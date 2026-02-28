A Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitását követelte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szombaton a Facebook-oldalán. "Elég a zsarolásból! Követeljük, hogy Zelenszkij elnök azonnal nyissa meg az olajvezetéket!" - fogalmazott a bejegyzésben, azt hangsúlyozva: a magyar emberek nem fogják megfizetni az orosz-ukrán háború árát.

Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Kijevnek / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Azt írta,

pénteken beigazolódott, hogy a Barátság kőolajvezeték újranyitásának nincs műszaki akadálya, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból tartja vissza a kőolajszállításokat Magyarországtól és Szlovákiától, továbbá az ukránok nem akarják beengedni a kőolajvezeték műszaki állapotát feltáró független vizsgálóbizottságot sem Ukrajnába.

Magyarországnak most különösen elővigyázatosnak kell lennie. Az ukrán olajblokád és a korábbi Északi Áramlat német gázvezeték elleni támadás azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől" - fogalmazott, kiemelve, ezért a pénteki naptól hazánk fontos energetikai létesítményeit katonák és rendőrök védik.

Orbán Balázs megköszönte a katonák és a rendőrök munkáját, hangsúlyozva, hogy kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a rendőrségre.

A kormányfő szerint politikai zsarolás áll a Barátság kőolajvezeték leállása mögött. Orbán Viktor bejelentette: szombattól katonák és rendőrök őrzik a százhalombattai finomítót és további stratégiai létesítményeket.

Orbán Viktor úgy látja, hogy szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. Éppen ezért a százhalombattai kőolaj-finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrsök védik.

Január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Orbán Viktor Esztergomban a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásán azt mondta, hogy eddig csak a rendőrök és a katasztrófavédelem dolgozott a létesítményeknél, most már kint vannak a katonák is. Megerősítették a védelmet Pakson is, Kelet-Magyarországnál vannak létesítmények, amelyek védelmét el kellett rendelni.