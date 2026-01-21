Brüsszelben pezsgőt bontanak a döntéshozók a több mint huszonöt éve húzódó dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás aláírása után, miközben a magyar vidéken egészen más a hangulat. A hazai gazdálkodók egy része attól tart, hogy az egyezmény újabb nyomást helyez az európai és ezen belül a magyar mezőgazdaságra, különösen egy olyan időszakban, amikor sokan már most is a túlélésért küzdenek. A kettősség jól mutatja az uniós agrárpolitika körüli feszültségeket.

Miközben Brüsszel pezsgőt bont, a magyar vidék bajban van a Mercosur-egyezmény miatt / Fotó: Anadolu via AFP

A Mercosur-egyezmény támogatói szerint a megállapodás új exportlehetőségeket nyithat meg az európai vállalatok előtt, az agráriumban dolgozók viszont attól tartanak, hogy az uniós piacot ellenőrizetlenebb körülmények között előállított élelmiszerek áraszthatják el.

A kritikusok szerint ez nem pusztán gazdasági kérdés,

hanem az európai vidéki térségek jövőjét is érintő probléma, ami hosszabb távon kiszoríthatja a helyi termelőket.

Az Origo cikke nyíradonyi és dunántúli gazdálkodók megszólalásain keresztül mutatja be, hogyan látják az érintettek az egyezmény várható hatásait. A megszólalók beszélnek az európai vezetés felelősségéről, a hazai agrárium versenyképességéről, valamint azokról a belpolitikai vitákról is, amelyek a gazdatüntetések körül alakultak ki. A cikk kitér arra is, milyen félelmek és bizonytalanságok élnek jelenleg a magyar tanyavilágban.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.