Német bankrablás: olyan elképesztő videó került elő, amin csak a károsultak nem nevetnek

Németország egyik legnagyobb bankrablása Gelsenkirchenben történt az ünnepek alatt, a kár több mint 30 millió euró. A veszteséget nem téríti meg a biztosítás, a tüntető károsultak több száz fős tömegét a rendőröknek kellett megfékezni, hogy be ne törjenek a kirabolt Sparkasse fiókba. A német bankrablás módszere maga is meghökkentő, és a nyilvánosságra került elképesztő részleteket még sikerült is fokozni egy videóval. Ha nem volna önellentmondó képtelenség, a felvétel alapján azt mondhatnánk: ezek tisztességes bankrablók voltak.

Német bankrablás: a károsultak, akiket a rendőröknek kellett megfékezni, biztosan nem nevetnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A bank, a rendőrség és a bankrablás károsultjai természetesen nem mondanak ilyet. Azt talán igen, hogy ezek a rablók végtelenül pimaszok voltak.

Korábban is ismert volt az alaptörténet: a rablók egy parkolóházon keresztül jutottak be, több ajtót felfeszítettek, és átfúrták a páncélterem 45 centiméteres vasbeton falát, majd több mint 30 millió euró (11,5 milliárd forint) értékben vittek el aranyat, készpénzt, ékszereket és egyéb személyes értéktárgyakat.

Legalább 2500 Sparkasse-ügyfelet érintett a betörés, de napokig észrevétlen maradt, a rendőrséget csak hétfő reggel értesítették, amikor megszólalt egy tűzjelző a bankon belül. A kiérkező hatóságot elképesztő kép fogadta.

Fotó: AFP

Az is ismert volt már, hogy a szomszédos parkolóházban a biztonsági kamera felvette a bankrablók autóját, egy lopott hannoveri rendszámtáblájú Audi RS6-ost, sőt az egyik bűnöző is látható a képeken, igaz, arcát kendő takarja. A Stern beszámolója szerint egy másik videón egy fehér Mercedes furgon látható, szemtanúk a szombatról vasárnapra virradó éjjel több embert is láttak a bankkal szemközti parkolóházban, akik nagy zsákokat cipeltek.

Német bankrablás: van, ami még ilyenkor sem maradhat el

Aztán előkerült egy biztonsági kamera újabb felvétele is – közzétette többek közt a brit Metro –, amelyen talán még az eddigieknél is meghökkentőbb képsort láthatunk.

Ezen egy szürke pulóvert és maszkot viselő férfi látható, amint komikus türelemmel, érméről érmére eteti a parkolóórát. Néhány pillanattal később visszatér, hogy újabb pénzt dobjon a gépbe, gondosan ügyelve arra, hogy pontosan kifizesse a parkolási díjat. Az üzemeltetőt tehát nem érte kár. Hozzá kell tenni: a televíziós hírek elérhető videóiból hiányzik ez a részlet, ami akár kételyeket is ébreszthet a valódiságát illetően, de az online médiában sok helyen használták, többek közt a The Sun.