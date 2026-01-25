Érkeznek a rakéták az EU újoncához: teljes védelmet építenek ki az oroszok ellen, csak a legrosszabbra készülhetnek, ha ilyet vettek

Látványos és egyértelmű üzenetet küldött a térségnek Bulgária: a kormány jóváhagyta a Fekete-tenger partvidékének megerősítését szolgáló rakétavédelmi programot, melynek középpontjában korszerű, partvédelmi hajóelhárító fegyverrendszer beszerzése áll. Szófia nem pusztán fejleszt, hanem a legrosszabb forgatókönyvekre készül fel, különösen az orosz katonai aktivitás erősödése miatt a Fekete-tengeren. A lépés súlyát növeli, hogy Bulgária friss euróövezeti tagsága mellett most katonai értelemben is felzárkózik a NATO keleti szárnyának legfelkészültebb államaihoz.

Teljes rakétavédelmi program indul Bulgáriában: a legrosszabb forgatókönyvre készülnek - Romániával együtt nagy térséget zárhatnak le / Fotó: Cpl. Earik Barton / 1st Marine Division

A bolgár kormány döntése értelmében az ország a Kongsberg Defence & Aerospace által fejlesztett Naval Strike Missile (NSM) partvédelmi rendszerét vásárolja meg, államközi megállapodás keretében az Egyesült Államokon keresztül. A program becsült értéke 205 millió dollár (nagyjából 74 milliárd forint), a kifizetések döntően 2029 és 2030 között esedékesek. A beszerzést a leköszönő védelmi miniszter, Atanas Zaprianov ismertette, hangsúlyozva: a projekt parlamenti jóváhagyása várhatóan formalitás lesz, mivel széles politikai konszenzus övezi.

A Naval Strike Missile nem véletlenül számít az egyik legrettegettebb hajóelhárító fegyvernek Európában.

A rakéta alacsonyan, a tengerfelszín közelében repül, nehezen észlelhető, és több mint 185 kilométeres hatótávolságával képes a horizonton túlról csapást mérni.

A rendszer nemcsak rakétákat, hanem mobil indítóegységeket, tűzvezető központokat, kommunikációs eszközöket és NATO-kompatibilis adatkapcsolatot is tartalmaz, így a bolgár haderő szorosan integrálódik a szövetség műveleti struktúrájába.

Bulgária és Románia gyakorlatilag teljesen elzárhatja a Fekete-tenger egy részét

A háttérben egyértelműen az orosz katonai jelenlét fokozódása áll. A Fekete-tengeren Moszkva az elmúlt években rendszeresen demonstrálta haditengerészeti és rakétaképességeit, ami a térség NATO-tagállamait gyors fegyverkezési válaszra késztette. Bulgária ezzel a döntéssel csatlakozik Románia mellé, mely már korábban szintén beszerezte az NSM-rendszert, így

a két ország együtt gyakorlatilag lezárhatja a Fekete-tenger nyugati térségét egy esetleges ellenséges flottaművelet elől.

Nem elhanyagolható az amerikai szerep sem: az ügylet előzménye, hogy az amerikai külügyminisztérium már tavaly jóváhagyta a Naval Strike Missile rendszer értékesítését Bulgária számára egy akár 620 millió dolláros keretösszegig, mely a kiképzést, alkatrészellátást és hosszú távú üzemeltetést is lefedi. Ez azt jelzi, hogy Washington stratégiai partnerként tekint Szófiára a Fekete-tenger biztonsági architektúrájában.