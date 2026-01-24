Van három szám a lottón, amit visszatérően kisorsolnak - nem a véletlen műve?
A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a jackpotot elnyerők többsége arról számolt be: a nagynyereményből lakást, ingatlant venne.
Ma már azonban egy ötöslottó-telitalálat nem egy, hanem jóval több ingatlanra is elég lenne. Az ötös lottó jelenlegi nyereményéből akár 30 fővárosi átlagos lakás is kijönne. A főnyeremény ugyanis október óta halmozódik, jelenleg 3,778 milliárd forintot fizet, ami minden idők tizedik legnagyobb nyereménye a játék történetében.
A hatos lottó sem sokkal marad el a nagy testvértől. Tíz hete nem volt telitalálatos szelvény a játékon, és a főnyeremény összege már 1,935 milliárd forint. Ez a hatos lottó történetének negyedik legnagyobb nyereménye. A halmozódás azért is érdekes, mert tavaly szeptember óta hetente kétszer sorsolják a hatos lottót, így több az esély a telitalálatra. Jól példázza ezt az is, hogy a szeptemberi heti kétszeri húzás bevezetése óta a játékon négyszer is született telitalálat. Kettő a csütörtöki, kettő pedig a vasárnapi húzáson.
Lottó: rendszeresen visszatérő számok
A milliárdos nyereményösszeg, illetve a többhetes halmozódás – érthető módon – egyre többeknek kelti fel a figyelmét, és a nyereményösszegek növekedésével párhuzamosan a játékoskedv is növekszik. Ilyenkor előkerülhetnek a bevált családi számok, vagy van, aki a statisztikákat veszi elő. Az utóbbi esetében érdekesség, hogy az ötös lottó mostani halmozódási ciklusában, vagyis az elmúlt 15 héten az 55-ös számot már négyszer kisorsolták, míg a hatos lottón az elmúlt tíz hétben a 7-es szám 8-szor került ki a sorsológömbből, legutóbb épp a héten, csütörtökön.
A lottószámok statisztikái és a játékosok szokásai
A 2025. december 6-i adatok alapján a legtöbbször, 239 alkalommal kihúzott szám a 3-as volt, ezt követte a 15-ös 229 húzással, majd a 29-es, a 75-ös és a 77-es 226 alkalommal. A legkevesebbszer a 88-ast húzták ki, mindössze 155 alkalommal, de a 63-as, a 87-es, a 80-as és a 82-es is a ritkább számok közé tartozik. A játékosok által leggyakrabban megjátszott számok sorrendben a 13-as, a 7-es, a 21-es és a 3-as, miközben a leghosszabb ideje nem kihúzott szám a 38-as, amely 2024. április 20. óta nem szerepelt a nyerőszámok között. A szakértők hangsúlyozzák, hogy minden sorsolás független esemény, a múltbeli gyakoriságok nem befolyásolják a jövőbeni esélyeket.
Azt már megnéztük tavaly decemberben, hogy mit lehet venni hétmilliárd forintból, annyi volt ugyanis az öttalálatosért járó nyeremény, de most nézzük meg, mi jön ki a még mindig nem szerény, 3,8 milliárdból úgy, hogy nem szállunk el, emberi léptékkel vásárolunk, és állampapírba is fektetünk, gondolunk a jövőre (A terv biztosítja a kényelmes életet, de a tőke mintegy 80 százalékát fialtatja, így generációkon át kitart – a szerk.)
Összeg: 3 778 000 000 forint
1. INGATLANOK (Összesen: ~ 500 millió forint)
Családi ház: 250-300 millió forint
Nyaraló: 100-150 millió forint
Befektetési céllal vásárolt ingatlan 50-100 millió forint
2. JÁRMŰVEK (Összesen: ~ 50 millió forint)
Családi SUV: 15-20 millió forint
Prémiumszintű élményautó: hétvégére, 25-30 millió forint
3 .ÉLETSTÍLUS ÉS ÉLMÉNYEK (Összesen: ~ 100 millió forint)
Hosszú távú utazási keret, hobbi, család támogatása.
4. BEFEKTETÉS ÉS JÖVŐ (Összesen: ~ 3,128 milliárd forint)
Állampapírok: 1,5 milliárd forint
Globális ETF-ek: 1 milliárd forint
Likvid tartalék / Arany / Egyéb: 628 millió forint
Ez már adómentes?
Igen, a Szerencsejáték Zrt. által szervezett klasszikus számsorsjátékok nyereményei után (mint az ötös lottó, hatos lottó vagy a Skandináv lottó, Eurojackpot, Joker) a játékosnak nem kell adót fizetnie. A nyeremények kifizetése már eleve a személyi jövedelemadóval csökkentett nettó összegben történik, így azokat a bevallásban sem kell feltüntetni.
Az abszolút rekorder a nyeremények tekintetében az ötösre épített Szilveszteri Szuperlottó volt hétmilliárdos nyereménnyel.
A második legnagyobb lottónyereményt 2024. október 19-én vitték el, amikor egy szerencsés játékos 6 613 905 020 forinttal lett gazdagabb. Ugyancsak 2024-ben született a második legnagyobb nyeremény, amely 6 523 768 955 forintot tett ki, míg a harmadik helyen egy 2020-as nyeremény áll, 6 431 516 010 forinttal. A toplista további helyein
- egy 2003-ban, a 48. játékhéten elvitt, több mint 5 milliárd 92 millió forintos nyeremény szerepel,
- ezt követi a 2015-ös, 5 milliárd 49 millió forintos főnyeremény, majd a 2019-ben elvitt 4 milliárd 194 millió forint.
A közelmúltban, 2025 30. hetében több mint 4 milliárd 77 millió forintot, ugyanebben az évben, a 10. játékhéten pedig 4 milliárd 54 millió forintot nyert egy-egy játékos, míg a lista végén a 2010-es, 3 milliárd 177 millió, illetve a 2013-as, 3 milliárd 87 millió forintos nyeremény áll.
Meddig halmozódhat?
Magyarországon az ötös lottó halmozódása legfeljebb 52 hétig tarthat, és ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján felosztják az alacsonyabb nyerőosztályok között. Fontos ugyanakkor, hogy nem csupán a jackpot, vagyis az ötös találat halmozódik, hanem a kettes, hármas és négyes találatok nyereményalapja is továbbgördül.
A leghosszabb halmozódás eddig 39 hétig tartott, miközben statisztikailag átlagosan 11 hetente születik telitalálatos szelvény. Az ötös lottó történetében eddig minden évben volt legalább egy ötös találat, az elmúlt évtizedben pedig a legkevesebb nyertes 2019-ben akadt, amikor mindössze két játékos vihette el a főnyereményt, míg 2022 különösen szerencsés évnek számított, ekkor tíz telitalálatos szelvény született.
