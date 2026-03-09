Törökország F-16-os vadászgépeket telepített Észak-Ciprusra

A tárca közleménye szerint a repülőgépeket és a légvédelmi eszközöket a szigeten élő török közösség biztonsága érdekében vezényelték az Észak-ciprusi Török Köztársaságba az iráni-izraeli háború miatt.

Irán átlépte a NATO vörös vonalát / Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a telepítés része az észak-ciprusi állami alakulat védelmének megerősítését szolgáló tervnek. Az elmúlt napokban több európai ország is növelte katonai jelenlétét Cipruson, miután a múlt héten iráni dróncsapás érte a szigeten található brit Akrotíri légibázist.

Ankara szombaton felszólította Iránt, hogy ne indítson újabb rakétát Törökország irányába. A török vezetés bírálta az európai országok ciprusi katonai telepítéseit is, mert szerintük ezek a lépések növelik annak kockázatát, hogy

a sziget belekeveredik a kiszélesedő iráni konfliktusba.

Biztonsági tisztviselők szerint a drónt az Irán-barát Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom indította. A szigetország

1974-ben szakadt ketté, miután a görög indíttatásra történt rövid puccsot követően török erők szállták meg az északi részt

Törökország pedig ezután nem ismete el a sziget déli részét irányító, nemzetközileg elismert görög ciprusi kormányt,

ugyanakkor az egyetlen ország, amely elismeri az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot.

Már a NATO-határokat is elérte az iráni-izraeli háború

A múlt hét folyamán szerdán egy Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a NATO légvédelmi rendszerei, mielőtt az belépett volna Törökország légterébe – közölte a török védelmi minisztérium. A minisztérium tájékoztatása szerint a rakétát azután észlelték, hogy áthaladt az iraki és a szíriai légtéren, majd a keleti Mediterráneumban állomásozó NATO-erők semlegesítették. A rakéta maradványai Hatay tartomány egy körzetébe zuhantak, Törökország szíriai határához közel.

Az incidensben nem sérült meg senki, és nem okozott jelentős károkat sem. A török védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta: „Területünk és légterünk védelmében minden szükséges intézkedést határozottan és késlekedés nélkül megteszünk. – Hozzátették: – Emlékeztetjük az összes érintettet: fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra.”