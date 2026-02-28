Csütörtöktől vasárnapig tart az Art and Antique a Bálnában
A Központi Antikváriumnál kínálják 145 millió forintért a történelmi kuriózumot, az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek aláírásával ellátott dokumentumok gyűjteményt. A sokszínű anyagot többek között hivatalos állami kinevezések és esküokmányok, személyes levelek, rézmetszetek és aláírt fotók alkotják. A gyűjtemény jelentőségét a teljessége adja – egy ilyen, minden elnököt lefedő sorozat összeállítása ma már szinte lehetetlen kihívás. Az antikvárium standjánál megtekinthető József Attila saját kezű karácsonyi üzenete is, amit első szerelmének írt.
A Kálmán Makláry Fine Arts standjánál két jelentős, nemzetközileg is elismert magyar származású figurális festő, Csernus Tibor és Sándorfi István soha nem látott műveit állítják ki. A képek két gyűjteményből származnak, Makláry Kálmán és Horn Péter a két gyűjtő. Céljuk hogy méltó módon megőrizzék a két Párizsban befutott, de a magyar művészetre is nagy hatást gyakorló művésznek az emlékét. Az Art and Antique-on rendezett kiállítással hozzájárulnak ahhoz, hogy a két művész alkotásai ma is láthatók és elérhetők maradjanak. Ezek a képek Amerikából tértek haza, köszönhetően annak, hogy a külföldről hazatérő műkincsek adózása kedvezőbb lett.
A Zwack gyár ikonikus “hajótörött emberes” Unicum plakátját alighanem minden felnőtt magyar ismeri, rengetegszer reprodukálták, azonban a plakát eredeti, 1909-ben készült verziója rendkívül ritka kincs, amit a Budapest Poster Gallery standján mutatnak be.
Az ötvennél több galéria és aukciósház kínálatában festmények, fotók, szobrok, ékszerek, órák, szőnyegek szerepelnek február 26. és március 1. között – szombaton 21 óráig meghosszabbított nyitva tartással. Többszáz éves műkincsek éppúgy szerepelnek a kínálatban, mint hazai és külföldi kortárs alkotások. A programot tárlatvezetések, bemutatók és nyereményjátékok színesítik.
„Az Art and Antique a legjobb program ezen a négy napon a művészetek rajongói számára. A kiállítás és vásár egyszerre varázsolja el a gyűjtőket és ad felejthetetlen, színes, könnyed programot azoknak, aki szeretnek elveszni a műtárgyak és a galériák sokszínű kínálatában. Szervezőként mindig is az volt a célunk, hogy bemutassuk a hazai művészeti és műkereskedelmi szcéna legjavát. Örülünk annak, hogy ma már több tízezer ember előre beírja az Art and Antique dátumát a naptárába” - mondta el Tausz Ádám, a rendezvény főszervezője.