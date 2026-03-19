Áttörés Brüsszelben: kiállt Orbán Viktor mellett az első nagy nyugati tagállam, szembefordul az EU-val – „Megértem, miért blokkolja az ukrán hitelt"

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az EU-csúcson nyíltan jelezte, hogy megérti Orbán Viktor vétóját az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelének ügyében. Bár a kormányfő személy szerint támogatja a finanszírozás azonnali folyósítását, diplomáciai források szerint részben jogosnak tartja a magyar álláspontot.

Miközben az EU többsége bírálta Orbán Viktort, Giorgia Meloni kiállt Magyarország mellett az ukrán hitel ügyében / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A Politicónak öt diplomata is megerősítette, hogy Meloni a zárt ülésen arról beszélt: Orbán Viktor döntését teljesen normálisnak tartja a jelenlegi geopolitikai helyzetben. Az olasz miniszterelnök állítólag azt is elmondta, hogy

ha hazája lenne hasonló helyzetben, az olasz kormány is így reagálna az energiaellátás veszélyeztetésére.

Orbán Viktor lépése azért váltott ki különösen nagy felháborodást, mert korábban, decemberben még támogatta a hitelt, most viszont visszakozott. Ukrajna számára a finanszírozás kulcsfontosságú, mivel a háború ötödik évébe lépve egyre súlyosabb pénzügyi helyzettel néz szembe. Kijev azonban a közelmúltban sorozatos támadást indított Magyarország vezetése és lakossága ellen is.

A magyar vétó mögött azonban most már konkrét feltételek állnak: Budapest a Barátság kőolajvezeték helyreállítását követeli, amely január óta nem szállít olajat hazánkba. Orbán Viktor többször is azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan késlelteti a javításokat. Az Európai Unió ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hitel és az olajvezeték ügye nem kapcsolódik egymáshoz.

A helyzetet nem oldotta meg az sem, hogy az EU és Ukrajna megállapodott a javítások finanszírozásáról és egy helyszíni vizsgálatról. Orbán Viktor továbbra is kitart a vétó mellett, noha Meloni szerint várhatóan engedni fog, ha a vezeték újra működni kezd. Ehhez azonban újra kell indítani a Barátság kőolajvezetéket.