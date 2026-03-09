Óriási hozamot kínál a magyar részvény, aminek a 400 forintos euró előny, és nem hátrány

Miközben a piacok az iráni háborús helyzet fejleményeit követik, amely miatt egekbe szökött az olaj ára, a forint pedig rég nem látott gyorsasággal értékelődik le – az euróval szemben a 400-as, a dollárhoz képest pedig a 350-es szint felé robogva –, a Richter befektetői jó hírnek örülhetnek a hét elején, a részvényre ugyanis rendkívül optimista értékelés érkezett.

A forint gyengüléséből profitálhatnak a Richter részvényei / Fotó: Kallus György

A Jefferies elemzője ugyanis jócskán megemelte a magyar gyógyszergyártó részvényeinek célárát, a korábbi 13 750 forintról 15 095 forintra várva azokat egyéves távlaton.

Harminc százalék feletti hozamot kínál a magyar részvény

A friss árfolyam-várakozás 31 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, a bőséges hozampotenciál miatt az amerikai pénzügyi szolgáltató továbbra is vételt javasol.

A Jefferies új célára messze a legmagasabb a Richtert követő elemzőházaké közül – a második legoptimistább HSBC 13 300 forintra taksálja a papírt –, és egyúttal a valaha érkezett legoptimistább várakozásnak számít.

Az LSEG adatbázisában szereplő átlagos árfolyam-várakozás 13 150 forint, ami 14 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. A magyar blue chip részvényt követő nyolc brókerház közül négy vételt, négy pedig tartást javasol.

A Jefferies rendkívül derűlátó elemzése vélhetően nem független a Richter február végén közzétett, várakozáson felüli negyedik negyedéves és tavalyi, rekordszintű egész éves teljesítményétől, valamint a vezetőség idei évre vonatkozó iránymutatásától.

A vállalat árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal, 914 milliárd forintra bővült 2025-ben, a tisztított üzemi eredmény (EBIT) pedig 14 százalékkal, 306,2 milliárd forintra nőtt. Mindkét mutató csúcseredmény a Richter történetében. A 3 százalékkal mérséklődő 232 milliárd forintos adózott eredmény pedig csak az árfolyamveszteség miatt nem futott rekordra. Az idei évre a gyógyszergyártási bevételeknél és a tisztított EBIT tekintetében is magas egy számjegyű bővülést tervez a vezetőség.

A gyenge forint erősíti a Richtert

Lényeges szempont, hogy a hazai gyógyszergyártó döntően exportra termel, ezért a forint most látható, meredek gyengülése kifejezetten kedvező a bevételének több mint 90 százalékát devizában realizáló vállalat számára.