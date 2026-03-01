Számos nyugati autógyártó számára húsba vágó kérdés, hogy miért olyan olcsók a kínai elektromos autók, és az is, hogy hogyan lehet velük felvenni a versenyt. A kényelmes és sokszor politikailag egyszerűen hangzó válasz a kínai állami támogatásokat teszi felelőssé a kínai vállalatok árelőnyéért, ám ez csak a különbség kis részére ad magyarázatot. Egy friss tanulmány a strukturális különbségekben találta meg az elektromos autók közötti differencia okait.

Itt a magyarázat a kínai csodára: kiderült, mitől olcsóbb a Szegeden gyárat építő BYD, mint a Tesla vagy a Mercedes / Fotó: ANP / AFP

A Rhodium tanácsadó cég írása szerint nyugati autógyártók is részesülnek állami támogatásokban kínai gyárépítéseik során, bár azt is elismeri, hogy a kínai cégek nagyságrendileg több állami támogatást kapnak. Ugyanakkor ez az árkülönbségnek csak kis részét magyarázza meg. A minél pontosabb összehasonlíthatóság érdekében a tanácsadó cég a Tesla sanghaji gyárában készült Model 3 típusát veti össze a BYD Seallel , és vizsgálja meg, mi az oka annak, hogy míg az előbbi ára 32-33 ezer dollár körül mozgott, addig az utóbbi ára a 2022-es 30 ezer dollárról 2025-re 24 ezer dollárra esett.

Az elemzés más nyugati és kínai márkák költségszerkezetét is figyelembe veszi, amiből az derül ki, hogy az egy dolgozóra jutó bevétel alapján a Volkswagen kínai tevékenysége teljesít a legjobban, sőt, a legtöbb nyugati márka ebben a mutatóban megelőzi a kínai cégeket. Ez a metrika azonban félrevezető, hiszen jelentős részben az üzleti modell különbségeire vezethető vissza, valamint arra, hogy a kínai gyártók a termelés felpörgetésének szakaszában vannak.

Az állami támogatások kérdését vizsgálva érdemes megjegyezni, hogy hiába kap viszonylag sok segítséget a BYD, ez egy autóra lebontva mindössze 292 dollár előnyt jelent a Szegeden gyárat építő vállalatnak a Teslával szemben.

A kedvezményes finanszírozást és az olcsó hiteleket is gyakran felhozzák a kínai gyártók versenyelőnyeként, de a nyugati márkák kínai leányvállalatai számára hasonló lehetőségek szintén elérhetők. Ennek ellenére a nyugati autógyártók folyamatosan szorulnak ki a világ legnagyobb autópiacáról.