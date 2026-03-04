Az ukrán bokszvilág egyik legismertebb alakja, Olekszandr Uszik a sportkarrierje után politikai pályára léphet. A nehézsúlyú világbajnok egy friss interjúban arról beszélt, hogy néhány év múlva a közéletben szeretné folytatni pályafutását, és nem zárja ki, hogy a legmagasabb állami tisztségért induljon, az elnökségért.

Óriási meglepetés: ő lehet Zelenszkij kihívója az ukrán elnöki székért, mindenki ismeri, az egyik legnagyobb sztár – ha valakinek, neki sikerülhet kiütni / Fotó: AFP

A bokszoló egy beszélgetésben arról beszélt, hogy még néhány évig aktívan szeretne versenyezni, ezt követően azonban „az állam szolgálatába” állna. Amikor a műsorvezető tréfásan azt vetette fel, hogy esetleg egy regionális politikai pozícióban – például egy város polgármestereként – folytathatná pályáját, Uszik egyértelmű választ adott:

nem tervez alacsonyabb tisztséget, mint az elnöki poszt.

A sportoló kijelentése különösen érdekes időszakban hangzott el, mivel Ukrajnában jelenleg bizonytalan a választások időpontja. Az elnökválasztást eredetileg 2024 tavaszán kellett volna megtartani, azonban az orosz invázió miatt bevezetett hadiállapot miatt erre eddig nem került sor.

A választások kérdése ugyanakkor ismét napirendre került a 2026-os béketárgyalások kapcsán. Felmerült egy olyan forgatókönyv is, amely szerint egy esetleges békemegállapodás után már márciusban megszülethet a megállapodás, majd májusban választásokat és népszavazást tarthatnának Ukrajnában.

A témával kapcsolatban Volodimir Zelenszkij is megszólalt.

Az ukrán elnök jelezte, hogy legalább két hónapos tűzszünet esetén kész lenne választásokat kiírni,

ugyanakkor úgy véli, Moszkva érdeke lehet a választások sürgetése, mert így politikai változást érhetne el az ország vezetésében. Uszik politikai ambíciói egyelőre inkább jövőbeli tervként jelennek meg, de kijelentése jól mutatja, hogy az ukrán közéletben a háború ellenére egyre gyakrabban kerül szóba a politikai átmenet és a választások kérdése.

Putyin megkapta az ukránok feltételeit: csak egyetlen esetben dönthet a nép Zelenszkij sorsáról

Az ukrán politikai vezetés szerint a választások megszervezéséhez stabil biztonsági környezetre van szükség. Olekszandr Kornyijenko, az ukrán parlament első alelnöke szerint legalább hatvan napos teljes tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy módosítsák a választási törvényeket és lebonyolítsák a kampányt. Hangsúlyozta, hogy a szavazás teljes időszakában – a kampánytól a voksok összeszámlálásáig –

biztosítani kell a fegyvernyugvást, mert dróncsapások és harci cselekmények mellett nem lehet választásokat tartani.

A politikus arra is rámutatott, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé a választások megtartását hadiállapot idején. Volodimir Zelenszkij korábban szintén jelezte: csak akkor kerülhet sor voksolásra, ha megvannak a szükséges biztonsági garanciák és a fegyveres konfliktus legalább átmenetileg lecsillapodik.