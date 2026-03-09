Zelenszkij erről mélyen hallgat, de most kibukott: Ukrajna rengeteg orosz gázt kap Magyarországtól – de 41 napja blokkolja az olajat a Barátság vezetéken

Az Országgyűlés azonnali kérdések óráján hétfőn az energiakrízis és az ukrán–magyar kapcsolatok feszültségei kerültek előtérbe. Miközben a képviselők vitáztak a Barátság kőolajvezeték leállásáról és annak következményeiről, egy igen különös tény is kibukott Ukrajna működéséről.

Ukrajna rengeteg orosz gázt kap Magyarországtól / Fotó: AFP

Magyar Levente parlamenti államtitkár kiemelte: Ukrajna blokkol egy létfontosságú energiaútvonalat, az ukrán elnök pedig nyíltan fenyegette a miniszterelnököt, ami az egész nemzetet érinti.

Ugyanakkor Magyarország a fegyveres támogatáson kívül minden segítséget megad:

szállít gázt – Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el –,

nyitott ukrán nyelvű iskolákat, miközben Kárpátalján az ukrán állam megtagadja ugyanezt a magyar kisebbség gyermekeitől.

Orbán Viktor szerint az ukránoknak fel kell adniuk az olajblokádot

A Fidesz részéről Kocsis Máté frakcióvezető felidézte: az Irán–Izrael-konfliktus és az ukrán politikai döntés új helyzetet teremtett az energiaellátásban. Ukrajna nem technikai okokból, hanem tudatosan zárta el a Barátság-vezetéket, ami miatt jelenleg sem tengeri, sem szárazföldi úton nem érkezik orosz olaj Magyarországra.

Orbán Viktor szerint Ukrajna négy követelést fogalmazott meg,

háborús támogatás,

pénz,

orosz energiafüggés felszámolása,

EU-csatlakozás,

ezek közül egyet sem teljesít a kormány. A hétfői kormányülésen döntöttek a védett árak kiterjesztéséről: a benzin literenkénti ára 595 forint, a gázolajé 615 forint fölé nem mehet, az állami készletek felszabadításával megelőzve a hiányt.

Ez magyar rendszámú járművekre vonatkozik, kiterjesztve a mezőgazdaságra, fuvarozókra és vállalkozókra is. A miniszterelnök szerint komoly készletek állnak rendelkezésre, ezek kitartanak, az ukránoknak pedig fel kell adniuk az olajblokádot, mert az EU-s szerződés alapján kötelesek átengedni a Magyarországot megillető mennyiséget.

A kormány egyelőre nem vágja le az áramról Ukrajnát

A magyar kormány rendelkezik egy kidolgozott tervvel arra vonatkozóan, hogy válaszlépésként esetlegesen leállítsa az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot, ha az ukrán oldal továbbra sem oldja fel a Barátság kőolajvezeték blokádját.