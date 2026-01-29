Lázár János óriási bejelentést tett: egy csomó járműre, autóra, motorra nem kellene autópálya-matricát vásárolni Magyarországon – itt vannak a részletek

Lázár János építési és közlekedési miniszter pozitívan nyilatkozott a veterán autók és motorok tulajdonosairól a Gyöngyösön tartott Lázárinfón. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az autósok érdekeit képviseli, és nem üldözi őket. Mint mondta, Magyarországon ma már közel 5 millió autó közlekedik, szemben a 2010-es 2,9 millióval, ezért fontos az autósok védelme.

Fotó: Kocsis Zoltán

A miniszter kiemelte: nagyra becsüli azokat, akik régi járművekkel foglalkoznak, fenntartják és működtetik őket. A mobilitást a 20. század egyik legnagyobb vívmányának nevezte. Kifejezetten említette a veterán teherautókat és más nagy súlyú járműveket, amelyeknek korábban már ígért útdíjmentességet, most pedig a veterán személyautók és motorok esetében is hasonló könnyítést fontolgat – beleértve az autópályadíjat és más díjakat.

„Az egész veterános kultúrát nem lefelé kell nyomni, hatósági vizsgáztatással, behozatali engedéllyel, eredetiségvizsgálattal, hanem emelni kell” – fogalmazott Lázár. Hozzátette: aki veterán járművet tart és foglalkozik vele, az tiszteletet és elismerést érdemel.

A bejelentés szorosan kapcsolódik egy korábbi döntéséhez: 2025 áprilisában Lázár János már bejelentette, hogy a 3,5 tonna feletti oldtimer (veterán) járművek mentesülnek az útdíjfizetési kötelezettség alól. Ez a könnyítés néhány tucat, legfeljebb száz járművet érint, és a miniszter szerint nem okoz jelentős költségvetési kiesést.

A lépés a veterán járművek megőrzését és a tulajdonosok támogatását szolgálja, különösen azokét, akiknek gyakori utazásokra van szükségük (például műszaki vizsgák miatt). A mostani gyöngyösi fórumon elhangzottak alapján a miniszter további hasonló mentességeket készül bevezetni a könnyebb veterán autókra és motorokra is, ezzel tovább erősítve a veterános közösség támogatását.