Deviza
EUR/HUF380,23 -0,04% USD/HUF317,66 +0,06% GBP/HUF438,79 -0,04% CHF/HUF415,28 +0,12% PLN/HUF90,43 0% RON/HUF74,59 -0,01% CZK/HUF15,64 -0,07% EUR/HUF380,23 -0,04% USD/HUF317,66 +0,06% GBP/HUF438,79 -0,04% CHF/HUF415,28 +0,12% PLN/HUF90,43 0% RON/HUF74,59 -0,01% CZK/HUF15,64 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Hegyi Zsolt
vonat
MÁV

Motorvonatoké a jövő – új korszak jöhet a MÁV távolsági forgalmában

Hegyi Zsolt bejelentette, hogy a MÁV motorvonatok beszerzésével újítaná meg a távolsági flottáját, mert 30 éve nem indult érdemi járműbeszerzési eljárás ezen a területen, így a jelenlegi kocsik jelentős része elöregedett. A vezérigazgató szerint a világ trendjeit követve – akár kínai gyártóktól is – minél hamarabb korszerű, légkondicionált, bisztrós motorvonatokat állítanának forgalomba.
VG/MTI
2026.01.29, 21:40
Frissítve: 2026.01.29, 21:40

Motorvonatokkal újítaná meg a MÁV a távolsági forgalomban közlekedő flottáját – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön, Facebook oldalára feltöltött videójában.

Daily Life In Budapest Új korszak jöhet a MÁV távolsági forgalmában: motorvonatoké lesz a főszerep
Fotó: NurPhoto via AFP

A videoüzenethez írt bejegyzés szerint a kötöttpályás flottában három évtizednyi hátralékot kell ledolgozni, mivel a MÁV-nál 30 éve senki nem indított olyan eljárást, amelynek célja kifejezetten a távolsági járművek beszerzése. Ezen a téren csupán az IC+ kocsik hazai gyártása enyhítette valamelyest a járműhiányt. A korábban beszerzett és évek óta leállított IC járművek felújítását tavaly végezték el a miniszteri 10 vállalás keretében.

Új járművek kellenek, és a MÁV úgy döntött, hogy a beszerzésben követi, a világ leginkább példaadó vasúttársaságainak trendjét, azaz a jövő flottáját elsősorban motorvonatokra építik. Számolnak a kínai vasútijármű-gyártókkal is, hiszen Kína ma már nyugati minőségben, de keleti gyorsasággal, vagyis az európai, észak-amerikai gyártóknál jóval rövidebb idő alatt tud az uniós szabályozásoknak is mindenben megfelelő, korszerű motorvonatokat gyártani.

Hegyi Zsolt videójában hangoztatta: azt szeretnék, ha a lehető legrövidebb időn belül a legjobb szolgáltatást nyújtani képes motorvonatok érkeznének a távolsági forgalomba is. Egy olyan magyar vasút képe áll előttük, amelyben a távolsági szolgáltatást a legkorszerűbb motorvonatokkal biztosítják, mindegyikben első- és másodosztályú ülőhelyek, légkondicionálás, korszerű utastájékoztatás és bisztrószakasz lenne - tette hozzá.

Magyarázata szerint a robbanásszerűen fejlődő kínai vasúti járműipar világszínvonalú távolsági motorvonatok előállítására képes, mindenkinél gyorsabban. Magyarországon pedig szükség van világszínvonalú távolsági vasúti járműflottára, hogy a jövőben a magyar utasok csak a legjobb szolgáltatást kaphassák. Dolgoznak azon, hogy a beszerzés minél előbb megindulhasson – hangsúlyozta.

Hegyi Zsolt elmondta, hogy Magyarországon naponta 300 intercity vonat közlekedik, ezekre a vonatokra 2025-ben 13 millió helyjegyet adtak el, ezen felül még legalább 30 millió utazás történik a helyjegy nélkül közlekedő távolsági vonatokon. Bár ezek a vonatok népszerűek, forgalmasak, 2000 óta semmilyen járműbeszerzés nem történt, leszámítva a MÁV sajátgyártású 100 kocsiját az elmúlt években.

Az intercity kocsik között a legidősebbek már az 50. életévükön is túl vannak. Ugyanakkor kényszerűségből ennél is régebbi, nem intercity minőségű kocsikat is közlekedtetnek az intercity vonalakon.

A vezérigazgató a videóban felidézte, 2006 óta az elővárosi közlekedést sikeresen újították meg motorvonatokkal, ma már 175 korszerű motorvonat közlekedik az elővárosi vonatokban Budapest környékén és néhány nagyváros elővárosában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu