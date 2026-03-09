Deviza
Európa
gazdaság
feldolgozóipar

Bevett egy aszpirint Németország gazdasága: ezek a szektorok repedeztek meg a leginkább januárban

Előzetes adatok szerint 2026 januárjában a német termelés volumene havi alapon 0,5 százalékkal csökkent, miközben a piac 1 százalékos növekedést várt. A visszaesés elsősorban a feldolgozóipart érintette, különösen a német fémtermékgyártást és a gyógyszeripart, miközben az energiatermelés a hideg időjárás miatt jelentősen bővült
Csókási Annamária
2026.03.09, 20:03

A Destatis előzetes adatai szerint a termelés volumene 2026 januárjában szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,5 százalékkal maradt el a decemberitől. A kedvezőtlen ipari számok mellett a költségvetési bevételek is figyelmeztető jeleket mutatnak: a társaságiadó-bevételek januárban éves alapon drámai, 79 százalékos visszaesést szenvedtek el Németországban.

ipari termelésKözponti német Statisztikai Hivatal
Szemünk előtt omlik össze a német feldolgozóipar / Fotó: Shutterstock

Éves összevetésben, naptárhatással kiigazítva a kibocsátás 1,2 százalékkal volt alacsonyabb a tavaly januárinál. A piaci várakozások havi 1,0 százalékos növekedéssel számoltak. A statisztikai hivatal felülvizsgálta az előző hónap adatait, eszerint a termelés 2025 decemberében havi összevetésben 1,0 százalékkal csökkent, míg az éves változás 0,4 százalékos növekedést mutatott – közölte a Destatis.

A kevésbé volatilis háromhavi összehasonlításban a termelés 2025 novembere és 2026 januárja között 0,9 százalékkal magasabb volt az azt megelőző három hónaphoz képest. A januári visszaesés főként a fémtermékgyártás gyengülésével magyarázható.

 Az ágazatban a kibocsátás 12,4 százalékkal csökkent egy hónap alatt.

Jelentős visszaesést mértek a gyógyszeriparban is, ahol a termelés 11,9 százalékkal esett, valamint a számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártásában, ahol 6,8 százalékos csökkenést regisztráltak. Ezzel szemben az energiatermelés 10,3 százalékkal nőtt, amit a hivatal szerint az év eleji rendkívül alacsony hőmérséklet és a sok fagyos nap magyarázhat. A feldolgozóipari termelés januárban 2,5 százalékkal csökkent decemberhez képest. 

A fogyasztási cikkek termelése 4,2 százalékkal, a köztes termékek kibocsátása 2,6 százalékkal, a beruházási javaké pedig 1,6 százalékkal mérséklődött. Éves összevetésben az ipari termelés 2,6 százalékkal csökkent. Az energiaintenzív iparágakban a termelés januárban havi alapon 0,8 százalékkal csökkent. A háromhavi összehasonlításban a kibocsátás 2025 novembere és 2026 januárja között 1,8 százalékkal maradt el az előző három hónap szintjétől, míg éves alapon 4,3 százalékos visszaesést mértek.

Kijózanító német adóbevételek

Ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt, Lars Klingbeil német pénzügyminiszter közölte, hogy a társaságiadó-bevételek 2026 januárjában éves bázison 79 százalékkal – 434 millióról 91 millió euróra – csökkentek – írja Thomas Kolbe német közgazdász, aki több mint 25 éve dolgozik gazdasági újságíróként. Visszaestek mintegy 14 százalékkal a jövedelemadóból származó bevételek is, míg a béreket terhelő adók bevétele 12,7 százalékkal nőtt – tette hozzá Kolbe. A társasági adó mértéke amúgy 15 százalék, amit egy úgynevezett szolidaritási pótlékkal is kiegészítenek. 

Figyelemre méltó, hogy az ebből származó bevétel már 2025-ben is 6 százalékkal csökkent, ami negatív tendenciát mutat.

A januári átmeneti összeomlás ugyanakkor valószínűleg nem jár azonnali költségvetési következményekkel. A társaságiadó-bevételek megoszlanak, 

  • 50 százalék a szövetségi kormánynak, 
  • 42 ​​százalék a tartományoknak
  • és 8 százalék az önkormányzatoknak jár.

Az önkormányzatok már tavaly is elszenvedtek egy költségvetési csapást, különösen az ipari válság középpontjaiban. Wolfsburgban és Stuttgartban például meredeken csökkent a helyiadó-bevételük – írja a közgazdász.

A feldolgozóipart érte az infarktus

A januári riasztó adatokból mindenesetre Kolbe szerint egy aggasztó diagnózis szűrhető le: a társaságiadó-bevételek java részét generáló feldolgozóipart – az autó- és vegyipar klasszikus ipari ágazatait –, azaz a német gazdaság szíve közepét sújtotta egyfajta gazdasági infarktus. Ez persze logikus következménye annak az évek óta tartó folyamatnak, amelyet 

tavaly 24 000 vállalati csőd, több százezer elveszett ipari munkahely és a német szabályozási és energetikai rémálomból külföldre menekülő tőke jellemzett.

A kormány válasza minderre az állami tevékenység bővítése, a beavatkozási spirál felpörgetése egyre újabb adósságokkal, hogy stabilizáljon egy olyan ipart, amely nagyrészt már nem létezik.

