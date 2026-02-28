„Kétszeres bűn, kétszeres veszély” – a kormány szerint az ukrán blokád tovább súlyosbítja a krízist
Duplán bűnnek számít az, hogy Ukrajna egy eddig megbízhatóan működő, kiszámítható, Magyarország számára kulcsfontosságú szállítási útvonalat blokkol – fejtette ki a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülésén ismertette, az Iránt ért izraeli-amerikai támadások nyomán sajnos a közel-keleti események egyértelműen az eszkaláció irányába mutatnak, ezt erősítették meg azok a telefonhívások, amelyeket a térségbeli külügyminiszter-kollégákkal folytatott le az elmúlt órákban.
A közel-keleti biztonsági helyzet romlásának és az Irán elleni támadásoknak van, illetve a jövőben hosszú távon is lehet egy súlyos következménye a globális energiapiacok működésére és az energiaárak alakulására világszerte - hangsúlyozta.
A helyzet ugyanis az, hogy bár Irán részben az infrastruktúrájának elöregedettsége, részben a vele szemben érvényben lévő szankciók miatt jóval kevesebb kőolajat és földgázt bocsátott a világpiacra, mint azt a készletei lehetővé tennék, de ezzel együtt is a Közel-Kelet térségében, valamint az ázsiai és Európa-Ázsia határán lévő területeken az iráni energiahordozók fontos szerepet játszanak egyes nagy országok energiaellátásában.
Ebben a helyzetben Oroszországra, amely az elmúlt időszakban jelentős mértékben csökkentette az Európába irányuló energiakivitelét, nagyobb szerep hárulhat a világpiac ezen részén, ami a közel-keleti és az eurázsiai térséget illeti – mondta.
Hozzátette, ebben a helyzetben, amikor adott esetben radikálisan átalakulhatnak a szállítási útvonalak, ebben az esetben, amikor rendkívüli bizonytalanság övezi a globális energiapiacot, ebben az esetben, amikor a globális ármozgásokat senki nem tudja igazából előrejelezni vagy kiszámítani duplán bűnnek számít az, hogy Ukrajna egy eddig megbízhatóan működő, kiszámítható, Magyarország számára kulcsfontosságú szállítási útvonalat blokkol.
A Világgazdaság is megírta, hogy a Forradalmi Gárda állítólag figyelmeztette a térségben haladó hajókat, hogy senki sem kelhet át a Hormuzi-szoroson.
A lezárás súlyos következményekkel járhat a globális energiaellátásra és az árakra nézve.
Irán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, amennyiben támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot.
Orbán Viktor Esztergomban arról beszélt, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolaj-termelője, Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős.
„És ott még van egy szoros, amin keresztül nemcsak az iráni, hanem a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken. Azt le lehet zárni, vagy a háború miatt elzáródhat. Ez azt jelenti, hogy
fenyeget bennünket. A Védelmi Tanács ülésén a veszély pontos mértékét fölmérjük, de fenyeget egy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés is”
– tette hozzá.
„Nem tudjuk, így lesz-e, de az esély az több mint komoly. Ilyen körülmények között, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy
az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajból, ez kétszeres bűn. Ez kétszeres veszély”
– utalt Irán megtámadására , és a Barátság kőolajvezeték elzárására.