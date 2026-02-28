A debreceni CATL-gyárban munkahelyi balesetről készült videó miatt indítottak vizsgálatot

Szombat délelőtt nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje interjút készít egy meg nem nevezett munkavállalóval, egy akkumulátorgyárként azonosított, de konkrétan meg nem nevezett munkahelyen történt munkahelyi balesettel kapcsolatban. A fenti interjú azonban több szempontból is aggályos - derült ki a debreceni önkormányzat közleményéből, amit a HAON szemlézett.

A városvezetés hatósági eljárást sürget, a CATL debreceni gyára pedig belső vizsgálatot indított / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Minden munkahelyi baleset hatósági és egészségügyi vizsgálatot tesz szükségessé, amelyre tekintettel felszólítjuk az érintetteket, hogy tegyenek hivatalos bejelentést az esetről, a szükséges vizsgálatok lefolytatása érdekében – magyarázták, majd hozzátették, hogy a videó megjelenését követően kérték a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt, hogy az ügy kivizsgálásához szükséges eljárást indítsa el.

Közleményt adott ki a CATL Debrecen

A vállalat szombati közleményében azt írta, a sajtóban megjelent hírek miatt vizsgálatot indítottak, ami jelenleg még zajlik, de a fejleményeiről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A szükséges bejelentéseket megtesszük a hatóságoknak és a kivizsgálás kapcsán mindenben együttműködünk. Munkatársaink és a környezet védelme továbbra is kiemelten fontos számunkra - állt a vállalat közleményében.

