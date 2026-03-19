Barátság kőolajvezeték

Döntöttek a britek, megtalálták a megoldást a Barátság vezetékre: jöhet az olaj rajta az oroszokon keresztül – erre érdemes figyelnie az EU-nak is

A Transzneft 2028-ig végezhet bizonyos műveleteket. Nagy-Britannia nem állítja le a kazah olaj útját, inkább szabályozza azt.
2026.03.19, 21:10
Frissítve: 2026.03.19, 21:32

Nagy-Britannia engedélyt adott a szankcionált Transzneftnek, hogy továbbra is részt vegyen a kazah olaj szállításában 2028-ig. A döntés biztosítja az európai ellátást, miközben papíron továbbra is érvényben maradnak az Oroszországgal szembeni korlátozások.

Gas,Tap,With,Pipeline,System,At,Natural,Gas,Station.,Industry. kazah olaj
London új engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi a kazah olaj áthaladását Oroszországon keresztül / Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock

Nagy-Britannia pénzügyi szankciókat felügyelő hatósága engedélyt adott arra, hogy a szankciós listán szereplő Transzneft továbbra is részt vegyen a kazah olaj szállításában. A döntés 2026. március 19-től 2028. március 18-ig érvényes, és 

gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a vállalat és leányvállalatai olajat szállítsanak és vásároljanak – egy fontos feltétellel.

Ez a feltétel pedig az, hogy az érintett nyersolaj nem lehet orosz tulajdonban. A szabályozás egyértelműen kimondja: kizárólag olyan kazah olajról lehet szó, amely csak áthalad Oroszországon, vagy onnan indul tovább, de nem kötődik orosz szereplőkhöz. Vagyis a rendszer működhet, de szigorúan ellenőrzött keretek között.

A brit hatóságok nem bízzák a véletlenre a dolgot. Az Interfax értesülései alapján minden érintett vállalatnak és pénzügyi szereplőnek részletes nyilvántartást kell vezetnie az ilyen ügyletekről, méghozzá legalább hat éven keresztül. Ezeknek a dokumentumoknak pontosnak, teljesnek és jól olvashatónak kell lenniük, függetlenül attól, hogy papíron vagy digitális formában készülnek.

Európa túlélése a kazah olajon múlhat

A döntés hátterében egy jól látható gazdasági realitás áll. Kazahsztán 2023 óta szállít olajat Németországba a Barátság kőolajvezetéken keresztül, és a mennyiség folyamatosan nő. 2025-ben 2,1 millió tonna érkezett ezen az útvonalon, 2026-ra pedig már 2,5 millió tonnával számolnak. Ez nem elhanyagolható tétel egy olyan időszakban, amikor Európa folyamatosan új forrásokat keres.

A kazah export ráadásul nagyrészt eleve Oroszországhoz kötődik földrajzilag. Az ország olajának mintegy 80 százaléka a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium rendszerén keresztül jut el a világpiacokra, amelynek tengeri terminálja az oroszországi Novorosszijszk kikötőjében található. 

Magyarán az orosz infrastruktúra megkerülése jelenleg szinte lehetetlen.

Nem ez az első ilyen brit lépés. 2026 februárjában Nagy-Britannia szankciós listára tette a Transzneftet, ugyanakkor egy rövid átmeneti engedélyt is kiadott, amely április 9-ig tette lehetővé a folyamatban lévő műveletek lezárását. Emellett már korábban is létezett egy kivételi rendszer bizonyos olajprojektekre, amely például a Barátság vezetékre is kiterjedt, és 2027 októberéig biztosított mozgásteret.

Az EU megtalálta és szentesítette az olajat, ami orosz helyett jöhet a Barátság vezetéken: "Nem vonatkozik rá szankció"

A kazah olaj szabadon exportálható Európába bármilyen eszközzel, és nem vonatkoznak rá szankciók, nyilatkozta David O'Sullivan, az EU szankciókért felelős különmegbízottja.

 

1264 cikk

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu