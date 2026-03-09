Deviza
EUR/HUF392,16 -0,71% USD/HUF337,72 -1,45% GBP/HUF453,51 -0,54% CHF/HUF433,84 -1,13% PLN/HUF91,96 +0,06% RON/HUF76,97 -1,58% CZK/HUF16,07 -0,6% EUR/HUF392,16 -0,71% USD/HUF337,72 -1,45% GBP/HUF453,51 -0,54% CHF/HUF433,84 -1,13% PLN/HUF91,96 +0,06% RON/HUF76,97 -1,58% CZK/HUF16,07 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75% BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
F-16 vadászgép
katona
NATO

Törökország F-16-os vadászgépeket telepített Észak-Ciprusra

Törökország hat F-16-os vadászgépet és légvédelmi rendszereket telepített Észak-Ciprusra a közel-keleti térségben kialakult feszültségek miatt - közölte hétfőn a török védelmi minisztérium. Hozzátették, hogy Ankara az iráni-izraeli háborús fejleményektől függően további katonai lépésekre is felkészült.
Csókási Annamária
2026.03.09, 20:16

A tárca közleménye szerint a repülőgépeket és a légvédelmi eszközöket a szigeten élő török közösség biztonsága érdekében vezényelték az Észak-ciprusi Török Köztársaságba az iráni-izraeli háború miatt.

F35-A vadászgép repülő irán
Irán átlépte a NATO vörös vonalát / Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a telepítés része az észak-ciprusi állami alakulat védelmének megerősítését szolgáló tervnek. Az elmúlt napokban több európai ország is növelte katonai jelenlétét Cipruson, miután a múlt héten iráni dróncsapás érte a szigeten található brit Akrotíri légibázist. 

Ankara szombaton felszólította Iránt, hogy ne indítson újabb rakétát Törökország irányába. A török vezetés bírálta az európai országok ciprusi katonai telepítéseit is, mert szerintük ezek a lépések növelik annak kockázatát, hogy

a sziget belekeveredik a kiszélesedő iráni konfliktusba.

Biztonsági tisztviselők szerint a drónt az Irán-barát Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom indította. A szigetország 

  • 1974-ben szakadt ketté, miután a görög indíttatásra történt rövid puccsot követően török erők szállták meg az északi részt
  • Törökország pedig ezután nem ismete el a sziget déli részét irányító, nemzetközileg elismert görög ciprusi kormányt, 

ugyanakkor az egyetlen ország, amely elismeri az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot. 

Már a NATO-határokat is elérte az iráni-izraeli háború

A múlt hét folyamán szerdán egy Iránból indított ballisztikus rakétát fogtak el a NATO légvédelmi rendszerei, mielőtt az belépett volna Törökország légterébe – közölte a török védelmi minisztérium. A minisztérium tájékoztatása szerint a rakétát azután észlelték, hogy áthaladt az iraki és a szíriai légtéren, majd a keleti Mediterráneumban állomásozó NATO-erők semlegesítették. A rakéta maradványai Hatay tartomány egy körzetébe zuhantak, Törökország szíriai határához közel. 

Az incidensben nem sérült meg senki, és nem okozott jelentős károkat sem. A török védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta: „Területünk és légterünk védelmében minden szükséges intézkedést határozottan és késlekedés nélkül megteszünk. – Hozzátették: – Emlékeztetjük az összes érintettet: fenntartjuk a jogot, hogy válaszoljunk az ellenséges akciókra.” 

Törökország először keveredett bele a konfliktusba

Az eset révén Törökország először keveredett bele közvetlenül a konfliktusba, miután Ankara hivatalosan nem vesz részt a háborúban, és nem engedélyezte légterének használatát Irán elleni támadásokhoz, ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt.

Az incidens után Hakan Fidan török külügyminiszter telefonon egyeztetett iráni kollégájával. Fidan figyelmeztette Teheránt, hogy tartózkodjon olyan lépésektől, amelyek a konfliktus további terjedését okoznák a térségben. Törökország eddig is diplomáciai úton igyekezett csökkenteni a feszültséget, hangsúlyozva a régió stabilitásának fontosságát. Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul széles körű 

rakéta- és dróntámadásokat indított

 a régió több országa ellen, köztük Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Kuvait, Jordánia és Irak területén fekvő amerikai bázisok ellen, miközben Izraelt is célba vette, ami jelentősen kiterjesztette a konfliktust az öböl menti államokra, és növelte a regionális feszültséget.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu