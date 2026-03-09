Hivatalos: óriási nyugati vonatgyár épül Magyarország szomszédjában – ezzel a Budapest-Belgrád vasútvonal is jól járhat
Új ipari együttműködés körvonalazódik a Balkánon: a cseh Skoda Transportation és a szerb MIND Park megállapodást írt alá a vasúti járműgyártás szerbiai meghonosításáról. A terv szerint Kragujevacban jöhet létre egy olyan gyártóbázis, amely a modern vasúti járművek előállítására specializálódhat.
A dokumentum értelmében a felek azt vizsgálják, hogyan lehetne lokalizálni a modern vasúti járművek gyártását a szerbiai Kragujevac ipari központjában működő MIND Parkban. A projekt a MIND Group együttműködésével valósulhat meg.
A Skoda a Balkánon indítana gigaberuházást
A megállapodás egyelőre nem végleges beruházási döntés, hanem egy olyan szándéknyilatkozat, amely a jövőbeli ipari együttműködés alapjait rögzíti. Ha a projekt megvalósul, Szerbia a régió egyik fontos vasútipari gyártóbázisává válhat.
A megállapodás aláírásakor Olesea Lachi, a Skoda Group délkelet-európai alelnöke hangsúlyozta: a vállalat számára a régiós jelenlét bővítése kiemelt cél.
Úgy gondolom, hogy az együttműködés, a bizalom és a műszaki szakértelem a legjobb módja annak, hogy bemutatkozzunk a szerb piacon
– fogalmazott. Hozzátette: reméli, hogy az együttműködés jó kezdete lesz egy hosszabb távú partnerségnek.
A Skoda a vasúti járműipar egyik meghatározó európai szereplője. A cég villamosokat, metrószerelvényeket, motorvonatokat és különböző vasúti rendszereket gyárt, amelyek számos európai városban és országban működnek.
A szerb fél részéről Darko Djoric, a MIND Park vezérigazgatója „stratégiai lehetőségnek” nevezte az együttműködést. Szerinte a projekt túlmutat egy egyszerű ipari partnerségen.
„A Skodával való együttműködés stratégiai lehetőséget jelent számunkra. Közösen teremtjük meg a modern vasúti járművek szerbiai gyártásának alapjait, és erősítjük országunk pozícióját a fejlett ipari termelésben” – mondta. A beruházás hosszú távon a Budapest-Belgrád vasútvonal utánpótlásában is részt vehetne, kibővítve a régió vonatgyártási kapacitását.
Miért fontos a kragujevaci ipari park?
A Mind Park az egyik legnagyobb ipari és logisztikai fejlesztés Szerbiában, amelyet kifejezetten vasúti és nehézipari gyártásra alakítottak ki. Az ipari park célja, hogy nemzetközi vállalatokat vonzzon a szerb iparba.
A vasúti járműgyártás lokalizálása komoly gazdasági hatással járhat:
- új ipari munkahelyek jöhetnek létre,
- technológiai tudás érkezhet az országba,
- és Szerbia erősebb szereplővé válhat az európai vasútipari beszállítói láncban.
A most aláírt megállapodás tehát egy nagyobb ipari projekt első lépése lehet – amely hosszabb távon akár a régió vasúti járműgyártásának egyik fontos központjává teheti Kragujevacot.
Elindult hajnalban a forgalom a MÁV csoport 150. számú vonalán, amely egyben az újjáépített Budapest–Belgrád-vasútvonal magyarországi szakasza. A cél, hogy a vasút versenyképes alternatívát kínáljon az autós és légi közlekedéssel szemben.