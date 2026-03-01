Szakértő tisztázta a helyzet súlyát: ez rosszabb, mint gondoltuk – „Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott, a kőkemény valóság jön szembe"!
„A tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében vasárnap reggel. Kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: szárazföldön, csővezetéken vagy tengeren hajóval – mutatott rá.
Az új közel-keleti konfliktus miatt Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ahol a világ kőolajforgalmának harmada zajlik, ezzel az eurázsiai térség tengeri kőolajszállítása bizonytalanná vált.
A szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége most tehát megnő – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hazánk energiabiztonsága is akkor van a legnagyobb biztonságban, ha szárazföldön, csővezetéken veszi a kőolajat.
„Ezért ebben a megváltozott, a tengeri szállítások elbizonytalanodásával járó helyzetben követeljük az ukránoktól, hogy azonnal indítsák újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken!” – szólított fel a külgazdasági és külügyminiszter.
Közel-keleti eszkaláció
Az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője szombaton arról számolt be, hogy a térségben közlekedő hajók VHF-rádióüzeneteket kaptak az iráni Forradalmi Gárdától, amelyek szerint „egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”. A világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító szoros köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat – köztük Szaúd-Arábiát, Iránt, Irakot és az Egyesült Arab Emírségeket – az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.
Bár a névtelenséget kérő tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott, Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen tartalmú utasítást adott volna ki, Teherán évek óta fenyeget azzal, hogy lezárja a szűk tengeri átjárót, ha támadás éri az Iráni Iszlám Köztársaságot, ez pedig megtörtént.
A közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, hogy az iráni háború hogyan érinti Magyarországot, azt válaszolta, hogy Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak, és ha háború van, akkor nem szállít. Továbbá egy nagyon fontos tengeri átjárót is ellenőriz Irán.
De mit jelent mindez? Hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ez árnövekedést eredményez, ezt valahogy ki kell védenünk
Hozzátette, ezért lenne fontos az orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. „Súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és -szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság kőolajvezeték fontossága az iráni háború miatt a kétszeresére nő – mondta.
Nincs szó kampányfogásról a miniszterelnök részéről
Az iráni konfliktus megemelheti az olaj világpiaci árát, nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond – erre figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense a köztévében. A szakértő elmondta: mintegy 500 célpontot támadtak Iránban, ez Izrael történetének legnagyobb légi támadása. Az iráni védelmi miniszter, a védelmi tanács, forradalmi gárda parancsnoka és négy további vezető meghalt, ám a legfelsőbb vezetőkről nincsenek ilyen hírek. (Azóta megerősítették, hogy meghalt Ali Hamenei legfőbb vezető – a szerk.)
Netanjahu és Donald Trump is Irán lakosságát biztatta, hogy lázadjanak fel. A szabadságra apellálva most könnyebb hatást elérni. Hosszabb konfliktus esetén azonban a félelem, a hazafias érzelmek erősödhetnek – mutatott rá. Az eszkaláció megtörtént, a helyzet rendkívül súlyos, sok ország érintett – tette hozzá.
Ez a konfliktus akadályozza az üzleti életet. Nem tudni, Irán meddig képes folytatni a harcot, de mindez megemelheti az olaj világpiaci árát. A Hormuzi-szoros lezárásával új útvonalakra lesz szükség. Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott. A kőkemény valóság jön szembe. Kiszámíthatatlanok a következmények – fejtette ki Sárközy Miklós, a térség szakértője.
Példátlan lépés Ukrajna részéről
Szinte alig van már olyan pontja a világnak, ahol nincs háborús konfliktus, katonai összecsapás. A Távol-Keleten Pakisztán és Afganisztán között háború zajlik, és most Izrael és az Egyesült Államok mért megelőző csapást Iránra, ahol az atomfegyver fejlesztésével kapcsolatos tárgyalások kudarcot vallottak – közölte már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György szombaton, az M1 aktuális csatorna Ma délután című műsorában.
„Irán visszalőtt, több térségbeli arab országot – még Szaúd-Arábiát, Katart és másokat is – támadás ért, rakétatámadás, ami számos ott tartózkodó külföldi, köztük magyar állampolgárt is érint – tette hozzá Bakondi György. – Mint minden háborúnak, ennek is komoly kockázata, hogy eszkalálódik, egyre nagyobb erőkkel és egyre fenyegetőbb fegyverekkel vívják meg. Hozzátette: az iráni válaszcsapások azt jelzik, hogy Irán elszánta magát a háborút mellett, és a térségbeli szövetségesei is – akik különféle terrorszervezetek révén eddig is iráni irányítás alatt működtek – szintén háborút kezdenek, akár szárazföldi csapatok elleni támadásokkal is Izraellel szemben – tájékoztatott.
A helyzet a Közel-Keleten több súlyos következménnyel jár: az egyik a kőolajszállítás megakadályozása a Hormuzi-szoroson keresztül, ahol az Európába irányuló olajszállítás jelentős része zajlik. Ez kihatással lesz az olaj és az üzemanyagok árára – mutatott rá. Következménye lehet még újabb és újabb államok érintettsége és a térségbeli menekülthelyzet változása, akár a magyar határon is – sorolta.
A háborús konfliktus az egyébként is konfliktusokkal terhelt európai helyzetet tovább súlyosbítja, ahogy jelentős hatással van a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása is. „Ez a példátlan, nemzetközi jogilag kezelhetetlen, minden szerződéssel ellentétes lépése az ukrán államnak, súlyos kihatásokkal fenyeget Európa-szerte, de mindenekelőtt Magyarországon” – mondta Bakondi György.
Szombat reggel Izrael megelőző támadást indított Irán ellen. Amerika részt vett a támadásban – ezt Donald Trump amerikai elnök erősítette meg. Elemzők szerint az olaj szempontjából Irán válaszlépése akár fontosabb is lehet, mint maga a csapás.