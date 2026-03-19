Döntöttek a britek, megtalálták a megoldást a Barátság vezetékre: jöhet az olaj rajta az oroszokon keresztül – erre érdemes figyelnie az EU-nak is

Nagy-Britannia engedélyt adott a szankcionált Transzneftnek, hogy továbbra is részt vegyen a kazah olaj szállításában 2028-ig. A döntés biztosítja az európai ellátást, miközben papíron továbbra is érvényben maradnak az Oroszországgal szembeni korlátozások.

Nagy-Britannia pénzügyi szankciókat felügyelő hatósága engedélyt adott arra, hogy a szankciós listán szereplő Transzneft továbbra is részt vegyen a kazah olaj szállításában. A döntés 2026. március 19-től 2028. március 18-ig érvényes, és

gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a vállalat és leányvállalatai olajat szállítsanak és vásároljanak – egy fontos feltétellel.

Ez a feltétel pedig az, hogy az érintett nyersolaj nem lehet orosz tulajdonban. A szabályozás egyértelműen kimondja: kizárólag olyan kazah olajról lehet szó, amely csak áthalad Oroszországon, vagy onnan indul tovább, de nem kötődik orosz szereplőkhöz. Vagyis a rendszer működhet, de szigorúan ellenőrzött keretek között.

A brit hatóságok nem bízzák a véletlenre a dolgot. Az Interfax értesülései alapján minden érintett vállalatnak és pénzügyi szereplőnek részletes nyilvántartást kell vezetnie az ilyen ügyletekről, méghozzá legalább hat éven keresztül. Ezeknek a dokumentumoknak pontosnak, teljesnek és jól olvashatónak kell lenniük, függetlenül attól, hogy papíron vagy digitális formában készülnek.

Európa túlélése a kazah olajon múlhat

A döntés hátterében egy jól látható gazdasági realitás áll. Kazahsztán 2023 óta szállít olajat Németországba a Barátság kőolajvezetéken keresztül, és a mennyiség folyamatosan nő. 2025-ben 2,1 millió tonna érkezett ezen az útvonalon, 2026-ra pedig már 2,5 millió tonnával számolnak. Ez nem elhanyagolható tétel egy olyan időszakban, amikor Európa folyamatosan új forrásokat keres.

A kazah export ráadásul nagyrészt eleve Oroszországhoz kötődik földrajzilag. Az ország olajának mintegy 80 százaléka a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium rendszerén keresztül jut el a világpiacokra, amelynek tengeri terminálja az oroszországi Novorosszijszk kikötőjében található.

Magyarán az orosz infrastruktúra megkerülése jelenleg szinte lehetetlen.

Nem ez az első ilyen brit lépés. 2026 februárjában Nagy-Britannia szankciós listára tette a Transzneftet, ugyanakkor egy rövid átmeneti engedélyt is kiadott, amely április 9-ig tette lehetővé a folyamatban lévő műveletek lezárását. Emellett már korábban is létezett egy kivételi rendszer bizonyos olajprojektekre, amely például a Barátság vezetékre is kiterjedt, és 2027 októberéig biztosított mozgásteret.