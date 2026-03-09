Hivatalos: óriási nyugati vonatgyár épül Magyarország szomszédjában – ezzel a Budapest-Belgrád vasútvonal is jól járhat

Új ipari együttműködés körvonalazódik a Balkánon: a cseh Skoda Transportation és a szerb MIND Park megállapodást írt alá a vasúti járműgyártás szerbiai meghonosításáról. A terv szerint Kragujevacban jöhet létre egy olyan gyártóbázis, amely a modern vasúti járművek előállítására specializálódhat.

A Balkán ipari térképét is átrajzolhatja az a megállapodás, amelyet a Skoda és a MIND Park kötött Belgrádban / Fotó: NurPhoto via AFP

A dokumentum értelmében a felek azt vizsgálják, hogyan lehetne lokalizálni a modern vasúti járművek gyártását a szerbiai Kragujevac ipari központjában működő MIND Parkban. A projekt a MIND Group együttműködésével valósulhat meg.

A Skoda a Balkánon indítana gigaberuházást

A megállapodás egyelőre nem végleges beruházási döntés, hanem egy olyan szándéknyilatkozat, amely a jövőbeli ipari együttműködés alapjait rögzíti. Ha a projekt megvalósul, Szerbia a régió egyik fontos vasútipari gyártóbázisává válhat.

A megállapodás aláírásakor Olesea Lachi, a Skoda Group délkelet-európai alelnöke hangsúlyozta: a vállalat számára a régiós jelenlét bővítése kiemelt cél.

Úgy gondolom, hogy az együttműködés, a bizalom és a műszaki szakértelem a legjobb módja annak, hogy bemutatkozzunk a szerb piacon

– fogalmazott. Hozzátette: reméli, hogy az együttműködés jó kezdete lesz egy hosszabb távú partnerségnek.

A Skoda a vasúti járműipar egyik meghatározó európai szereplője. A cég villamosokat, metrószerelvényeket, motorvonatokat és különböző vasúti rendszereket gyárt, amelyek számos európai városban és országban működnek.

A szerb fél részéről Darko Djoric, a MIND Park vezérigazgatója „stratégiai lehetőségnek” nevezte az együttműködést. Szerinte a projekt túlmutat egy egyszerű ipari partnerségen.

„A Skodával való együttműködés stratégiai lehetőséget jelent számunkra. Közösen teremtjük meg a modern vasúti járművek szerbiai gyártásának alapjait, és erősítjük országunk pozícióját a fejlett ipari termelésben” – mondta. A beruházás hosszú távon a Budapest-Belgrád vasútvonal utánpótlásában is részt vehetne, kibővítve a régió vonatgyártási kapacitását.

Miért fontos a kragujevaci ipari park?

A Mind Park az egyik legnagyobb ipari és logisztikai fejlesztés Szerbiában, amelyet kifejezetten vasúti és nehézipari gyártásra alakítottak ki. Az ipari park célja, hogy nemzetközi vállalatokat vonzzon a szerb iparba.