Most lesz nagy baj: itt az első két nyugat-európai ország, ahol kitörhet a gázválság – Katar megmondta nekik, hogy bukják az LNG-t

Európa azon állítása, miszerint nem néz szembe energiaválsággal, komoly csapást szenvedett csütörtökön, amikor Katar figyelmeztetett: kénytelen lehet felmondani Olaszországgal és Belgiummal kötött szerződéseit egy iráni támadás miatt – fogalmaz a Politico.

A QatarEnergy vezérigazgatója, Szaad al-Kaabi a Reutersnek nyilatkozva közölte:

akár öt évre is fel kell függeszteniük hosszú távú LNG-szállítási szerződéseiket, miután egy iráni ballisztikus rakéta jelentős termelési kapacitást tett működésképtelenné a Perzsa-öbölben.

Az állami tulajdonú vállalat – amely a világ LNG-termelésének mintegy ötödét adja – jelezte, hogy a károk Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína ellátását is érinthetik. „Ezek hosszú távú szerződések, amelyek esetében vis maior helyzetet kell hirdetnünk” – mondta al-Kaabi.

Szerdán Irán csapást mért a katari Ras Laffan gázüzemre. A ballisztikusrakéta-támadás – amelyet megelőzött egy izraeli támadás Irán South Pars gázmezője ellen – „jelentős tüzeket és kiterjedt további károkat” okozott – közölte a QatarEnergy az X-en.

A vállalat csütörtöki tájékoztatása szerint a támadások két LNG-feldolgozó egységet és egy gázfolyadék (GTL) létesítményt rongáltak meg.

A kiesés évente mintegy 12,8 millió tonna LNG-t von ki a piacról,

ami Katar teljes exportkapacitásának körülbelül a 17 százaléka, illetve a globális kínálat mintegy 3 százaléka, várhatóan három-öt éven keresztül.

A csapások jelentős eszkalációt jelentenek a térségben. A katari LNG-üzem már egy korábbi dróntámadás miatt is leállt, a mostani károk azonban várhatóan jócskán meghosszabbítják a kiesést.

A gázpiacok élesen reagáltak: az európai határidős árak csütörtökön akár 35 százalékkal is emelkedtek, több mint kétszeresére a konfliktus előtti szinthez képest, ami tartós ellátási sokk kockázatára utal.

A kiesés miatt Európa és Ázsia nagy vásárlói igyekeznek pótolni a hiányzó mennyiségeket. Korábban Katherina Reiche német energiaügyi miniszter még bagatellizálta a háború hatását, közölte: „Európában nincs fizikai ellátási szűk keresztmetszet.” Hangsúlyozta, az EU gázellátása továbbra is biztosított Norvégiából, az Egyesült Államokból, Kazahsztánból és más országokból.