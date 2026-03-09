Deviza
Óriási hozamot kínál a magyar részvény, aminek a 400 forintos euró előny, és nem hátrány

Jelentősen megemelte a Richter papírjára vonatkozó célárat friss elemzésében a Jefferies. Az amerikai pénzügyi szolgáltató harminc szalék feletti ralit vár a bevételeinek túlnyomó többségét devizában realizáló magyar vállalat részvényeitől.
K. T.
2026.03.09, 19:54
Frissítve: 2026.03.09, 20:04

Miközben a piacok az iráni háborús helyzet fejleményeit követik, amely miatt egekbe szökött az olaj ára, a forint pedig rég nem látott gyorsasággal értékelődik le – az euróval szemben a 400-as, a dollárhoz képest pedig a 350-es szint felé robogva –, a Richter befektetői jó hírnek örülhetnek a hét elején, a részvényre ugyanis rendkívül optimista értékelés érkezett.

Richter, részvény, forint,
A forint gyengüléséből profitálhatnak a Richter részvényei / Fotó: Kallus György

A Jefferies elemzője ugyanis jócskán megemelte a magyar gyógyszergyártó részvényeinek célárát, a korábbi 13 750 forintról 15 095 forintra várva azokat egyéves távlaton.

Harminc százalék feletti hozamot kínál a magyar részvény

A friss árfolyam-várakozás 31 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, a bőséges hozampotenciál miatt az amerikai pénzügyi szolgáltató továbbra is vételt javasol.

A Jefferies új célára messze a legmagasabb a Richtert követő elemzőházaké közül – a második legoptimistább HSBC 13 300 forintra taksálja a papírt –, és egyúttal a valaha érkezett legoptimistább várakozásnak számít.

Az LSEG adatbázisában szereplő átlagos árfolyam-várakozás 13 150 forint, ami 14 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. A magyar blue chip részvényt követő nyolc brókerház közül négy vételt, négy pedig tartást javasol.

A Jefferies rendkívül derűlátó elemzése vélhetően nem független a Richter február végén közzétett, várakozáson felüli negyedik negyedéves és tavalyi, rekordszintű egész éves teljesítményétől, valamint a vezetőség idei évre vonatkozó iránymutatásától.

A vállalat árfolyamszűrt árbevétele  8,3 százalékkal, 914 milliárd forintra bővült 2025-ben, a tisztított üzemi eredmény (EBIT) pedig 14 százalékkal, 306,2 milliárd forintra nőtt. Mindkét mutató csúcseredmény a Richter történetében. A 3 százalékkal mérséklődő 232 milliárd forintos adózott eredmény pedig csak az árfolyamveszteség miatt nem futott rekordra. Az idei évre a gyógyszergyártási bevételeknél és a tisztított EBIT tekintetében is magas egy számjegyű bővülést tervez a vezetőség.

A gyenge forint erősíti a Richtert

Lényeges szempont, hogy a hazai gyógyszergyártó döntően exportra termel, ezért a forint most látható, meredek gyengülése kifejezetten kedvező a bevételének több mint 90 százalékát devizában realizáló vállalat számára.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A Richter mindezek mellett futószalagon szállítja az újabb felvásárlásokól, kutatásokról és fejlesztésekről szóló híreket, melyek az egyébként is stabil fundamentumokat erősítik tovább.

Az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága február végén pozitív szakvéleményt adott ki a Tuyory európai forgalomba hozatali engedélyének megadására vonatkozóan. A Tuyoryval tovább bővülhet a Richter reumatológiai és immunológiai portfóliója.

Március elején pedig a nőgyógyászati gyógyszerek fejlesztésében erősítette meg tevékenységét a Richter, az amerikai Celmatix Inc. nőgyógyászati korai fázisú kutatási portfóliójának megvásárlásával.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 390 HUF 0 / -0,87 %
Forgalom: 2 838 881 970 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényeit 3 százalékkal ütötték lejjebb az iráni háború következtében továbbra is masszívan pesszimista nemzetközi piaci hangulatban hétfő délelőtt. A kurzus ezzel együtt is 13 százalékos plusznál jár idén.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

