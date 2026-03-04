Deviza
Ki nem találná, melyik európai országban drágult meg a legjobban a gáz: brutális az áremelés – figyelmeztettek az elemzők, ebből nagy infláció lesz

A közel-keleti konfliktus hatása már Európa energiapiacain is érezhető. Egy országban a nagykereskedelmi gázár egyetlen hét alatt majdnem megduplázódott, ami komoly gazdasági következményekkel járhat. Az elemzők szerint a drágulás inflációs hullámot indíthat el, és a háztartások rezsiszámlái is jelentősen emelkedhetnek.
VG
2026.03.04, 21:25
Frissítve: 2026.03.04, 21:29

Az iráni konfliktus néhány nap alatt az európai energiapiacokon is érezhető hatást váltott ki. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalációja nyomán a brit nagykereskedelmi gázárak meredeken emelkedtek, miközben az olaj ára is megközelítette a hordónkénti 80 dolláros szintet (mintegy 29 ezer forint). 

Fotó: Just Jus

A brit nagykereskedelmi gázár egyetlen hét alatt 93 százalékkal emelkedett. A jegyzés rövid időre 151 penny/therm szintre ugrott, ami 2023 februárja óta nem látott csúcsnak számít, majd később 148 penny/therm körül stabilizálódott.

Az emelkedés rendkívül gyors volt: hétfőn közel 50 százalékos, kedden pedig további 32 százalékos drágulást regisztráltak.

A piac reakcióját elsősorban az váltotta ki, hogy egy katari állami energiavállalat bejelentette: iráni katonai támadások miatt leállította a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz-exportáló üzemének működését.

Európa is érzékenyen reagálhat

A létesítmény leállása különösen Európa számára jelent kockázatot, mivel Katar a kontinens LNG-importjának mintegy 12-14 százalékát biztosítja. Elemzők szerint a gázárrobbanás rövid időn belül a fogyasztók számára is érezhető lehet. A magasabb energiaköltségek növelhetik az inflációt, miközben a gazdasági növekedést is visszafoghatják. A Deutsche Bank vezető brit közgazdásza, Sanjay Raja szerint az energiapiaci feszültségek növelik a kockázati felárakat, zavarokat okozhatnak a szállításban, és elővigyázatossági készletfelhalmozást indíthatnak el az olaj- és gázpiacon.

A magasabb gázárak végső soron a háztartások költségeit is növelhetik. 

Az Investec elemzői szerint az energiaárak emelkedése közvetlenül az inflációban jelenhet meg. Számításaik szerint a jelenlegi olajárszint önmagában körülbelül 0,2 százalékponttal növelheti a brit inflációt, míg a földgázárak tartós, mintegy 40 százalékos emelkedése további 0,7 százalékponttal dobhatja meg az árszínvonalat a magasabb rezsiköltségeken keresztül.

A Stifel elemzői arra figyelmeztetnek, hogy ha a gázárak tartósan magasak maradnak, az a brit energiaszabályozó hatóság, az Ofgem árplafonjának következő felülvizsgálatakor is megjelenhet. Egy szélsőséges forgatókönyv szerint az éves energiaszámla felső határa akár 2500 fontig (mintegy 1,1 millió forintig) is emelkedhet a jelenlegi 1641 font (kb. 720 ezer forint) körüli szintről.

Sokkal durvább a katari LNG-termelés leállítása, mint eddig tudtuk

A közel-keleti konfliktus miatti energiapiaci feszültségeket tovább súlyosbíthatja, hogy Katar leállítja a világ egyik legnagyobb LNG-termelő központját. A Ras Laffan gázcseppfolyósító üzem teljes leállása hetekig tarthat, és a termelés csak fokozatosan állhat vissza a normál szintre. Ez azt jelenti, hogy 

a világ egyik legfontosabb LNG-exportőre átmenetileg nem tud teljes kapacitással szállítani, ami különösen Európa és Ázsia ellátására lehet hatással. 

A katari energiacég ráadásul „force majeure” helyzetet hirdetett, vagyis a kieső szállítmányokért nem vállal kártérítést a szerződéses partnerek felé. Az elemzők szerint a hetekig tartó kiesés tovább növelheti a már most emelkedő gázárakat és újabb bizonytalanságot hozhat a globális energiapiacra.

