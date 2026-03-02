Hazatér Európa fekete báránya: történelmi megállapodás született Brüsszelben – még egy közös űrprogram is szóba jött

Az Európai Unió és Svájc átfogó megállapodáscsomagot írt alá, amely új alapokra helyezi a kétoldalú együttműködést. Az egyezség modern keretet ad a gazdasági, energetikai és egészségügyi kapcsolatoknak, miközben Svájc tovább erősíti hozzáférését a 460 millió fogyasztót számláló uniós piachoz.

A megállapodást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Guy Parmelin, a Svájci Államszövetség elnöke írt alá. A felek közös célja egy olyan stabil és korszerű rendszer kialakítása volt, amely illeszkedik a jelenlegi gazdasági és geopolitikai környezethez.

Az Európai Bizottság közleménye szerint a csomag modern együttműködési keretet hoz létre, amely biztosítja Svájc számára a hozzáférést a 460 millió fogyasztót számláló uniós belső piachoz kulcsfontosságú ágazatokban.

A szorosan integrált területeken alkalmazott szabványok és szabályok összehangolása növeli a jogbiztonságot, egyszerűsíti többek között az orvostechnikai eszközök és az élelmiszerek kereskedelmét, valamint megkönnyíti a határon átnyúló ellátási láncok működését.

A határ mentén élők számára is kézzelfogható lehet a változás. Egységesebb szabályozás vonatkozik majd azokra, akik az EU és Svájc között ingáznak, dolgoznak vagy tanulnak. A megállapodás lehetőséget ad Svájcnak arra is, hogy az érintett területeken részt vegyen a jogalkotási folyamatban, és befolyást gyakoroljon a szabályok kialakítására.

A csomag részeként korszerűsítik a már hatályban lévő megállapodásokat is. Ide tartozik a légi közlekedésről, a szárazföldi közlekedésről, a személyek szabad mozgásáról és a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény.

Ezek eddig is biztosították Svájc számára az uniós belső piachoz való hozzáférést, a mostani frissítés azonban egyenlő versenyfeltételeket és a jogosultságok teljes körű érvényesülését ígéri.

Az új megállapodások között kiemelt helyen szerepel egy élelmiszer-biztonsági egyezmény, amely a teljes élelmiszerláncra kiterjedő közös élelmiszer-biztonsági térséget hoz létre. Emellett villamosenergia-megállapodás is született, amely lehetővé teszi Svájc részvételét az uniós belső villamosenergia-piacon.