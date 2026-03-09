Deviza
EUR/HUF392,16 -0,71% USD/HUF337,72 -1,45% GBP/HUF453,51 -0,54% CHF/HUF433,84 -1,13% PLN/HUF91,96 +0,06% RON/HUF76,97 -1,58% CZK/HUF16,07 -0,6% EUR/HUF392,16 -0,71% USD/HUF337,72 -1,45% GBP/HUF453,51 -0,54% CHF/HUF433,84 -1,13% PLN/HUF91,96 +0,06% RON/HUF76,97 -1,58% CZK/HUF16,07 -0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75% BUX120 443,1 -1,18% MTELEKOM2 080 -2,58% MOL3 740 +1,63% OTP35 700 -2,19% RICHTER11 390 -0,87% OPUS517 -2,45% ANY7 080 -0,84% AUTOWALLIS154 0% WABERERS4 920 +0,41% BUMIX9 368,74 -1,43% CETOP4 023,92 -0,75% CETOP NTR2 521,22 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parlament
orosz
Ukrajna
Magyarország
gáz
olaj

Zelenszkij erről mélyen hallgat, de most kibukott: Ukrajna rengeteg orosz gázt kap Magyarországtól – de 41 napja blokkolja az olajat a Barátság vezetéken

Az Országgyűlésben az energiakrízis és az ukrán–magyar kapcsolatok feszültségei kerültek előtérbe. Magyarország nem kap orosz olajat sem szárazföldön, sem tengeren, miközben továbbra is jelentős mértékben támogatja Ukrajna működését.
VG/MTI
2026.03.09, 20:24
Frissítve: 2026.03.09, 20:43

Az Országgyűlés azonnali kérdések óráján hétfőn az energiakrízis és az ukrán–magyar kapcsolatok feszültségei kerültek előtérbe. Miközben a képviselők vitáztak a Barátság kőolajvezeték leállásáról és annak következményeiről, egy igen különös tény is kibukott Ukrajna működéséről.

Ukrajna, Zelenszkij
Ukrajna rengeteg orosz gázt kap Magyarországtól / Fotó: AFP

Magyar Levente parlamenti államtitkár kiemelte: Ukrajna blokkol egy létfontosságú energiaútvonalat, az ukrán elnök pedig nyíltan fenyegette a miniszterelnököt, ami az egész nemzetet érinti.

Ugyanakkor Magyarország a fegyveres támogatáson kívül minden segítséget megad:

szállít gázt – Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el –,

nyitott ukrán nyelvű iskolákat, miközben Kárpátalján az ukrán állam megtagadja ugyanezt a magyar kisebbség gyermekeitől.

Orbán Viktor szerint az ukránoknak fel kell adniuk az olajblokádot

A Fidesz részéről Kocsis Máté frakcióvezető felidézte: az Irán–Izrael-konfliktus és az ukrán politikai döntés új helyzetet teremtett az energiaellátásban. Ukrajna nem technikai okokból, hanem tudatosan zárta el a Barátság-vezetéket, ami miatt jelenleg sem tengeri, sem szárazföldi úton nem érkezik orosz olaj Magyarországra.

Orbán Viktor szerint Ukrajna négy követelést fogalmazott meg,

  • háborús támogatás,
  • pénz,
  • orosz energiafüggés felszámolása,
  • EU-csatlakozás,

ezek közül egyet sem teljesít a kormány. A hétfői kormányülésen döntöttek a védett árak kiterjesztéséről: a benzin literenkénti ára 595 forint, a gázolajé 615 forint fölé nem mehet, az állami készletek felszabadításával megelőzve a hiányt.

Ez magyar rendszámú járművekre vonatkozik, kiterjesztve a mezőgazdaságra, fuvarozókra és vállalkozókra is. A miniszterelnök szerint komoly készletek állnak rendelkezésre, ezek kitartanak, az ukránoknak pedig fel kell adniuk az olajblokádot, mert az EU-s szerződés alapján kötelesek átengedni a Magyarországot megillető mennyiséget.

A kormány egyelőre nem vágja le az áramról Ukrajnát

A magyar kormány rendelkezik egy kidolgozott tervvel arra vonatkozóan, hogy válaszlépésként esetlegesen leállítsa az Ukrajnába irányuló villamosenergia-exportot, ha az ukrán oldal továbbra sem oldja fel a Barátság kőolajvezeték blokádját.

Orbán Viktor miniszterelnök a debreceni háborúellenes gyűlésen utalt erre a dossziéra, hangsúlyozva, hogy csak végső esetben nyitnák ki, mert a lépés jelentős nehézségeket okozna az ukrán – és különösen a kárpátaljai magyar – lakosságnak. 

A kormányfő kiemelte: nem az ukrán néppel, hanem azokkal a vezetőkkel van vita, akik ilyen helyzetet teremtenek, és a cél az, hogy elkerüljék a civileket érintő további szenvedést.

Az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 szzaléka – Magyarországról érkezik,

ami rekordnövekedés az előző időszakhoz képest, miközben Ukrajna nettó importőrré vált, és az európai hálózaton keresztül támaszkodik a külső ellátásra.

Magyarország (Szlovákiával együtt) kulcsszerepet tölt be ebben, hiszen az ukrán fogyasztás 40-60 százaléka ezeken az útvonalakon keresztül érkezik. Bár technikai értelemben lehetséges a leállítás, a hálózati összeköttetések miatt nem feltétlenül lenne azonnali és teljes elzárás, ugyanakkor komoly energiaválságot okozhatna Ukrajnában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu