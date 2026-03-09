Deviza
kiskereskedelem
tej
tejtermelők

Elárasztotta a külföldi tej a magyarországi boltokat, fellázadtak a gazdák: április 1-től nagy változás jöhet a polcokon

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács felszólította a magyar kiskereskedőket, hogy 2026. április 1. és június 30. között kizárólag magyar tejet áruljanak „első áras” vagy akciós termékként, a tejfeldolgozókat pedig arra kérte, biztosítsák ehhez a megfelelő mennyiséget és árat.
VG/MTI
2026.03.09, 19:40
Frissítve: 2026.03.09, 19:50

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács felhívást intézett a kiskereskedelmi szereplők felé, hogy a termelők fennmaradása érdekében április 1. és június 30. között  „első áras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar tejet értékesítsenek, egyben felszólították a hazai tejfeldolgozókat, hogy biztosítsák az ehhez szükséges árumennyiséget a megfelelő áron – közölte a szervezet.

Instauration d'une nouvelle mesure pour lutter contre l'inflation, au plus haut dans l'UE Elárasztotta a külföldi tej a magyarországi boltokat, fellázadtak a gazdák: április 1-től nagy változás jöhet a polcokon
A tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint akciós termékként csak magyar tej kerüljön a polcokra / Fotó: AFP

Kiemelték: az európai tejpiac az elmúlt fél évben összeomlott, amit a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet is súlyosbított. A problémák között említették a járványügyi helyzetet, a piaci árszabályozást és az importtermékekkel szembeni erős versenyt.

Amíg a termelők tavaly literenként mintegy 200 forintos áron értékesítették a nyers tejet, jelenleg egyes termelők csak 50-100 forintot kapnak érte, vagy egyáltalán nem jutnak bevételhez – tették hozzá. Felidézték, hogy az ágazat az elmúlt két évtizedben jelentős hatékonyságnövelést hajtott végre, ugyanakkor 

több mint tízezer tejtermelő hagyott fel a tevékenységgel.

„Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adjuk át a megtermelt tejünket, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják” – írták. 

A felhíváshoz a kereskedelmi és feldolgozóipari szereplők saját döntésük alapján csatlakozhatnak, de mint írták, készek határozottan és látványosan fellépni azokkal szemben, akik nem tesznek eleget a felhívásnak, rájuk úgy tekintenek, mint a magyar tejtermelők tönkretételében érdekelt szereplőkre. A csatlakozási szándékot a Tej Terméktanács titkárságára küldött egyoldalú nyilatkozattal 2026. március 20-ig jelezhetik.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a magyar tejtermelés mintegy 80 százalékát képviseli.

Tejipari forradalmat hozna el a legnagyobb magyar cápa: a Szentkirályi-titokkal vinné sikerre új vállalkozását
Befektetőként csatlakozott Balogh Levente az A2 Tej Trade Kft.-hez, amellyel A2 genetikájú tehenektől származó tejre épülő termékekkel jelenik meg a hazai piacon. A vállalkozó beszélt a tejipari belépés indokairól, a tudományos háttér szerepéről és a hosszabb távú termékfejlesztési tervekről.

 

