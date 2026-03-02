Bekövetkezett a legrosszabb: azonnal felrobbant az olaj ára, Magyarország a Mol döntésére vár, mennyibe fog kerülni az üzemanyag – órákon belül kihirdetik

Ahogyan arra számítani lehetett, az iráni háború elkezdte felfelé tolni az olajárakat. A Brent típusú kőolaj árfolyama vasárnap a tőzsdén kívüli kereskedésben csaknem 10 százalékkal, hordónként körülbelül 80 dollárra ugrott. Egyes elemzők szerint az árak akár 100 dollárig is emelkedhetnek, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael szombati, Irán elleni csapásai új háborúba sodorták a Közel-Keletet.

Az olaj árának emelkedése a hazai üzemanyagárakat is befolyásolhatja / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

A globális olajpiaci irányadó jegyzés idén már jelentősen erősödött, pénteken pedig hordónként 73 dolláron zárt, ami július óta a legmagasabb szint, ráadásul az árakat akkor már a végül egy nappal később bekövetkezett támadások miatti növekvő aggodalmak is befolyásolták – számolt be róla a Reuters. A határidős kereskedés hétvégén szünetel.

Bár a katonai támadások önmagukban is felfelé tolják az olajárakat, a kulcstényező a Hormuzi-szoros lezárása. Ugyanis a legtöbb tankhajó-tulajdonos, nagy olajvállalat és kereskedőház felfüggesztette a nyersolaj-, üzemanyag- és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását a Hormuzi-szoroson keresztül, miután Teherán arra figyelmeztette a hajókat, hogy ne közlekedjenek a vízi útvonalon.

A globális olajexport több mint 20 százalékát a Hormuzi-szoroson át szállítják.

A közel-keleti vezetők még korábban arra figyelmeztették Washingtont, hogy egy Irán elleni háború az olajárakat hordónként 100 dollár fölé lökheti. A Rabobank elemzői valamivel kevésbé pesszimisták az emelkedés mértékét illetően, rövid távon inkább a 90 dollár/hordó feletti árak tartós fennmaradását valószínűsítik.

Az OPEC+ olajtermelői csoport vasárnap megállapodott arról, hogy áprilistól napi 206 ezer hordóval növeli a kitermelést – ez mérsékelt emelés, amely a globális kereslet kevesebb mint 0,2 százlékának felel meg.

„Bár bizonyos alternatív infrastruktúrák segítségével részben ki lehetne kerülni a Hormuzi-szorost, annak lezárása így is nettó 8–10 millió hordó/nap nyersolajkínálat-kiesést okozna, még akkor is, ha egyes áramlásokat átirányítanak a szaúdi Kelet–Nyugat vezetékre és az Abu-Dzabihoz tartozó vezetékre” – nyilatkozta a Reutersnek Jorge Leon, a Rystad Energy közgazdásza.