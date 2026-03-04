Újabb uniós tagország blokkolhatja Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét: Magyarország nem marad egyedül? – "Ha Zelenszkij nem indítja el az orosz olajat, ezzel játszik"

Robert Fico szlovák miniszterelnök arról beszélt szerdán a szlovák kormányülés után, hogyha Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, Szlovákia további ellenlépéseket tehet. Egyet konkrétan is említett az erről szóló közösségi médiás bejegyzésében: az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hadikölcsönt. Pozsony ezzel egyértelműen jelezte, hogy a magyar kormányhoz hasonlóan az energiabiztonság kérdésében kész a legkeményebb eszközhöz is nyúlni.

Magyarország után Szlovákia is kész blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hadikölcsönt, amiért Kijev leállította a Barátság kőolajvezetéket / Fotó: Alex Brandon / AFP

Robert Fico a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Szlovákia ezsközei között ott van az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hadikölcsön leállítása, ha az ukrán fél nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.

A kormányfő világossá tette: az ország energiabiztonsága nem lehet politikai alku tárgya. Egészen pontosan úgy foglamazott:

Nincs hová hátrálnunk! Ha Zelenszkij nem engedi át az olajat Európa számára, egy 90 milliárdos kölcsön leállítását kockáztatja.

Fico most egyértelműen összekötötte az energiaügyet az Ukrajnának nyújtandó uniós finanszírozással. Az Európai Unióban előkészítés alatt álló, 90 milliárd eurós hadikölcsön célja, hogy hosszabb távon biztosítsa Kijev katonai és pénzügyi mozgásterét. A döntéshez azonban egyhangúság szükséges, így egyetlen tagállam is képes blokkolni a csomagot.

Ebben is a magyar kormány példáját követheti: Orbán Viktor már a múlt héten bejelentette, hogy az ország energiaellátásának fenyegetése ellen minden eszközt fel fognak használni, így Ukrajnának először a magyar dízelszállítmányoknak, majd pedig a lehetséges uniós pénzeknek kellett búcsút mondania.

Most, hogy a szlovák kormány is beállhat Magyarország mögé, sokkal nagyobb nyomás lehet Kijeven és Brüsszelen egyaránt, hogy minél előbb elálljanak a közép-európai energiabiztonság útjából.

Ukrajna váratlanul bevallotta, hogy orosz olajat pumpált a Barátság vezetékbe: hihetetlen sztorival álltak elő – még csak most keresik a hibát A javítás költsége és ideje állítólag még felmérés alatt áll. Ukrajna most azt állítja, hogy az orosz dróntámadás után a Barátság kőolajvezeték belső rendszerei súlyosan károsodtak, az olaj gyakorlatilag felforrt.

Kijev túl messzire ment a Barátság kőolajvezetékkel

A Barátság-vezeték – amely Oroszországból szállít kőolajat Közép-Európába – Szlovákia számára kulcsfontosságú ellátási útvonal. Bár az elmúlt években több alternatív beszerzési irány is szóba került, a szlovák finomítói infrastruktúra jelentős része továbbra is az orosz nyersolaj feldolgozására optimalizált. Egy tartós leállás nemcsak ellátási, hanem árkockázatot is jelentene.