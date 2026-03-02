Kinyitott a piac: aranyba menekül mindenki, soha nem látott árfolyamot jósolnak a szakértők – az iráni háború új korszakot nyitott

Az arany ára megemelkedett, miután az Egyesült Államok és Izrael jelentős csapásokat mért Iránra, megölve Ali Hamenei ajatollah legfőbb vezetőt, ami fokozta a geopolitikai feszültségeket és mélyítette a globális gazdasági bizonytalanságot — közölte a Reuters.

Az iráni-amerikai összecsapás meghozta eredményét, emelkedni kezdett az arany ára. / Fotó: Angel Garcia

A spot arany ára 1,37 százalékkal, 5349,44 dollárra emelkedett unciánként, a GMT szerinti 04:39-kor, miután több mint négy hete nem látott magasságba emelkedett. A kereskedés korábbi szakaszában az arany ára 2 százalékkal emelkedett.

Az amerikai arany határidős ára 2,21 százalékkal, 5362,60 dollárra emelkedett unciánként.

Az amerikai csapásban meghalt az ajatollah

Ali Hamenei ajatollah is életét vesztette az Iránt ért amerikai–izraeli támadásban. Az iráni vezetés nem adja fel, bombázták a szomszédos államokat. A Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lőheti az olajárakat. Ahogy arról korábban beszámoltunk átmenetileg egy háromtagú vezetői tanács veszi át Irán irányítását. A testület élén Maszúd Peszeskján elnök, Mohszeni Ejei Gholámhoszein igazságügyi vezető, valamint az Őrök Tanácsának egyik tagja áll.

A trió a legfelsőbb vezető alkotmányos feladatait látja el addig, amíg a 88 tagú Szakértők Gyűlése kijelöli Hamenei utódját. Az iráni jog szerint a testületnek a lehető leghamarabb döntenie kell az új legfelsőbb vezetőről.

Egyelőre nem ismert, ki követheti a szombati amerikai–izraeli légicsapásokban meghalt vallási és politikai vezetőt.

Tavaly óta zsonganak a befektetők az arany körül

Ahogy korábban megírtuk, 2025-re az arany ismét a befektetők egyik központi témájává vált: a legtöbb nagy piacadat szerint az aranyár történelmi csúcsokat döntögetett, miközben idén összességében 40-45 százalék körül emelkedett 2024-hez képest.

Ez nem mindennapi teljesítmény: az arany korábban legutóbb évtizedekkel ezelőtt, 1979-ben produkált hasonló mértékű emelkedést, és idén az árfolyam unciánként akár 4400 dollár környékéig is elkúszott.

Az év során azonban nem volt „egyenes” felfelé ívelés: a piac tapasztalt erőteljes korrekciókat és rövid eséseket is – például egy nap alatt közel 6 százalékos zuhanást is láthattunk.