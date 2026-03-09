Védett árak: az utak mellett a tányéron is meglátszik majd a kormány lépése – sikerült enyhíteni a kiskereskedők aggodalmain, letekerték az inflációs rugót

A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak könnyíti meg jelentősen az életét, hanem a gazdaság több területén is fékezni fogja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.

Az Orbán Viktor által bejelentett védett ár nemcsak az autósoknak, hanem a vállalkozásoknak is segít, így pedig az élelmiszer-infláció növekedését is meg lehet akadályozni / Fotó: Shutterstcok

Védett ár a benzinkutakon – minden magyarnak

A kormány üzemanyagpiaci beavatkozása a vártnál szélesebb gazdasági hatással járhat. Az intézkedés ugyanis nemcsak a lakosságot védi, hanem a vállalkozások számára is rögzíti az üzemanyag árát, ami közvetlenül befolyásolja a szállítási és logisztikai költségeket – ezek pedig az élelmiszerárak egyik legfontosabb meghatározó tényezői.

A hétfői rendkívüli kormányülés után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a benzinkutakon védett árat vezetnek be a magyar rendszámú és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára. Ennek értelmében

a benzin ára 595 forint;

a gázolajé pedig 615 forint lesz.

Az intézkedés azonban nemcsak a magánszemélyeket érinti, hanem a mezőgazdasági szereplőket, a fuvarozókat és a vállalkozásokat is.

Ez a kör kulcsfontosságú a gazdaság működésében. A mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-feldolgozás és a kiskereskedelmi ellátási lánc jelentős része közvetlenül függ az üzemanyagköltségektől: ha a gázolaj ára gyorsan emelkedik, az rövid időn belül megjelenik az élelmiszerárakban is.

Éppen ezért a mostani döntés az infláció egyik legfontosabb hajtóelemét fékezheti meg.

Iparági források már korábban is jelezték a Világgazdaságnak, hogy a kiskereskedelmi szektorban az elmúlt napokban komoly aggodalmat keltett az olajpiaci helyzet. A globális energiaellátási feszültségek miatt ugyanis jelentős üzemanyag-drágulásra számítottak, ami a szállítási költségeken keresztül könnyen újabb áremelési hullámot indíthatott volna el az élelmiszerpiacon.

A most bejelentett intézkedéssel azonban ez a forgatókönyv nagy eséllyel elkerülhető.

A stabil üzemanyagárak ugyanis kiszámítható költségszintet biztosítanak a logisztikai láncban, a beszállítástól kezdve a boltok polcaira kerülő termékekig.

Az energiapiaci feszültségek egyébként az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus miatt erősödtek fel, ami világszerte felhajtotta az olaj árát. A magyar gazdaság számára ezért különösen fontos volt, hogy gyorsan reagáljon a helyzetre, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlenül hat az inflációra, a vállalatok költségeire és a háztartások kiadásaira is.