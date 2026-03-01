Szakértő tisztázta a helyzet súlyát: ez rosszabb, mint gondoltuk – „Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott, a kőkemény valóság jön szembe"!

„A tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel. Kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: szárazföldön, csővezetéken vagy tengeren hajóval – mutatott rá.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint változtak a feltételek, a Barátság kőolajvezeték szerepe még inkább felértékelődött az iráni konfliktus miatt / Fotó: Soós Lajos

Az új közel-keleti konfliktus miatt Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ kőolajforgalmának harmada zajlik, ezzel az eurázsiai térség tengeri kőolajszállítása bizonytalanná vált.

A szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége most tehát megnő – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hazánk energiabiztonsága is akkor van a legnagyobb biztonságban, ha szárazföldön, csővezetéken veszi a kőolajat.

„Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!” – szólított fel a külgazdasági és külügyminiszter.

Közel-keleti eszkaláció

Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”. A világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító szoros köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat – köztük Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

Bár a névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott, Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen tartalmú utasítást adott volna ki, Teherán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, ha támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot, ez pedig megtörtént.

A közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót is ellenőriz Irán.

De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk

– jelentette ki a miniszterelnök.