Parmelin, a Svájci Államszövetség elnöke írt alá. A felek közös célja egy olyan stabil és korszerű rendszer kialakítása volt, amely illeszkedik a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezethez.

Az Európai Bizottság közleménye szerint a csomag modern együttműködési keretet hoz létre, amely biztosítja Svájc számára a hozzáférést a 460 millió fogyasztót számláló uniós belső piachoz kulcsfontosságú ágazatokban. 

A szorosan integrált területeken alkalmazott szabványok és szabályok összehangolása növeli a jogbiztonságot, egyszerűsíti többek között az orvostechnikai eszközök és az élelmiszerek kereskedelmét, valamint megkönnyíti a határon átnyúló ellátási láncok működését.

A határ mentén élők számára is kézzelfogható lehet a változás. Egységesebb szabályozás vonatkozik majd azokra, akik az EU és Svájc között ingáznak, dolgoznak vagy tanulnak. A megállapodás lehetőséget ad Svájcnak arra is, hogy az érintett területeken részt vegyen a jogalkotási folyamatban, és befolyást gyakoroljon a szabályok kialakítására.

A csomag részeként korszerűsítik a már hatályban lévő megállapodásokat is. Ide tartozik a légi közlekedésről, a szárazföldi közlekedésről, a személyek szabad mozgásáról és a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény. 

Ezek eddig is biztosították Svájc számára az uniós belső piachoz való hozzáférést, a mostani frissítés azonban egyenlő versenyfeltételeket és a jogosultságok teljes körű érvényesülését ígéri.

Az új megállapodások között kiemelt helyen szerepel egy élelmiszer-biztonsági egyezmény, amely a teljes élelmiszerláncra kiterjedő közös élelmiszer-biztonsági térséget hoz létre. Emellett villamosenergia-megállapodás is született, amely lehetővé teszi Svájc részvételét az uniós belső villamosenergia-piacon.

Az egészségügy területén Svájc csatlakozhat a súlyos, határokon átnyúló fenyegetések kezelésére létrehozott uniós mechanizmusokhoz és szervezetekhez. Ez a gyakorlatban gyorsabb koordinációt és hatékonyabb válságkezelést jelenthet egy esetleges pandémia vagy más egészségügyi krízis esetén.

Elindul a svájci űrprogram?

A csomag rögzíti Svájc állandó és méltányos pénzügyi hozzájárulását az uniós gazdasági és társadalmi kohézió erősítéséhez. Emellett megállapodás született Svájc részvételéről az uniós űrprogramokban, különösen a Galileo és az EGNOS programokhoz kapcsolódó tevékenységek terén.

Frissítették a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás vitarendezési szabályait is, ami a gyakorlatban gyorsabb és kiszámíthatóbb eljárásokat tesz lehetővé vitás kérdésekben.

A megállapodáscsomag része egy parlamenti együttműködésről szóló jegyzőkönyv és egy közös nyilatkozat is, amely magas szintű párbeszédet hoz létre az EU és Svájc kapcsolatainak további fejlesztésére.

A csomag mérföldkő, amely tükrözi az EU és Svájc partnerségének stratégiai jelentőségét. A kereskedelem, a közlekedés, az egészségügy és az energia területén végrehajtott modernizáció erősíti a jogbiztonságot, ösztönzi az innovációt, és új lehetőségeket teremt a polgárok és a vállalkozások számára 

– jelentette ki Ursula von der Leyen az aláírást követően.

Svájc ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de gazdasága szorosan kapcsolódik az uniós piachoz. A most aláírt csomag ezt az integrációt teszi kiszámíthatóbbá és strukturáltabbá, miközben mindkét fél számára megőrzi a döntéshozatali autonómiát. A megállapodás nem csupán technikai frissítés, hanem egy hosszú távra szóló politikai üzenet is: Brüsszel és Bern a változó globális környezetben is az együttműködésre épít.

