A francia haditengerészet akciója után jogi eljárás indult egy szankciók megkerülésével gyanúsított olajszállító ügyében, a tanker kapitányát őrizetbe vették. A Grinch nevű tankhajót még január 22-én állították meg a Földközi-tengeren, miután a francia hatóságok szerint az az orosz árnyékflotta részét képezheti, melyet Moszkva a nemzetközi olajszankciók kijátszására használ. Az intézkedést több szövetséges ország is támogatta, a hajót pedig a francia partokhoz irányították.

Lefogták a tankhajó kapitányát, a franciák nem tréfálnak, Macron kimondta: nem könyörülünk / Fotó: AFP

Emmanuel Macron közlése szerint a tanker szankciós listán szerepelhet, és felmerült a gyanú, hogy hamis zászló alatt közlekedett. A francia elnök hangsúlyozta: az ügyben igazságügyi vizsgálat indult, Franciaország pedig nem tűri a nemzetközi jog megsértését, és eltökélt a szankciók érvényesítésében. A hatóságok szerint

az ilyen hajók működése közvetetten hozzájárul az Ukrajna elleni orosz háború finanszírozásához.

A fordulat január 25-én következett be, amikor a marseille-i ügyészség bejelentette: a hajó kapitányát – egy indiai állampolgárt – őrizetbe vették a folyamatban lévő nyomozás részeként. A Grinch jelenleg Marseille közelében horgonyoz, miközben a hatóságok a hajó tulajdonosi hátterét, útvonalát és dokumentációját vizsgálják. A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a tanker milyen kapcsolatban áll az orosz olajexportot kiszolgáló, nehezen átlátható flottával.

Civil szervezetek és szankciós szakértők szerint a mostani ügy túlmutat egyetlen hajón. Egy nemzetközi környezetvédelmi és jogvédő szervezet elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elöregedett, gyakran rossz műszaki állapotú olajszállítók nemcsak a szankciók megkerülésének eszközei, hanem komoly környezeti kockázatot is jelentenek Európa partjai mentén. Megítélésük szerint

az ilyen fellépések egyszerre szolgálják Ukrajna támogatását és az európai biztonsági érdekeket.

A francia fellépés nem elszigetelt eset: az elmúlt hónapokban több európai ország és az Egyesült Államok is szigorította az ellenőrzéseket az orosz árnyékflottához köthető olajszállítók körül. Az amerikai parti őrség január eleje óta több, szankciók alatt álló tankert is feltartóztatott, miközben európai kormányok nyíltan jelezték, hogy keményebb intézkedéseket várnak el a szankciók betartatásában. A francia hatóságok mostani lépése – különösen a kapitány őrizetbe vétele – azt jelzi, hogy a jogi következmények már nem csak elméleti fenyegetést jelentenek az ilyen hajók üzemeltetői számára.