Védett árak: az utak mellett a tányéron is meglátszik majd a kormány lépése – sikerült enyhíteni a kiskereskedők aggodalmain, letekerték az inflációs rugót
A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak könnyíti meg jelentősen az életét, hanem a gazdaság több területén is fékezni fogja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.
Védett ár a benzinkutakon – minden magyarnak
A kormány üzemanyagpiaci beavatkozása a vártnál szélesebb gazdasági hatással járhat. Az intézkedés ugyanis nemcsak a lakosságot védi, hanem a vállalkozások számára is rögzíti az üzemanyag árát, ami közvetlenül befolyásolja a szállítási és logisztikai költségeket – ezek pedig az élelmiszerárak egyik legfontosabb meghatározó tényezői.
A hétfői rendkívüli kormányülés után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a benzinkutakon védett árat vezetnek be a magyar rendszámú és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára. Ennek értelmében
- a benzin ára 595 forint;
- a gázolajé pedig 615 forint lesz.
Az intézkedés azonban nemcsak a magánszemélyeket érinti, hanem a mezőgazdasági szereplőket, a fuvarozókat és a vállalkozásokat is.
Ez a kör kulcsfontosságú a gazdaság működésében. A mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-feldolgozás és a kiskereskedelmi ellátási lánc jelentős része közvetlenül függ az üzemanyagköltségektől: ha a gázolaj ára gyorsan emelkedik, az rövid időn belül megjelenik az élelmiszerárakban is.
Éppen ezért a mostani döntés az infláció egyik legfontosabb hajtóelemét fékezheti meg.
Iparági források már korábban is jelezték a Világgazdaságnak, hogy a kiskereskedelmi szektorban az elmúlt napokban komoly aggodalmat keltett az olajpiaci helyzet. A globális energiaellátási feszültségek miatt ugyanis jelentős üzemanyag-drágulásra számítottak, ami a szállítási költségeken keresztül könnyen újabb áremelési hullámot indíthatott volna el az élelmiszerpiacon.
A most bejelentett intézkedéssel azonban ez a forgatókönyv nagy eséllyel elkerülhető.
A stabil üzemanyagárak ugyanis kiszámítható költségszintet biztosítanak a logisztikai láncban, a beszállítástól kezdve a boltok polcaira kerülő termékekig.
Az energiapiaci feszültségek egyébként az ukrán olajblokád és a közel-keleti konfliktus miatt erősödtek fel, ami világszerte felhajtotta az olaj árát. A magyar gazdaság számára ezért különösen fontos volt, hogy gyorsan reagáljon a helyzetre, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlenül hat az inflációra, a vállalatok költségeire és a háztartások kiadásaira is.
A kormány lépése tehát nem pusztán energiaügyi intézkedés. A védett üzemanyagár valójában gazdasági stabilizáló eszköz is: megakadályozhatja, hogy az olajpiaci sokk begyűrűzzön a mindennapi fogyasztási cikkek, különösen az élelmiszerek árába, így tehát Orbán Viktorék az árréstop mellé felhúztak még egy védőfalat.
A másik védelmi vonal – Árrésstop: átmeneti megoldásból tartós szabályozás?
Az árrésstopot 2025 elején vezette be a kormány, miután a vártnál magasabb infláció alakult ki, és egyes termékeknél „irtózatos” árréseket tapasztaltak. Nagy Márton emlékeztetett arra, hogy ez az eszköz nem magyar sajátosság, számos országban alkalmazzák, sőt van, ahol tartós jelleggel.
Jönnek az inflációs adatok
Habár árnyékként vetülnek a közel-keleti események a hazai inflációs folyamatokra, ebből az év elején még semmi nem érződött a fogyasztói árakban. A Központi Statisztikai Hivatal kedden teszi közzé a februári adatokat, a Világgazdaság ez alkalomból készített elemzői konszenzusa szerint a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 1,6 százalékkal, havi alapon pedig 0,3 százalékkal emelkedhettek. Ilyen alacsony éves dinamikára utoljára 2016 októberében, közel tíz éve volt példa Magyarországon, pedig már a januári 2,1 százalékos infláció is sokéves mélypontnak felelt meg.
A februári adattal viszont – egy ideig legalább – búcsút intünk az extrém alacsony infláció korszakának. Regős szerint ha nem is jelentősen, de a márciusi és az áprilisi infláció némileg magasabb lehet, ugyanis az árrésstopok bevezetése miatti alacsonyabb árszínvonal fokozatosan a bázisba kerül. Emellett
- a választásokhoz kapcsolódó fiskális impulzus hatása,
- az árrésstopok esetleges kivezetése vagy éppen
- a választások után felálló új vagy régi-új kormány fiskális politikája mind-mind hatással lehet az inflációra.
Továbbá felsorakozott az elmúlt hét közel-keleti eseménysorozata: a forint érdemben gyengült, az olaj- és gázárak pedig jelentősen emelkedtek. Amit viszont még nem tudunk, hogy ezek a változások mennyire lesznek tartósak, és hogy hol fog stabilizálódni a piac – ha egyáltalán stabilizálódik.
Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára
