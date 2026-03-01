Fontos egyeztetés a háttérben: heteken belül eldőlhet a hazai bulik sorsa
A hazai zenei helyszínek közösségének delegációja egyeztetett Horváth Lászlóval, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal.
A politikus a találkozó után úgy fogalmazott, hogy „jóval több az egyetértési pont, mint a véleménykülönbség”. Hozzátette, „a szórakozóhelyeknek is nemet kell mondani a kábítószeriparra és a szervezett bűnözésre ahhoz, hogy a fiatalokat megvédjük”.
Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy napok alatt közel háromszázan csatlakoztak az Együtt a biztonságos, kulturált szórakozásért című felhíváshoz. A zenei helyszínek közössége szerint a jogszabályi kereteket olyan módon kell meghatározni, hogy a jogkövető működés feltételei konkrétak és betarthatóak legyenek.
„A kezdeményezést a klubok szövetsége indította el, amely jelenleg még nem formális szervezet, hanem nyitott, ügyalapú együttműködés” – közölte a Világgazdasággal a Budapest Park.
A legnagyobb itthoni nyitott szórakozóhely azt is közölte, hogy az első egyeztetésen nem képviseltette magát, de a felek között a kapcsolatfelvétel megtörtént, egyeztettek, és a munka jelenleg is zajlik a háttérben.
Bezárhatják a klubokat? Két-három héten belül dönthetnek a drogügyi szigorításról
A kormánybiztos ismertetése szerint a Dürer Kert, a Kobuci Kert, a Zebra Klub, a Pécsi Est és az Ápoló Klub vezetői képviselték a helyszíneket. A delegáció szerint érdemi párbeszédet folytattak, és egyetértettek abban, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni szigorú fellépés alapvető társadalmi érdek, melyben a zenei helyszíneknek is fontos szerepük és felelősségük van.
„Véleményünk szerint ennek jogszabályi kereteit olyan módon kell meghatározni, hogy a jogkövető működés feltételei konkrétak és betarthatók legyenek:
egyetlen felelős és jogszerű módon működő zenei helyszínnek se kelljen tartania a bezárástól”
– közölte lapunk megkeresésére Gellai Gergő a hazai helyszínek közössége nevében.
Horváth László kormánybiztos küldött egy javaslatcsomagot: eszerint a helyszínek képviselete kidolgoz egy szakmai ajánlást, hogy a kábítószer-kereskedelmet hatásosan kiszűrjék.
„A munkához azonnal hozzákezdtünk, és a kormánybiztos úr rendelkezésére bocsátjuk az általunk összeállított javaslatcsomagot. A kormánybiztos úr biztosított minket arról, hogy nagyon rövid határidőn belül megvitatják javaslatainkat azzal a céllal, hogy
két-három héten belül kialakulhasson egy hivatalos ajánlás,
melynek részleteiről az illetékes hatóságok bevonásával tájékoztatjuk a közvéleményt” – közölte Gellai Gergő.
A Sziget Fesztivál korábban a Világgazdasággal közölte, hogy a drogügyi kormánybiztossal még nem volt közvetlen egyeztetés, de Horváth László tanácsadói között vannak olyan szakemberek, akikkel már évek óta van együttműködésük.
Hozzátették, hogy a kormánybiztos meghívta Gerendai Károlyt a saját podcastjébe, hogy a Sziget tapasztalatairól és a személyes véleményéről beszélgessenek. Erről nemrég Horváth László is beszámolt: azt mondta, hogy tabudöntögető beszélgetést folytattak a kamerák előtt Gerendai Károllyal, a Sziget Fesztivál alapítójával és Zimányi Árpáddal, az Ozora Fesztivál tulajdonosával.
„Felkavartuk az állóvizet, de tiszta vizet öntünk a pohárba” – fogalmazott a Facebook-posztjában.
A hatályos jogszabályok alapján többféle szankcióval is számolhatnak azok a helyek, amelyek kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel hozhatók összefüggésbe.
- Ismétlődő esetben a rendőrség legfeljebb három hónapra rendelheti el az adott hely bezárását.
- Emellett a jegyző is dönthet ideiglenes bezárásról: ez az eljárás végéig tarthat, de maximum egy évig.
- Ha pedig egy éven belül legalább második alkalommal merül fel kábítószerrel kapcsolatos jogsértés, a jegyző 6–12 hónap közötti időtartamra is elrendelheti az üzlet bezárását.
Nemrég kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt csaptak le a rendőrök az Arzenál nevű szórakozóhelyre. A Soroksári úti szórakozóhelyen egy 22 éves férfit fogtak el. A nyomozás adatai szerint a férfi nagyobb tételben, részben a klubban szerezte be az ecstasyt, amelyet rendszeresen az Arzenálban értékesített. A ferencvárosi szórakozóhelyet rendőrség két hónapra bezáratta.