Deviza
EUR/HUF378,36 -0,08% USD/HUF321,34 -0,19% GBP/HUF431,22 -0,09% CHF/HUF417,89 -0,13% PLN/HUF89,55 -0,04% RON/HUF74,24 -0,53% CZK/HUF15,6 -0,09% EUR/HUF378,36 -0,08% USD/HUF321,34 -0,19% GBP/HUF431,22 -0,09% CHF/HUF417,89 -0,13% PLN/HUF89,55 -0,04% RON/HUF74,24 -0,53% CZK/HUF15,6 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Irán
arany
árfolyam

Kinyitott a piac: aranyba menekül mindenki, soha nem látott árfolyamot jósolnak a szakértők – az iráni háború új korszakot nyitott

Az amerikai arany határidős ára 2,21 százalékkal, 5362,60 dollárra emelkedett unciánként.
Csókási Annamária
2026.03.02, 06:09
Frissítve: 2026.03.02, 06:20

Az arany ára megemelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael jelentős csapásokat mért Iránra, megölve Ali Hamenei ajatollah legfőbb vezetőt, ami fokozta a geopolitikai feszültségeket és mélyítette a globális gazdasági bizonytalanságot — közölte a Reuters.

arany ezüst nemesfémek
Az iráni-amerikai összecsapás meghozta eredményét, emelkedni kezdett az arany ára. / Fotó: Angel Garcia

A spot arany ára 1,37 százalékkal, 5349,44 dollárra emelkedett unciánként, a GMT szerinti 04:39-kor, miután több mint négy hete nem látott magasságba emelkedett. A kereskedés korábbi szakaszában az arany ára 2 százalékkal emelkedett.

Az amerikai arany határidős ára 2,21 százalékkal, 5362,60 dollárra emelkedett unciánként.

Megerősítették: meghalt Irán legfőbb vezetője, bombázás alatt Dubaj – Donald Trump keményen üzent

Az amerikai csapásban meghalt az ajatollah

Ali Hamenei ajatollah is életét vesztette az Iránt ért amerikai–izraeli támadásban. Az iráni vezetés nem adja fel, bombázták a szomszédos államokat. A Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lőheti az olajárakat. Ahogy arról korábban beszámoltunk átmenetileg egy háromtagú vezetői tanács veszi át Irán irányítását. A testület élén Maszúd Peszeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll.

A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről.

Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai–izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt.

Tavaly óta zsonganak a befektetők az arany körül

Ahogy korábban megírtuk, 2025-re az arany ismét a befektetők egyik központi témájává vált: a legtöbb nagy piacadat szerint az aranyár történelmi csúcsokat döntögetett, miközben idén összességében 40-45 százalék körül emelkedett 2024-hez képest. 

Ez nem mindennapi teljesítmény: az arany korábban legutóbb évtizedekkel ezelőtt, 1979-ben produkált hasonló mértékű emelkedést, és idén az árfolyam unciánként akár 4400 dollár környékéig is elkúszott

Az év során azonban nem volt „egyenes” felfelé ívelés: a piac tapasztalt erőteljes korrekciókat és rövid eséseket is – például egy nap alatt közel 6 százalékos zuhanást is láthattunk.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu