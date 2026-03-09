Elárasztotta a külföldi tej a magyarországi boltokat, fellázadtak a gazdák: április 1-től nagy változás jöhet a polcokon

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács felhívást intézett a kiskereskedelmi szereplők felé, hogy a termelők fennmaradása érdekében április 1. és június 30. között „első áras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar tejet értékesítsenek, egyben felszólították a hazai tejfeldolgozókat, hogy biztosítsák az ehhez szükséges árumennyiséget a megfelelő áron – közölte a szervezet.

A tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint akciós termékként csak magyar tej kerüljön a polcokra / Fotó: AFP

Kiemelték: az európai tejpiac az elmúlt fél évben összeomlott, amit a kedvezőtlen magyar gazdasági környezet is súlyosbított. A problémák között említették a járványügyi helyzetet, a piaci árszabályozást és az importtermékekkel szembeni erős versenyt.

Amíg a termelők tavaly literenként mintegy 200 forintos áron értékesítették a nyers tejet, jelenleg egyes termelők csak 50-100 forintot kapnak érte, vagy egyáltalán nem jutnak bevételhez – tették hozzá. Felidézték, hogy az ágazat az elmúlt két évtizedben jelentős hatékonyságnövelést hajtott végre, ugyanakkor

több mint tízezer tejtermelő hagyott fel a tevékenységgel.

„Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy miközben Európában az egyik legalacsonyabb áron adjuk át a megtermelt tejünket, a magyar fogyasztókat külföldről származó akciós tejtermékekkel kínálják” – írták.

A felhíváshoz a kereskedelmi és feldolgozóipari szereplők saját döntésük alapján csatlakozhatnak, de mint írták, készek határozottan és látványosan fellépni azokkal szemben, akik nem tesznek eleget a felhívásnak, rájuk úgy tekintenek, mint a magyar tejtermelők tönkretételében érdekelt szereplőkre. A csatlakozási szándékot a Tej Terméktanács titkárságára küldött egyoldalú nyilatkozattal 2026. március 20-ig jelezhetik.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a magyar tejtermelés mintegy 80 százalékát képviseli.