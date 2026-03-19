Most lesz nagy baj: itt az első két nyugat-európai ország, ahol kitörhet a gázválság – Katar megmondta nekik, hogy bukják az LNG-t
Európa azon állítása, miszerint nem néz szembe energiaválsággal, komoly csapást szenvedett csütörtökön, amikor Katar figyelmeztetett: kénytelen lehet felmondani Olaszországgal és Belgiummal kötött szerződéseit egy iráni támadás miatt – fogalmaz a Politico.
A QatarEnergy vezérigazgatója, Szaad al-Kaabi a Reutersnek nyilatkozva közölte:
akár öt évre is fel kell függeszteniük hosszú távú LNG-szállítási szerződéseiket, miután egy iráni ballisztikus rakéta jelentős termelési kapacitást tett működésképtelenné a Perzsa-öbölben.
Az állami tulajdonú vállalat – amely a világ LNG-termelésének mintegy ötödét adja – jelezte, hogy a károk Olaszország, Belgium, Dél-Korea és Kína ellátását is érinthetik. „Ezek hosszú távú szerződések, amelyek esetében vis maior helyzetet kell hirdetnünk” – mondta al-Kaabi.
Szerdán Irán csapást mért a katari Ras Laffan gázüzemre. A ballisztikusrakéta-támadás – amelyet megelőzött egy izraeli támadás Irán South Pars gázmezője ellen – „jelentős tüzeket és kiterjedt további károkat” okozott – közölte a QatarEnergy az X-en.
A vállalat csütörtöki tájékoztatása szerint a támadások két LNG-feldolgozó egységet és egy gázfolyadék (GTL) létesítményt rongáltak meg.
A kiesés évente mintegy 12,8 millió tonna LNG-t von ki a piacról,
ami Katar teljes exportkapacitásának körülbelül a 17 százaléka, illetve a globális kínálat mintegy 3 százaléka, várhatóan három-öt éven keresztül.
A csapások jelentős eszkalációt jelentenek a térségben. A katari LNG-üzem már egy korábbi dróntámadás miatt is leállt, a mostani károk azonban várhatóan jócskán meghosszabbítják a kiesést.
A gázpiacok élesen reagáltak: az európai határidős árak csütörtökön akár 35 százalékkal is emelkedtek, több mint kétszeresére a konfliktus előtti szinthez képest, ami tartós ellátási sokk kockázatára utal.
A kiesés miatt Európa és Ázsia nagy vásárlói igyekeznek pótolni a hiányzó mennyiségeket. Korábban Katherina Reiche német energiaügyi miniszter még bagatellizálta a háború hatását, közölte: „Európában nincs fizikai ellátási szűk keresztmetszet.” Hangsúlyozta, az EU gázellátása továbbra is biztosított Norvégiából, az Egyesült Államokból, Kazahsztánból és más országokból.
Ugyanakkor hozzátette: bár a helyzet nem olyan súlyos, mint a 2022-es sokk Oroszország Ukrajna elleni inváziója után, „a jelenlegi helyzet is aggodalomra ad okot”, ezért Európának folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a válságot, és körültekintő döntéseket kell hoznia.
Az EU-csúcs árnyékában: nő az aggodalom az energiaellátás miatt
A nyilatkozatok idején az uniós vezetők Brüsszelben tárgyaltak, ahol az energiaellátás az egyik kiemelt téma volt.
Németország 2022-ben még gázimportjának több mint felét Oroszországból fedezte, ma azonban főként Norvégiára és Hollandiára támaszkodik, valamint LNG-t importál az Egyesült Államokból, így nem függ a katari szállításoktól.
Más uniós országok – köztük Lengyelország, Olaszország és Belgium – nagyobb mértékben támaszkodnak a közel-keleti ország LNG-jére.
Lengyelország csütörtökön közölte, hogy gázellátása „biztosított”, és a katari LNG csupán a teljes ellátás mintegy 10 százalékát teszi ki. „Ez a mennyiség szükség esetén más forrásokból fokozatosan pótolható” – mondta Grzegorz Laguna, az energiaügyi minisztérium szóvivője. Hozzátette: a márciusi szállítások rendben zajlanak, és jelenleg nincs olyan információ, amely nagyobb kockázatot jelezne a kereslet kielégítésében.
Az Egyesült Királyság kormánya és szabályozó hatóságai szintén igyekeztek csillapítani a félelmeket. „Az Egyesült Királyság nagyon erős energiaellátással rendelkezik, sokféle forrásból” – mondta kedden Michael Shanks energiaügyi miniszter. Ugyanakkor a jelentések szerint az ország mindössze két napra elegendő gáztárolókészlettel rendelkezik.
A brit Zöld Párt vezetője, Zack Polanski azt követelte, hogy a kormány júliusban fagyassza be az energiaárakat, amikor a díjplafon várhatóan jelentősen emelkedik. Rachel Reeves pénzügyminiszter ezzel szemben úgy véli, hogy a támogatást csak a legszegényebb háztartásokra kellene célzottan kiterjeszteni, elkerülve a 2022-es, rendkívül költséges általános kompenzáció megismétlését.
India és Kína közel-keleti gázszállításoktól való függése már most áremelkedéseket idézett elő, és kérdéseket vet fel az európai gázkészletek kapcsán is.
„A geopolitika továbbra is meghatározza a gáz- és LNG-piacokat, és bár az iparág hatalmas méretű, nem elég rugalmas ahhoz, hogy könnyen kezelje a nagyobb zavarokat, ami piaci volatilitást eredményez – mondta Kristy Kramer, a Wood Mackenzie LNG-stratégiáért felelős vezetője. – A reakciók eltérők lesznek, de arra számítunk, hogy a vásárlók még inkább az ellátásbiztonságra és a források diverzifikációjára fognak törekedni.”