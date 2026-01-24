Van három szám a lottón, amit visszatérően kisorsolnak - nem a véletlen műve?

A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a jackpotot elnyerők többsége arról számolt be: a nagynyereményből lakást, ingatlant venne.

Lottó: az elmúlt 15 héten az 55-ös számot már négyszer kisorsolták, míg a hatos lottón az elmúlt tíz hétben a 7-es szám 8-szor került ki a sorsológömbből / Fotó: Ladóczki Balázs

Ma már azonban egy ötöslottó-telitalálat nem egy, hanem jóval több ingatlanra is elég lenne. Az ötös lottó jelenlegi nyereményéből akár 30 fővárosi átlagos lakás is kijönne. A főnyeremény ugyanis október óta halmozódik, jelenleg 3,778 milliárd forintot fizet, ami minden idők tizedik legnagyobb nyereménye a játék történetében.

A hatos lottó sem sokkal marad el a nagy testvértől. Tíz hete nem volt telitalálatos szelvény a játékon, és a főnyeremény összege már 1,935 milliárd forint. Ez a hatos lottó történetének negyedik legnagyobb nyereménye. A halmozódás azért is érdekes, mert tavaly szeptember óta hetente kétszer sorsolják a hatos lottót, így több az esély a telitalálatra. Jól példázza ezt az is, hogy a szeptemberi heti kétszeri húzás bevezetése óta a játékon négyszer is született telitalálat. Kettő a csütörtöki, kettő pedig a vasárnapi húzáson.

Lottó: rendszeresen visszatérő számok

A milliárdos nyereményösszeg, illetve a többhetes halmozódás – érthető módon – egyre többeknek kelti fel a figyelmét, és a nyereményösszegek növekedésével párhuzamosan a játékoskedv is növekszik. Ilyenkor előkerülhetnek a bevált családi számok, vagy van, aki a statisztikákat veszi elő. Az utóbbi esetében érdekesség, hogy az ötös lottó mostani halmozódási ciklusában, vagyis az elmúlt 15 héten az 55-ös számot már négyszer kisorsolták, míg a hatos lottón az elmúlt tíz hétben a 7-es szám 8-szor került ki a sorsológömbből, legutóbb épp a héten, csütörtökön.

A lottószámok statisztikái és a játékosok szokásai

A 2025. december 6-i adatok alapján a legtöbbször, 239 alkalommal kihúzott szám a 3-as volt, ezt követte a 15-ös 229 húzással, majd a 29-es, a 75-ös és a 77-es 226 alkalommal. A legkevesebbszer a 88-ast húzták ki, mindössze 155 alkalommal, de a 63-as, a 87-es, a 80-as és a 82-es is a ritkább számok közé tartozik. A játékosok által leggyakrabban megjátszott számok sorrendben a 13-as, a 7-es, a 21-es és a 3-as, miközben a leghosszabb ideje nem kihúzott szám a 38-as, amely 2024. április 20. óta nem szerepelt a nyerőszámok között. A szakértők hangsúlyozzák, hogy minden sorsolás független esemény, a múltbeli gyakoriságok nem befolyásolják a jövőbeni esélyeket.