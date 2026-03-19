Először beszélt Zelenszkij Orbánt Viktor brüsszeli vétójáról: az ukrán elnök felszólította az EU vezetőit, hogy fizessenek – "Azonnal kell"
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna minden technikai feltétel teljesített, mégis elakadt a 90 milliárd eurós uniós hadikölcsön. Magyarország azonban világossá tette: nem támogatja a döntést addig, amíg nem állítja helyre az orosz olaj szállítását a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök a csütörtöki uniós csúcson újra nyomást helyezett Brüsszelre: szerinte Ukrajna teljesítette az összes technikai feltételt, így nincs több kifogás a 90 milliárd eurós pénzügyi csomag felszabadítására. Zelenszkij az Európai Tanács ülésének résztvevőihez intézett beszédében világossá tette, hogy a döntés most már kizárólag politikai akarat kérdése.
Zelenszkij: minden a legnagyobb rendben, hol van a pénz?
Az elnök szerint az ukrán fél elvégezte a rá eső feladatokat, különösen az energetikai infrastruktúra és a kulcsfontosságú tranzitrendszerek terén. Ebben kulcsszerepet játszott a Naftogaz és az Ukrtransnafta munkája is, amelyek biztosították, hogy a szükséges feltételek teljesüljenek a pénzügyi garanciák aktiválásához a 2026-2027-es időszakra.
A Barátság kőolajvezeték ügyében azonban Ukrajna eddig kizárólag akadályozta a helyreállítást és a vizsgálatokat is, annak ellenére, hogy az olajszállítás működése kulcsfontosságú feltételé vált az uniós hitel folyósításához. Zelenszkij ehelyett éles kérdést tett fel az európai vezetőknek:
valóban akarják-e, hogy az orosz olaj továbbra is Európába áramoljon?
Ezt követően az elnök felsorolta, hogy mire költenék el az uniós pénzeket. Szerinte a teljes csomagból legalább 5 milliárd euróra azonnal szükség van a téli felkészüléshez és az energiahálózat stabilizálásához. A pénz nemcsak az energetikára kell: az ukrán vezetés szerint a források egy része európai gyártókkal kötött szerződések finanszírozását is szolgálná, például repülőgépek és légvédelmi rendszerek beszerzésére.
A hadikölcsönből azonban Kijev egy centet sem fog látni addig, amíg a Barátság vezetéken keresztül Magyarország energiaellátását szabotálja – ezt látszólag Zelenszkij nem hajlandó felfogni.
A magyar kormány ráadásul váratlanul szövetségesekre lelt csütörtökön: Giorgia Meloni olasz kormányfő az EU-csúcson jelezte, hogy megérti Orbán Viktor álláspontját az ukrán hitel ügyében, különösen az energiaellátással és a Barátság kőolajvezeték körüli vitákkal kapcsolatban.
Az olasz miniszterelnök szerint a magyar aggályok nem alaptalanok, és figyelembe kell venni azokat a döntéshozatal során, még akkor is, ha a többség gyors megállapodást sürget.
