Fontos egyeztetés a háttérben: heteken belül eldőlhet a hazai bulik sorsa

A hazai zenei helyszínek közösségének delegációja egyeztetett Horváth Lászlóval, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal.

A zenei helyszínek képviselői egyeztettek a kormánybiztossal, és nemsokára hivatalos ajánlás születhet a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A politikus a találkozó után úgy fogalmazott, hogy „jóval több az egyetértési pont, mint a véleménykülönbség”. Hozzátette, „a szórakozóhelyeknek is nemet kell mondani a kábítószeriparra és a szervezett bűnözésre ahhoz, hogy a fiatalokat megvédjük”.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy napok alatt közel háromszázan csatlakoztak az Együtt a biztonságos, kulturált szórakozásért című felhíváshoz. A zenei helyszínek közössége szerint a jogszabályi kereteket olyan módon kell meghatározni, hogy a jogkövető működés feltételei konkrétak és betarthatóak legyenek.

„A kezdeményezést a klubok szövetsége indította el, amely jelenleg még nem formális szervezet, hanem nyitott, ügyalapú együttműködés” – közölte a Világgazdasággal a Budapest Park.

A legnagyobb itthoni nyitott szórakozóhely azt is közölte, hogy az első egyeztetésen nem képviseltette magát, de a felek között a kapcsolatfelvétel megtörtént, egyeztettek, és a munka jelenleg is zajlik a háttérben.

Bezárhatják a klubokat? Két-három héten belül dönthetnek a drogügyi szigorításról

A kormánybiztos ismertetése szerint a Dürer Kert, a Kobuci Kert, a Zebra Klub, a Pécsi Est és az Ápoló Klub vezetői képviselték a helyszíneket. A delegáció szerint érdemi párbeszédet folytattak, és egyetértettek abban, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni szigorú fellépés alapvető társadalmi érdek, melyben a zenei helyszíneknek is fontos szerepük és felelősségük van.

„Véleményünk szerint ennek jogszabályi kereteit olyan módon kell meghatározni, hogy a jogkövető működés feltételei konkrétak és betarthatók legyenek:

egyetlen felelős és jogszerű módon működő zenei helyszínnek se kelljen tartania a bezárástól”

– közölte lapunk megkeresésére Gellai Gergő a hazai helyszínek közössége nevében.

Horváth László kormánybiztos küldött egy javaslatcsomagot: eszerint a helyszínek képviselete kidolgoz egy szakmai ajánlást, hogy a kábítószer-kereskedelmet hatásosan kiszűrjék.