Deviza
EUR/HUF382,41 +0,04% USD/HUF323,21 +0,03% GBP/HUF438,02 -0,66% CHF/HUF411,52 -0,66% PLN/HUF90,91 +0,02% RON/HUF74,92 +0,02% CZK/HUF15,75 +0,02% EUR/HUF382,41 +0,04% USD/HUF323,21 +0,03% GBP/HUF438,02 -0,66% CHF/HUF411,52 -0,66% PLN/HUF90,91 +0,02% RON/HUF74,92 +0,02% CZK/HUF15,75 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Bulgária
Románia
Fekete-tenger
Oroszország
rakétavédelem

Érkeznek a rakéták az EU újoncához: teljes védelmet építenek ki az oroszok ellen, csak a legrosszabbra készülhetnek, ha ilyet vettek

Látványos katonai fejlesztésről döntött Bulgária, mely alapjaiban erősíti meg a Fekete-tenger védelmét. A térségben fokozódó feszültségek miatt Szófia nem hagy teret a bizonytalanságnak. A rakétavédelmi program célja egy olyan elrettentő képesség kiépítése, amely képes megakadályozni bármilyen tengeri fenyegetést.
VG
2026.01.25, 14:12
Frissítve: 2026.01.25, 14:13

Látványos és egyértelmű üzenetet küldött a térségnek Bulgária: a kormány jóváhagyta a Fekete-tenger partvidékének megerősítését szolgáló rakétavédelmi programot, melynek középpontjában korszerű, partvédelmi hajóelhárító fegyverrendszer beszerzése áll. Szófia nem pusztán fejleszt, hanem a legrosszabb forgatókönyvekre készül fel, különösen az orosz katonai aktivitás erősödése miatt a Fekete-tengeren. A lépés súlyát növeli, hogy Bulgária friss euróövezeti tagsága mellett most katonai értelemben is felzárkózik a NATO keleti szárnyának legfelkészültebb államaihoz.

Teljes rakétavédelmi program indul Bulgáriában: a legrosszabb forgatókönyvre készülnek - Romániával együtt nagy térséget zárhatnak le
Teljes rakétavédelmi program indul Bulgáriában: a legrosszabb forgatókönyvre készülnek - Romániával együtt nagy térséget zárhatnak le / Fotó: Cpl. Earik Barton / 1st Marine Division

A bolgár kormány döntése értelmében az ország a Kongsberg Defence & Aerospace által fejlesztett Naval Strike Missile (NSM) partvédelmi rendszerét vásárolja meg, államközi megállapodás keretében az Egyesült Államokon keresztül. A program becsült értéke 205 millió dollár (nagyjából 74 milliárd forint), a kifizetések döntően 2029 és 2030 között esedékesek. A beszerzést a leköszönő védelmi miniszter, Atanas Zaprianov ismertette, hangsúlyozva: a projekt parlamenti jóváhagyása várhatóan formalitás lesz, mivel széles politikai konszenzus övezi.

A Naval Strike Missile nem véletlenül számít az egyik legrettegettebb hajóelhárító fegyvernek Európában. 

A rakéta alacsonyan, a tengerfelszín közelében repül, nehezen észlelhető, és több mint 185 kilométeres hatótávolságával képes a horizonton túlról csapást mérni. 

A rendszer nemcsak rakétákat, hanem mobil indítóegységeket, tűzvezető központokat, kommunikációs eszközöket és NATO-kompatibilis adatkapcsolatot is tartalmaz, így a bolgár haderő szorosan integrálódik a szövetség műveleti struktúrájába.

Bulgária és Románia gyakorlatilag teljesen elzárhatja a Fekete-tenger egy részét

A háttérben egyértelműen az orosz katonai jelenlét fokozódása áll. A Fekete-tengeren Moszkva az elmúlt években rendszeresen demonstrálta haditengerészeti és rakétaképességeit, ami a térség NATO-tagállamait gyors fegyverkezési válaszra késztette. Bulgária ezzel a döntéssel csatlakozik Románia mellé, mely már korábban szintén beszerezte az NSM-rendszert, így 

a két ország együtt gyakorlatilag lezárhatja a Fekete-tenger nyugati térségét egy esetleges ellenséges flottaművelet elől.

Nem elhanyagolható az amerikai szerep sem: az ügylet előzménye, hogy az amerikai külügyminisztérium már tavaly jóváhagyta a Naval Strike Missile rendszer értékesítését Bulgária számára egy akár 620 millió dolláros keretösszegig, mely a kiképzést, alkatrészellátást és hosszú távú üzemeltetést is lefedi. Ez azt jelzi, hogy Washington stratégiai partnerként tekint Szófiára a Fekete-tenger biztonsági architektúrájában.

Bulgária világossá tette, hogy nem kíván kockáztatni, és kész akár a legrosszabb forgatókönyvre is felkészülni. Aki ilyen rakétarendszert vásárol, az nem elrettentésben gondolkodik, hanem tényleges, azonnal bevethető védelemben – különösen egy olyan térségben, ahol az orosz katonai nyomás ma már állandó tényező.

Borzalmas dolgot mondott ki kereken Oroszország

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter legutóbbi nyilatkozatai tovább erősítik azt a biztonságpolitikai légkört, amelyben a Fekete-tenger térségében – így Bulgáriában is – gyorsul a katonai felkészülés. Szergej Lavrov szerint Moszkva a diplomáciai rendezést támogatja, ugyanakkor nyíltan háborús készülődéssel vádolja az európai politikai vezetést és a NATO meghatározó szereplőit. A külügyminiszter kijelentései – különösen az orosz érdekek figyelmen kívül hagyásáról és az Európa–Oroszország közti bizalmi válságról – jól illeszkednek abba a fenyegetésérzetbe, mely 

a keleti szárny országait rakétavédelmi programok elindítására készteti. 

Lavrov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem zárkózik el a párbeszédtől, és pozitív kivételként említette az Egyesült Államokat, miközben Európát konfrontatívnak nevezte. A Grönland körüli viták felidézésével pedig arra utalt, hogy a geopolitikai feszültségek immár nemcsak Ukrajnára, hanem a teljes euroatlanti térségre kiterjednek, ami tovább indokolja a térségben zajló védelmi fejlesztéseket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu