Zelenszkij erről mélyen hallgat, de most kibukott: Ukrajna rengeteg orosz gázt kap Magyarországtól – de 41 napja blokkolja az olajat a Barátság vezetéken
Az Országgyűlés azonnali kérdések óráján hétfőn az energiakrízis és az ukrán–magyar kapcsolatok feszültségei kerültek előtérbe. Miközben a képviselők vitáztak a Barátság kőolajvezeték leállásáról és annak következményeiről, egy igen különös tény is kibukott Ukrajna működéséről.
Magyar Levente parlamenti államtitkár kiemelte: Ukrajna blokkol egy létfontosságú energiaútvonalat, az ukrán elnök pedig nyíltan fenyegette a miniszterelnököt, ami az egész nemzetet érinti.
Ugyanakkor Magyarország a fegyveres támogatáson kívül minden segítséget megad:
szállít gázt – Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el –,
nyitott ukrán nyelvű iskolákat, miközben Kárpátalján az ukrán állam megtagadja ugyanezt a magyar kisebbség gyermekeitől.
Orbán Viktor szerint az ukránoknak fel kell adniuk az olajblokádot
A Fidesz részéről Kocsis Máté frakcióvezető felidézte: az Irán–Izrael-konfliktus és az ukrán politikai döntés új helyzetet teremtett az energiaellátásban. Ukrajna nem technikai okokból, hanem tudatosan zárta el a Barátság-vezetéket, ami miatt jelenleg sem tengeri, sem szárazföldi úton nem érkezik orosz olaj Magyarországra.
Orbán Viktor szerint Ukrajna négy követelést fogalmazott meg,
- háborús támogatás,
- pénz,
- orosz energiafüggés felszámolása,
- EU-csatlakozás,
ezek közül egyet sem teljesít a kormány. A hétfői kormányülésen döntöttek a védett árak kiterjesztéséről: a benzin literenkénti ára 595 forint, a gázolajé 615 forint fölé nem mehet, az állami készletek felszabadításával megelőzve a hiányt.
Ez magyar rendszámú járművekre vonatkozik, kiterjesztve a mezőgazdaságra, fuvarozókra és vállalkozókra is. A miniszterelnök szerint komoly készletek állnak rendelkezésre, ezek kitartanak, az ukránoknak pedig fel kell adniuk az olajblokádot, mert az EU-s szerződés alapján kötelesek átengedni a Magyarországot megillető mennyiséget.
A kormány egyelőre nem vágja le az áramról Ukrajnát
A magyar kormány rendelkezik egy kidolgozott tervvel arra vonatkozóan, hogy válaszlépésként esetlegesen leállítsa az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot, ha az ukrán oldal továbbra sem oldja fel a Barátság kőolajvezeték blokádját.
Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni háborúellenes gyűlésen utalt erre a dossziéra, hangsúlyozva, hogy csak végső esetben nyitnák ki, mert a lépés jelentős nehézségeket okozna az ukrán – és különösen a kárpátaljai magyar – lakosságnak.
A kormányfő kiemelte: nem az ukrán néppel, hanem azokkal a vezetőkkel van vita, akik ilyen helyzetet teremtenek, és a cél az, hogy elkerüljék a civileket érintő további szenvedést.
Az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 szzaléka – Magyarországról érkezik,
ami rekordnövekedés az előző időszakhoz képest, miközben Ukrajna nettó importőrré vált, és az európai hálózaton keresztül támaszkodik a külső ellátásra.
Magyarország (Szlovákiával együtt) kulcsszerepet tölt be ebben, hiszen az ukrán fogyasztás 40-60 százaléka ezeken az útvonalakon keresztül érkezik. Bár technikai értelemben lehetséges a leállítás, a hálózati összeköttetések miatt nem feltétlenül lenne azonnali és teljes elzárás, ugyanakkor komoly energiaválságot okozhatna Ukrajnában.