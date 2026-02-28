Deviza
EUR/HUF376,79 -0,04% USD/HUF318,78 -0,06% GBP/HUF429,74 -0,09% CHF/HUF414,42 -0,04% PLN/HUF89,19 -0,04% RON/HUF73,88 -0,04% CZK/HUF15,54 -0,05% EUR/HUF376,79 -0,04% USD/HUF318,78 -0,06% GBP/HUF429,74 -0,09% CHF/HUF414,42 -0,04% PLN/HUF89,19 -0,04% RON/HUF73,88 -0,04% CZK/HUF15,54 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akkumulátorgyár
CATL Debrecen
vizsgálat
Debrecen
munkahelyi baleset
CATL

A debreceni CATL-gyárban munkahelyi balesetről készült videó miatt indítottak vizsgálatot

Vizsgálatot kezdeményezett a debreceni önkormányzat egy, az interneten megjelent felvétel nyomán, amelyen a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje egy állítólagos akkumulátorgyári munkahelyi balesetről készít interjút. A városvezetés hatósági eljárást sürget, a CATL debreceni gyára pedig belső vizsgálatot indított, és együttműködik a hatóságokkal.
VG
2026.02.28, 20:20

Szombat délelőtt nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje interjút készít egy meg nem nevezett munkavállalóval, egy akkumulátorgyárként azonosított, de konkrétan meg nem nevezett munkahelyen történt munkahelyi balesettel kapcsolatban. A fenti interjú azonban több szempontból is aggályos - derült ki a debreceni önkormányzat közleményéből, amit a HAON szemlézett.

Battery manufacturer CATL in Thuringia
A városvezetés hatósági eljárást sürget, a CATL debreceni gyára pedig belső vizsgálatot indított / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Minden munkahelyi baleset hatósági és egészségügyi vizsgálatot tesz szükségessé, amelyre tekintettel felszólítjuk az érintetteket, hogy tegyenek hivatalos bejelentést az esetről, a szükséges vizsgálatok lefolytatása érdekében – magyarázták, majd hozzátették, hogy a videó megjelenését követően kérték a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt, hogy az ügy kivizsgálásához szükséges eljárást indítsa el.

Közleményt adott ki a CATL Debrecen

A vállalat szombati közleményében azt írta, a sajtóban megjelent hírek miatt vizsgálatot indítottak, ami jelenleg még zajlik, de a fejleményeiről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. 

A szükséges bejelentéseket megtesszük a hatóságoknak és a kivizsgálás kapcsán mindenben együttműködünk. Munkatársaink és a környezet védelme továbbra is kiemelten fontos számunkra - állt a vállalat közleményében.

A magyar város elképesztő ajándékot kap az érkező kínai gyáróriástól, napokon belül mindenki láthatja

Február 28-án újra fénybe borul Debrecen belvárosa: a lampionok, tűzzsonglőrök és oroszlántáncosok kavalkádja idén is a kínai holdújév végét ünnepli. A Tűz Ló évét köszöntő Lampionfesztivál másodszor varázsolja a város utcáira a keleti és a magyar hagyományok különleges találkozását, a CATL Debrecen támogatásával. Az OTT-Home Nemzetközi Találkozási Pont, a Debreceni Kreatív Közösség és a Konfuciusz Intézet szervezésében megvalósuló egész napos esemény nemcsak látványos közösségi ünnep, hanem a kultúrák közötti párbeszéd és együttműködés szimbóluma is – derült ki az akkumulátorgyártó vállalat szerdai közleményéből.

Idén másodjára rendezik meg a CATL Debrecen támogatásával a tavaly hagyományteremtő céllal indított Lampionfesztivált Debrecenben. A tavalyi, több mint 1200 látogatót vonzó rendezvényhez képest idén még szélesebb programkínálattal készülnek a szervezők, így a fesztivál Debrecenben és országosan is egyedülálló kulturális eseménynek ígérkezik.

A szervezők szerint a Lampionfesztivál jó alkalmat kínál arra, hogy valódi találkozási pont jöjjön létre a közösségek között. A CATL Debrecen közleményében hangsúlyozza, fontosnak tartja, hogy aktív szereplője legyen a város közösségi életének, és hosszú távon jó szomszédi kapcsolatokat ápoljon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu