Először beszélt Zelenszkij Orbánt Viktor brüsszeli vétójáról: az ukrán elnök felszólította az EU vezetőit, hogy fizessenek – "Azonnal kell"

A 90 milliárd eurós támogatás sorsa továbbra is bizonytalan. Zelenszkij nem enged a finanszírozásból, a magyar vétó azonban addig fennáll, amíg Ukrajna Magyarország energiaellátását veszélyezteti.
2026.03.19, 20:30
Frissítve: 2026.03.19, 20:47

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna minden technikai feltétel teljesített, mégis elakadt a 90 milliárd eurós uniós hadikölcsön. Magyarország azonban világossá tette: nem támogatja a döntést addig, amíg nem állítja helyre az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken.

Zelenszkij szerint az Európai Uniónak minden alapszabályát fel kell rúgnia, csak azért, hogy megtömhesse a zsebeit / Fotó: Oleksandr Osipov

Az ukrán elnök a csütörtöki uniós csúcson újra nyomást helyezett Brüsszelre: szerinte Ukrajna teljesítette az összes technikai feltételt, így nincs több kifogás a 90 milliárd eurós pénzügyi csomag felszabadítására. Zelenszkij az Európai Tanács ülésének résztvevőihez intézett beszédében világossá tette, hogy a döntés most már kizárólag politikai akarat kérdése.

Zelenszkij: minden a legnagyobb rendben, hol van a pénz?

Az elnök szerint az ukrán fél elvégezte a rá eső feladatokat, különösen az energetikai infrastruktúra és a kulcsfontosságú tranzitrendszerek terén. Ebben kulcsszerepet játszott a Naftogaz és az Ukrtransnafta munkája is, amelyek biztosították, hogy a szükséges feltételek teljesüljenek a pénzügyi garanciák aktiválásához a 2026-2027-es időszakra.

A Barátság kőolajvezeték ügyében azonban Ukrajna eddig kizárólag akadályozta a helyreállítást és a vizsgálatokat is, annak ellenére, hogy az olajszállítás működése kulcsfontosságú feltételé vált az uniós hitel folyósításához. Zelenszkij ehelyett éles kérdést tett fel az európai vezetőknek:

valóban akarják-e, hogy az orosz olaj továbbra is Európába áramoljon?

Ezt követően az elnök felsorolta, hogy mire költenék el az uniós pénzeket. Szerinte a teljes csomagból legalább 5 milliárd euróra azonnal szükség van a téli felkészüléshez és az energiahálózat stabilizálásához. A pénz nemcsak az energetikára kell: az ukrán vezetés szerint a források egy része európai gyártókkal kötött szerződések finanszírozását is szolgálná, például repülőgépek és légvédelmi rendszerek beszerzésére.

A hadikölcsönből azonban Kijev egy centet sem fog látni addig, amíg a Barátság vezetéken keresztül Magyarország energiaellátását szabotálja – ezt látszólag Zelenszkij nem hajlandó felfogni.

A magyar kormány ráadásul váratlanul szövetségesekre lelt csütörtökön: Giorgia Meloni olasz kormányfő az EU-csúcson jelezte, hogy megérti Orbán Viktor álláspontját az ukrán hitel ügyében, különösen az energiaellátással és a Barátság kőolajvezeték körüli vitákkal kapcsolatban.

Az olasz miniszterelnök szerint a magyar aggályok nem alaptalanok, és figyelembe kell venni azokat a döntéshozatal során, még akkor is, ha a többség gyors megállapodást sürget.

Orbán Viktor hazaüzent Brüsszelből a magyaroknak: valami történt az EU-csúcson, Ukrajnánál is durvább vita kezdődik – "Itt éjszakázunk"

A magyar miniszterelnök úgy látja, nem néz ki jól a helyzet. Miközben Orbán Viktor az ukrán vitát, úgy tűnik, megnyerte, és továbbra is képes blokkolni a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, egy új téma kerülhet az asztalra, ami talán még nagyobb feszültséget szülhet.

Energiaválság
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu