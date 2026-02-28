Csütörtöktől vasárnapig tart az Art and Antique a Bálnában

A Központi Antikváriumnál kínálják 145 millió forintért a történelmi kuriózumot, az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek aláírásával ellátott dokumentumok gyűjteményt. A sokszínű anyagot többek között hivatalos állami kinevezések és esküokmányok, személyes levelek, rézmetszetek és aláírt fotók alkotják. A gyűjtemény jelentőségét a teljessége adja – egy ilyen, minden elnököt lefedő sorozat összeállítása ma már szinte lehetetlen kihívás. Az antikvárium standjánál megtekinthető József Attila saját kezű karácsonyi üzenete is, amit első szerelmének írt.

Az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek aláírásával ellátott dokumentumok gyűjteménye / Fotó: Art and Antique

A Kálmán Makláry Fine Arts standjánál két jelentős, nemzetközileg is elismert magyar származású figurális festő, Csernus Tibor és Sándorfi István soha nem látott műveit állítják ki. A képek két gyűjteményből származnak, Makláry Kálmán és Horn Péter a két gyűjtő. Céljuk hogy méltó módon megőrizzék a két Párizsban befutott, de a magyar művészetre is nagy hatást gyakorló művésznek az emlékét. Az Art and Antique-on rendezett kiállítással hozzájárulnak ahhoz, hogy a két művész alkotásai ma is láthatók és elérhetők maradjanak. Ezek a képek Amerikából tértek haza, köszönhetően annak, hogy a külföldről hazatérő műkincsek adózása kedvezőbb lett.

A Zwack gyár ikonikus “hajótörött emberes” Unicum plakátját alighanem minden felnőtt magyar ismeri, rengetegszer reprodukálták, azonban a plakát eredeti, 1909-ben készült verziója rendkívül ritka kincs, amit a Budapest Poster Gallery standján mutatnak be.

500 éves Buddha szobor / Fotó: Art and Antique

Az ötvennél több galéria és aukciósház kínálatában festmények, fotók, szobrok, ékszerek, órák, szőnyegek szerepelnek február 26. és március 1. között – szombaton 21 óráig meghosszabbított nyitva tartással. Többszáz éves műkincsek éppúgy szerepelnek a kínálatban, mint hazai és külföldi kortárs alkotások. A programot tárlatvezetések, bemutatók és nyereményjátékok színesítik.

Sajtótájékoztató, a résztvevők balról jobbra: Tausz Ádám főszervező, dr. Gereben Katalin – Equilor Fine Art, dr. Pataki Zoltán – AutoWallis, Fertőszögi Péter - BÁV / Fotó: Art and Antique

„Az Art and Antique a legjobb program ezen a négy napon a művészetek rajongói számára. A kiállítás és vásár egyszerre varázsolja el a gyűjtőket és ad felejthetetlen, színes, könnyed programot azoknak, aki szeretnek elveszni a műtárgyak és a galériák sokszínű kínálatában. Szervezőként mindig is az volt a célunk, hogy bemutassuk a hazai művészeti és műkereskedelmi szcéna legjavát. Örülünk annak, hogy ma már több tízezer ember előre beírja az Art and Antique dátumát a naptárába” - mondta el Tausz Ádám, a rendezvény főszervezője.